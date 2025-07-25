КотировкиРазделы
MAT: Mattel Inc

17.38 USD 0.04 (0.23%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MAT за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.20, а максимальная — 17.52.

Дневной диапазон
17.20 17.52
Годовой диапазон
13.95 22.07
Предыдущее закрытие
17.42
Open
17.48
Bid
17.38
Ask
17.68
Low
17.20
High
17.52
Объем
6.918 K
Дневное изменение
-0.23%
Месячное изменение
-3.92%
6-месячное изменение
-10.64%
Годовое изменение
-9.10%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.