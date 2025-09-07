Divisas / IAG
IAG: Iamgold Corporation
11.05 USD 0.04 (0.36%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IAG de hoy ha cambiado un 0.36%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.82, mientras que el máximo ha alcanzado 11.39.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Iamgold Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IAG News
Rango diario
10.82 11.39
Rango anual
4.44 11.58
- Cierres anteriores
- 11.01
- Open
- 10.82
- Bid
- 11.05
- Ask
- 11.35
- Low
- 10.82
- High
- 11.39
- Volumen
- 12.014 K
- Cambio diario
- 0.36%
- Cambio mensual
- 15.59%
- Cambio a 6 meses
- 78.80%
- Cambio anual
- 106.93%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B