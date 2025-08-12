通貨 / IAG
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
IAG: Iamgold Corporation
11.02 USD 0.03 (0.27%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IAGの今日の為替レートは、-0.27%変化しました。日中、通貨は1あたり10.83の安値と11.05の高値で取引されました。
Iamgold Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IAG News
- Iamgold (IAG) Rises Higher Than Market: Key Facts
- IAG株、52週間高値の11.36ドルを記録
- IAG stock hits 52-week high at 11.36 USD
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - August 2025 Report
- These Were the 3 Top-Performing Stocks in the S&P 500 in August 2025
- IAG、取締役会に業界ベテラン2名を追加
- iA Financial Corporation adds two industry veterans to board
- Russian drones in Poland’s airspace stir worries for Europe’s civil aviation
- Daktronics, Potbelly, CoreWeave, GameStop And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Bloom Energy (NYSE:BE)
- FTSE 100 lifted by bank, healthcare stocks; corporate earnings in focus
- Top 3 Materials Stocks That May Crash This Quarter - Equinox Gold (AMEX:EQX), Iamgold (NYSE:IAG)
- DISV: Benchmark-Beating International ETF
- IAG stock reaches 52-week high at 9.98 USD
- Iamgold: Côté Is The Crown Jewel, Essakane The Achilles' Heel (NYSE:IAG)
- Total Return Breakouts: Biotechs Accelerating To Overtake Gold Rush
- iA Financial Group names Marie-Annick Bonneau as new chief risk officer
- Iamgold Stock: Strong Gold Prices And Coté Gold Transform The Outlook (NYSE:IAG)
- Iamgold stock hits 52-week high at 9.19 USD
- B2Gold vs. IAMGOLD: Which Gold Mining Stock is the Better Buy Now?
- iA Financial Group CEO to speak at Scotiabank summit on Sept 4
- BTG Q2 Production Beats Expectations: Can It Keep the Momentum?
- IAG stock hits 52-week high at 8.38 USD
- B2Gold Gains 31% in 3 Months: Here's How to Play the Stock
- Insurance Australia Group annual earnings rise, hikes dividend
1日のレンジ
10.83 11.05
1年のレンジ
4.44 11.58
- 以前の終値
- 11.05
- 始値
- 10.99
- 買値
- 11.02
- 買値
- 11.32
- 安値
- 10.83
- 高値
- 11.05
- 出来高
- 8.984 K
- 1日の変化
- -0.27%
- 1ヶ月の変化
- 15.27%
- 6ヶ月の変化
- 78.32%
- 1年の変化
- 106.37%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K