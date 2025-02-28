통화 / GDEN
GDEN: Golden Entertainment Inc
24.57 USD 0.06 (0.24%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GDEN 환율이 오늘 -0.24%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 24.29이고 고가는 24.65이었습니다.
Golden Entertainment Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
GDEN News
일일 변동 비율
24.29 24.65
년간 변동
22.66 35.49
- 이전 종가
- 24.63
- 시가
- 24.63
- Bid
- 24.57
- Ask
- 24.87
- 저가
- 24.29
- 고가
- 24.65
- 볼륨
- 576
- 일일 변동
- -0.24%
- 월 변동
- -0.24%
- 6개월 변동
- -5.86%
- 년간 변동율
- -22.20%
20 9월, 토요일