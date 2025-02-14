Währungen / NEXA
NEXA: Nexa Resources S.A
4.96 USD 0.03 (0.61%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NEXA hat sich für heute um 0.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.88 bis zu einem Hoch von 4.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nexa Resources S.A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
4.88 4.96
Jahresspanne
4.44 9.61
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.93
- Eröffnung
- 4.88
- Bid
- 4.96
- Ask
- 5.26
- Tief
- 4.88
- Hoch
- 4.96
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- 0.61%
- Monatsänderung
- 1.22%
- 6-Monatsänderung
- -18.69%
- Jahresänderung
- -32.70%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K