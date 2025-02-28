Währungen / GDEN
GDEN: Golden Entertainment Inc
24.63 USD 0.39 (1.61%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GDEN hat sich für heute um 1.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.22 bis zu einem Hoch von 24.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die Golden Entertainment Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GDEN News
Tagesspanne
24.22 24.63
Jahresspanne
22.66 35.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.24
- Eröffnung
- 24.32
- Bid
- 24.63
- Ask
- 24.93
- Tief
- 24.22
- Hoch
- 24.63
- Volumen
- 369
- Tagesänderung
- 1.61%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- -5.63%
- Jahresänderung
- -22.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K