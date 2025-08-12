货币 / IAG
IAG: Iamgold Corporation
11.11 USD 0.10 (0.91%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日IAG汇率已更改0.91%。当日，交易品种以低点10.82和高点11.11进行交易。
关注Iamgold Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
IAG新闻
- Iamgold (IAG) Rises Higher Than Market: Key Facts
- IAG股票触及52周高点11.36美元
- IAG stock hits 52-week high at 11.36 USD
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - August 2025 Report
- iA金融集团董事会迎来两位行业资深人士
- iA Financial Corporation adds two industry veterans to board
- Top 3 Materials Stocks That May Crash This Quarter - Equinox Gold (AMEX:EQX), Iamgold (NYSE:IAG)
- IAG stock reaches 52-week high at 9.98 USD
- Iamgold: Côté Is The Crown Jewel, Essakane The Achilles' Heel (NYSE:IAG)
- iA Financial Group names Marie-Annick Bonneau as new chief risk officer
- Iamgold Stock: Strong Gold Prices And Coté Gold Transform The Outlook (NYSE:IAG)
- Iamgold stock hits 52-week high at 9.19 USD
- B2Gold vs. IAMGOLD: Which Gold Mining Stock is the Better Buy Now?
- IAG stock hits 52-week high at 8.38 USD
日范围
10.82 11.11
年范围
4.44 11.58
- 前一天收盘价
- 11.01
- 开盘价
- 10.82
- 卖价
- 11.11
- 买价
- 11.41
- 最低价
- 10.82
- 最高价
- 11.11
- 交易量
- 2.849 K
- 日变化
- 0.91%
- 月变化
- 16.21%
- 6个月变化
- 79.77%
- 年变化
- 108.05%
