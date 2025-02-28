Валюты / GDEN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GDEN: Golden Entertainment Inc
24.39 USD 0.06 (0.25%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GDEN за сегодня изменился на -0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.07, а максимальная — 24.51.
Следите за динамикой Golden Entertainment Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GDEN
- Целевая цена акций Golden Entertainment снижена до $34 в Citizens JMP
- Golden Entertainment stock price target lowered to $34 at Citizens JMP
- Bally's (NYSE:BALY): Deleveraging To Leverage Again
- Golden Entertainment: Thesis After The Dip (NASDAQ:GDEN)
- Wells Fargo lowers Golden Entertainment stock price target to $34
- Golden Entertainment, Inc. (GDEN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Macquarie lowers Golden Entertainment stock price target to $37
- Golden Entertainment August 2025 slides: Nevada strategy and shareholder returns take center stage
- Golden Entertainment (GDEN) Q2 Earnings Beat Estimates
- Golden Entertainment earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- Earnings Preview: Golden Entertainment (GDEN) Q2 Earnings Expected to Decline
- Monarch Casino: This Casino Pick Is Handing Out Serious Returns (NASDAQ:MCRI)
- Golden Entertainment price target lowered to $35 from $36 at JMP
- 45 Barron’s 2025 Mid-Year Pro-Picks: 3 Ideal July DiviDogs
- Golden Entertainment: Downgrade Misses The Forest For The Trees (NASDAQ:GDEN)
- Truist Securities downgrades Golden Entertainment stock on Strat weakness
- JMP reiterates Market Outperform rating on Golden Entertainment stock
- Golden Entertainment: Buybacks, Dividends, Deleveraging = Happy Shareholders (NASDAQ:GDEN)
- Golden Entertainment announces executive updates
- Golden Entertainment Stock: Waiting For The Catalyst (NASDAQ:GDEN)
- Monarch Casino: Still The Hidden Gem Outside Vegas (NASDAQ:MCRI)
- Buy Two IDEAL March ‘Safer’ Dividend Dogs Of 34 Barron’s 2025 Pro-Picks
- Golden Entertainment, Inc. (GDEN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
24.07 24.51
Годовой диапазон
22.66 35.49
- Предыдущее закрытие
- 24.45
- Open
- 24.30
- Bid
- 24.39
- Ask
- 24.69
- Low
- 24.07
- High
- 24.51
- Объем
- 553
- Дневное изменение
- -0.25%
- Месячное изменение
- -0.97%
- 6-месячное изменение
- -6.55%
- Годовое изменение
- -22.77%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.