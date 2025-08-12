Валюты / IAG
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
IAG: Iamgold Corporation
11.01 USD 0.40 (3.51%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IAG за сегодня изменился на -3.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.99, а максимальная — 11.46.
Следите за динамикой Iamgold Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IAG
- Iamgold (IAG) Rises Higher Than Market: Key Facts
- Акции IAG достигли 52-недельного максимума в $11,36
- IAG stock hits 52-week high at 11.36 USD
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - August 2025 Report
- These Were the 3 Top-Performing Stocks in the S&P 500 in August 2025
- iA Financial Corporation добавляет двух опытных профессионалов в совет директоров
- iA Financial Corporation adds two industry veterans to board
- Russian drones in Poland’s airspace stir worries for Europe’s civil aviation
- Daktronics, Potbelly, CoreWeave, GameStop And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Bloom Energy (NYSE:BE)
- FTSE 100 lifted by bank, healthcare stocks; corporate earnings in focus
- Top 3 Materials Stocks That May Crash This Quarter - Equinox Gold (AMEX:EQX), Iamgold (NYSE:IAG)
- DISV: Benchmark-Beating International ETF
- IAG stock reaches 52-week high at 9.98 USD
- Iamgold: Côté Is The Crown Jewel, Essakane The Achilles' Heel (NYSE:IAG)
- Total Return Breakouts: Biotechs Accelerating To Overtake Gold Rush
- iA Financial Group names Marie-Annick Bonneau as new chief risk officer
- Iamgold Stock: Strong Gold Prices And Coté Gold Transform The Outlook (NYSE:IAG)
- Iamgold stock hits 52-week high at 9.19 USD
- B2Gold vs. IAMGOLD: Which Gold Mining Stock is the Better Buy Now?
- iA Financial Group CEO to speak at Scotiabank summit on Sept 4
- BTG Q2 Production Beats Expectations: Can It Keep the Momentum?
- IAG stock hits 52-week high at 8.38 USD
- B2Gold Gains 31% in 3 Months: Here's How to Play the Stock
- Insurance Australia Group annual earnings rise, hikes dividend
Дневной диапазон
10.99 11.46
Годовой диапазон
4.44 11.58
- Предыдущее закрытие
- 11.41
- Open
- 11.44
- Bid
- 11.01
- Ask
- 11.31
- Low
- 10.99
- High
- 11.46
- Объем
- 12.746 K
- Дневное изменение
- -3.51%
- Месячное изменение
- 15.17%
- 6-месячное изменение
- 78.16%
- Годовое изменение
- 106.18%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.