Währungen / MAT
MAT: Mattel Inc
17.33 USD 0.09 (0.52%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MAT hat sich für heute um 0.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.11 bis zu einem Hoch von 17.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die Mattel Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MAT News
Tagesspanne
17.11 17.40
Jahresspanne
13.95 22.07
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.24
- Eröffnung
- 17.30
- Bid
- 17.33
- Ask
- 17.63
- Tief
- 17.11
- Hoch
- 17.40
- Volumen
- 6.913 K
- Tagesänderung
- 0.52%
- Monatsänderung
- -4.20%
- 6-Monatsänderung
- -10.90%
- Jahresänderung
- -9.36%
