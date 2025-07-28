KurseKategorien
Währungen / MAT
Zurück zum Aktien

MAT: Mattel Inc

17.33 USD 0.09 (0.52%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MAT hat sich für heute um 0.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.11 bis zu einem Hoch von 17.40 gehandelt.

Verfolgen Sie die Mattel Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MAT News

Tagesspanne
17.11 17.40
Jahresspanne
13.95 22.07
Vorheriger Schlusskurs
17.24
Eröffnung
17.30
Bid
17.33
Ask
17.63
Tief
17.11
Hoch
17.40
Volumen
6.913 K
Tagesänderung
0.52%
Monatsänderung
-4.20%
6-Monatsänderung
-10.90%
Jahresänderung
-9.36%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K