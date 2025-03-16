Währungen / DENN
DENN: Denny's Corporation
5.05 USD 0.15 (2.88%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DENN hat sich für heute um -2.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.02 bis zu einem Hoch von 5.26 gehandelt.
Verfolgen Sie die Denny's Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
5.02 5.26
Jahresspanne
2.85 7.68
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.20
- Eröffnung
- 5.20
- Bid
- 5.05
- Ask
- 5.35
- Tief
- 5.02
- Hoch
- 5.26
- Volumen
- 173
- Tagesänderung
- -2.88%
- Monatsänderung
- 11.97%
- 6-Monatsänderung
- 38.74%
- Jahresänderung
- -22.07%
