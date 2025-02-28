货币 / GDEN
GDEN: Golden Entertainment Inc
24.73 USD 0.34 (1.39%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GDEN汇率已更改1.39%。当日，交易品种以低点24.30和高点24.84进行交易。
关注Golden Entertainment Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GDEN新闻
- 公民JMP下调Golden Entertainment目标价至34美元
- Golden Entertainment stock price target lowered to $34 at Citizens JMP
- Bally's (NYSE:BALY): Deleveraging To Leverage Again
- Golden Entertainment: Thesis After The Dip (NASDAQ:GDEN)
- Wells Fargo lowers Golden Entertainment stock price target to $34
- Golden Entertainment, Inc. (GDEN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Macquarie lowers Golden Entertainment stock price target to $37
- Golden Entertainment August 2025 slides: Nevada strategy and shareholder returns take center stage
- Golden Entertainment (GDEN) Q2 Earnings Beat Estimates
- Golden Entertainment earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- Earnings Preview: Golden Entertainment (GDEN) Q2 Earnings Expected to Decline
- Monarch Casino: This Casino Pick Is Handing Out Serious Returns (NASDAQ:MCRI)
- Golden Entertainment price target lowered to $35 from $36 at JMP
- 45 Barron’s 2025 Mid-Year Pro-Picks: 3 Ideal July DiviDogs
- Golden Entertainment: Downgrade Misses The Forest For The Trees (NASDAQ:GDEN)
- Truist Securities downgrades Golden Entertainment stock on Strat weakness
- JMP reiterates Market Outperform rating on Golden Entertainment stock
- Golden Entertainment: Buybacks, Dividends, Deleveraging = Happy Shareholders (NASDAQ:GDEN)
- Golden Entertainment announces executive updates
- Golden Entertainment Stock: Waiting For The Catalyst (NASDAQ:GDEN)
- Monarch Casino: Still The Hidden Gem Outside Vegas (NASDAQ:MCRI)
- Buy Two IDEAL March ‘Safer’ Dividend Dogs Of 34 Barron’s 2025 Pro-Picks
- Golden Entertainment, Inc. (GDEN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
24.30 24.84
年范围
22.66 35.49
- 前一天收盘价
- 24.39
- 开盘价
- 24.48
- 卖价
- 24.73
- 买价
- 25.03
- 最低价
- 24.30
- 最高价
- 24.84
- 交易量
- 181
- 日变化
- 1.39%
- 月变化
- 0.41%
- 6个月变化
- -5.25%
- 年变化
- -21.69%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值