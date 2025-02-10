Валюты / CSPI
CSPI: CSP Inc
11.55 USD 0.27 (2.39%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CSPI за сегодня изменился на 2.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.16, а максимальная — 11.85.
Следите за динамикой CSP Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
11.16 11.85
Годовой диапазон
9.72 21.95
- Предыдущее закрытие
- 11.28
- Open
- 11.16
- Bid
- 11.55
- Ask
- 11.85
- Low
- 11.16
- High
- 11.85
- Объем
- 45
- Дневное изменение
- 2.39%
- Месячное изменение
- 1.40%
- 6-месячное изменение
- -24.76%
- Годовое изменение
- -9.48%
