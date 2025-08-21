FiyatlarBölümler
Dövizler / IAG
Geri dön - Hisse senetleri

IAG: Iamgold Corporation

11.35 USD 0.33 (2.99%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IAG fiyatı bugün 2.99% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 11.07 ve Yüksek fiyatı olarak 11.38 aralığında işlem gördü.

Iamgold Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IAG haberleri

Günlük aralık
11.07 11.38
Yıllık aralık
4.44 11.58
Önceki kapanış
11.02
Açılış
11.09
Satış
11.35
Alış
11.65
Düşük
11.07
Yüksek
11.38
Hacim
13.538 K
Günlük değişim
2.99%
Aylık değişim
18.72%
6 aylık değişim
83.66%
Yıllık değişim
112.55%
21 Eylül, Pazar