Währungen / IAG
IAG: Iamgold Corporation
11.02 USD 0.03 (0.27%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IAG hat sich für heute um -0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.83 bis zu einem Hoch von 11.05 gehandelt.
Verfolgen Sie die Iamgold Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
IAG News
Tagesspanne
10.83 11.05
Jahresspanne
4.44 11.58
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.05
- Eröffnung
- 10.99
- Bid
- 11.02
- Ask
- 11.32
- Tief
- 10.83
- Hoch
- 11.05
- Volumen
- 8.984 K
- Tagesänderung
- -0.27%
- Monatsänderung
- 15.27%
- 6-Monatsänderung
- 78.32%
- Jahresänderung
- 106.37%
