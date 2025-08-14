통화 / IAG
IAG: Iamgold Corporation
11.35 USD 0.33 (2.99%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
IAG 환율이 오늘 2.99%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 11.07이고 고가는 11.38이었습니다.
Iamgold Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
IAG News
- Iamgold (IAG) Rises Higher Than Market: Key Facts
- IAG 주식, 52주 최고치인 11.36 USD 기록
- IAG stock hits 52-week high at 11.36 USD
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - August 2025 Report
- These Were the 3 Top-Performing Stocks in the S&P 500 in August 2025
- iA Financial, 이사회에 업계 베테랑 2명 추가 임명
- iA Financial Corporation adds two industry veterans to board
- IAG, 2440만 유로 규모의 자본 감소 단행
- Russian drones in Poland’s airspace stir worries for Europe’s civil aviation
- Daktronics, Potbelly, CoreWeave, GameStop And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Bloom Energy (NYSE:BE)
- FTSE 100 lifted by bank, healthcare stocks; corporate earnings in focus
- Top 3 Materials Stocks That May Crash This Quarter - Equinox Gold (AMEX:EQX), Iamgold (NYSE:IAG)
- DISV: Benchmark-Beating International ETF
- IAG stock reaches 52-week high at 9.98 USD
- Iamgold: Côté Is The Crown Jewel, Essakane The Achilles' Heel (NYSE:IAG)
- Total Return Breakouts: Biotechs Accelerating To Overtake Gold Rush
- iA Financial Group names Marie-Annick Bonneau as new chief risk officer
- Iamgold Stock: Strong Gold Prices And Coté Gold Transform The Outlook (NYSE:IAG)
- Iamgold stock hits 52-week high at 9.19 USD
- B2Gold vs. IAMGOLD: Which Gold Mining Stock is the Better Buy Now?
- iA Financial Group CEO to speak at Scotiabank summit on Sept 4
- BTG Q2 Production Beats Expectations: Can It Keep the Momentum?
- IAG stock hits 52-week high at 8.38 USD
- B2Gold Gains 31% in 3 Months: Here's How to Play the Stock
일일 변동 비율
11.07 11.38
년간 변동
4.44 11.58
- 이전 종가
- 11.02
- 시가
- 11.09
- Bid
- 11.35
- Ask
- 11.65
- 저가
- 11.07
- 고가
- 11.38
- 볼륨
- 13.538 K
- 일일 변동
- 2.99%
- 월 변동
- 18.72%
- 6개월 변동
- 83.66%
- 년간 변동율
- 112.55%
