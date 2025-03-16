Валюты / DENN
DENN: Denny's Corporation
5.25 USD 0.27 (4.89%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DENN за сегодня изменился на -4.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.14, а максимальная — 5.75.
Следите за динамикой Denny's Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
5.14 5.75
Годовой диапазон
2.85 7.68
- Предыдущее закрытие
- 5.52
- Open
- 5.58
- Bid
- 5.25
- Ask
- 5.55
- Low
- 5.14
- High
- 5.75
- Объем
- 2.245 K
- Дневное изменение
- -4.89%
- Месячное изменение
- 16.41%
- 6-месячное изменение
- 44.23%
- Годовое изменение
- -18.98%
