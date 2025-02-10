通貨 / CSPI
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CSPI: CSP Inc
13.05 USD 0.87 (7.14%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CSPIの今日の為替レートは、7.14%変化しました。日中、通貨は1あたり12.11の安値と13.10の高値で取引されました。
CSP Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CSPI News
- CSP: Early Cybersecurity Traction, Low Margin Growth, Uncertain Profit Path (NASDAQ:CSPI)
- CSPI Reports Wider Y/Y Net Loss, 18% Revenue Growth in Q3
- Csp Posts 18 Percent Revenue Gain in Q3
- CSP Inc validates InvestingPro’s overvaluation warning with 41% decline
- CSP Inc. investor Joseph Nerges acquires $27,722 in common stock
- CSP Inc. joins Russell 3000 Index, eyes growth
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- CSP Inc. sees significant stock acquisition by major shareholder Joseph R. Nerges
- CSPi Reports Fiscal 2025 Second Quarter Results; AZT PROTECT New Business Pipeline Continues to Increase Globally
- CSP Is A Struggling Niche Player In Need Of Reinvention (NASDAQ:CSPI)
- CSP Inc. (CSPI) Q1 2025 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
12.11 13.10
1年のレンジ
9.72 21.95
- 以前の終値
- 12.18
- 始値
- 12.33
- 買値
- 13.05
- 買値
- 13.35
- 安値
- 12.11
- 高値
- 13.10
- 出来高
- 83
- 1日の変化
- 7.14%
- 1ヶ月の変化
- 14.57%
- 6ヶ月の変化
- -14.98%
- 1年の変化
- 2.27%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K