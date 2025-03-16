CotationsSections
Devises / DENN
DENN: Denny's Corporation

5.02 USD 0.18 (3.46%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DENN a changé de -3.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.99 et à un maximum de 5.26.

Range quotidien
4.99 5.26
Range Annuel
2.85 7.68
Clôture Précédente
5.20
Ouverture
5.20
Bid
5.02
Ask
5.32
Plus Bas
4.99
Plus Haut
5.26
Volume
976
Changement quotidien
-3.46%
Changement Mensuel
11.31%
Changement à 6 Mois
37.91%
Changement Annuel
-22.53%
20 septembre, samedi