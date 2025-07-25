Валюты / MAT
MAT: Mattel Inc
17.38 USD 0.04 (0.23%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MAT за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.20, а максимальная — 17.52.
Следите за динамикой Mattel Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MAT
- Zacks Industry Outlook Highlights Hasbro and Mattel
- 2 Toys & Games Stocks to Watch From a Prospering Industry
- Holiday Cheer for Walmart (WMT) as Shoppers Look for Value Over Glitz - TipRanks.com
- Mattel, Inc. (MAT) Presents at Goldman Sachs 32nd Annual Global Retailing Conference 2025
- Jefferies highlights Lego’s strong growth as positive signal for Hasbro and Mattel
- U.S. holiday spending set for steepest drop since pandemic, PwC survey shows
- Mattel reshuffles leadership team as McKnight departs after 26 years
- Kevin O'Leary Reveals 5 Wealth-Building Rules From $4.2 Billion Exit: Focus On Yield Generation, Principal Protection - Mattel (NASDAQ:MAT)
- Helped by brand tie-ups, Lego’s first-half sales hit a record
- Mattel (MAT) Up 5.2% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Mattel’s Barbie Under Strain As Pop Mart’s Labubu Charts Path To Billion- Dollar Toy Empire By 2025 End - Mattel (NASDAQ:MAT)
- Google settles YouTube children’s privacy lawsuit
- Mattel: In The Long Run, Fewer Kids Mean Fewer Sales (NASDAQ:MAT)
- Differentiation Matters As Moat Stocks Lead In July
- Why Shopify’s CFO Doesn’t Want To Talk About Price Hikes—Yet - Shopify (NASDAQ:SHOP)
- MGM Resorts' Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Consumer companies confront tariff pricing dilemma
- Starbucks Q3 Earnings Miss Estimates, Revenues Rise Y/Y, Stock Up
- Mattel Posts Mixed Results in Q2
- More Big Tech names report this week amid AI spending spree. Wall Street still wants some to leave their ‘comfort zone.’
- Toy makers nix batteries, other materials to save costs during tariff war
- Mohawk's Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Stock Up
- Mattel stock price target maintained at $30 by DA Davidson despite tariff costs
- BofA Securities lowers Mattel stock price target to $27 on margin concerns
Дневной диапазон
17.20 17.52
Годовой диапазон
13.95 22.07
- Предыдущее закрытие
- 17.42
- Open
- 17.48
- Bid
- 17.38
- Ask
- 17.68
- Low
- 17.20
- High
- 17.52
- Объем
- 6.918 K
- Дневное изменение
- -0.23%
- Месячное изменение
- -3.92%
- 6-месячное изменение
- -10.64%
- Годовое изменение
- -9.10%
