Devises / CSPI
CSPI: CSP Inc

13.31 USD 0.26 (1.99%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CSPI a changé de 1.99% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 11.82 et à un maximum de 13.42.

Suivez la dynamique CSP Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
11.82 13.42
Range Annuel
9.72 21.95
Clôture Précédente
13.05
Ouverture
13.04
Bid
13.31
Ask
13.61
Plus Bas
11.82
Plus Haut
13.42
Volume
92
Changement quotidien
1.99%
Changement Mensuel
16.86%
Changement à 6 Mois
-13.29%
Changement Annuel
4.31%
20 septembre, samedi