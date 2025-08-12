КотировкиРазделы
IAG: Iamgold Corporation

11.01 USD 0.40 (3.51%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IAG за сегодня изменился на -3.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.99, а максимальная — 11.46.

Следите за динамикой Iamgold Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
10.99 11.46
Годовой диапазон
4.44 11.58
Предыдущее закрытие
11.41
Open
11.44
Bid
11.01
Ask
11.31
Low
10.99
High
11.46
Объем
12.746 K
Дневное изменение
-3.51%
Месячное изменение
15.17%
6-месячное изменение
78.16%
Годовое изменение
106.18%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.