통화 / GDEN
GDEN: Golden Entertainment Inc

24.57 USD 0.06 (0.24%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

GDEN 환율이 오늘 -0.24%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 24.29이고 고가는 24.65이었습니다.

Golden Entertainment Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GDEN News

일일 변동 비율
24.29 24.65
년간 변동
22.66 35.49
이전 종가
24.63
시가
24.63
Bid
24.57
Ask
24.87
저가
24.29
고가
24.65
볼륨
576
일일 변동
-0.24%
월 변동
-0.24%
6개월 변동
-5.86%
년간 변동율
-22.20%
20 9월, 토요일