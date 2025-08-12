KurseKategorien
Währungen / IAG
IAG: Iamgold Corporation

11.02 USD 0.03 (0.27%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IAG hat sich für heute um -0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.83 bis zu einem Hoch von 11.05 gehandelt.

Verfolgen Sie die Iamgold Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
10.83 11.05
Jahresspanne
4.44 11.58
Vorheriger Schlusskurs
11.05
Eröffnung
10.99
Bid
11.02
Ask
11.32
Tief
10.83
Hoch
11.05
Volumen
8.984 K
Tagesänderung
-0.27%
Monatsänderung
15.27%
6-Monatsänderung
78.32%
Jahresänderung
106.37%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
