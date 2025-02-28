Dövizler / GDEN
GDEN: Golden Entertainment Inc
24.57 USD 0.06 (0.24%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GDEN fiyatı bugün -0.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.29 ve Yüksek fiyatı olarak 24.65 aralığında işlem gördü.
Golden Entertainment Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- Golden Entertainment hisse fiyat hedefi Citizens JMP tarafından 34 dolara düşürüldü
- Golden Entertainment stock price target lowered to $34 at Citizens JMP
- Bally's (NYSE:BALY): Deleveraging To Leverage Again
- Golden Entertainment: Thesis After The Dip (NASDAQ:GDEN)
- Wells Fargo lowers Golden Entertainment stock price target to $34
- Golden Entertainment, Inc. (GDEN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Macquarie lowers Golden Entertainment stock price target to $37
- Golden Entertainment August 2025 slides: Nevada strategy and shareholder returns take center stage
- Golden Entertainment (GDEN) Q2 Earnings Beat Estimates
- Golden Entertainment earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- Earnings Preview: Golden Entertainment (GDEN) Q2 Earnings Expected to Decline
- Monarch Casino: This Casino Pick Is Handing Out Serious Returns (NASDAQ:MCRI)
- Golden Entertainment price target lowered to $35 from $36 at JMP
- 45 Barron’s 2025 Mid-Year Pro-Picks: 3 Ideal July DiviDogs
- Golden Entertainment: Downgrade Misses The Forest For The Trees (NASDAQ:GDEN)
- Truist Securities downgrades Golden Entertainment stock on Strat weakness
- JMP reiterates Market Outperform rating on Golden Entertainment stock
- Golden Entertainment: Buybacks, Dividends, Deleveraging = Happy Shareholders (NASDAQ:GDEN)
- Golden Entertainment announces executive updates
- Golden Entertainment Stock: Waiting For The Catalyst (NASDAQ:GDEN)
- Monarch Casino: Still The Hidden Gem Outside Vegas (NASDAQ:MCRI)
- Buy Two IDEAL March ‘Safer’ Dividend Dogs Of 34 Barron’s 2025 Pro-Picks
- Golden Entertainment, Inc. (GDEN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
24.29 24.65
Yıllık aralık
22.66 35.49
- Önceki kapanış
- 24.63
- Açılış
- 24.63
- Satış
- 24.57
- Alış
- 24.87
- Düşük
- 24.29
- Yüksek
- 24.65
- Hacim
- 576
- Günlük değişim
- -0.24%
- Aylık değişim
- -0.24%
- 6 aylık değişim
- -5.86%
- Yıllık değişim
- -22.20%
21 Eylül, Pazar