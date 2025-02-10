Devises / CSPI
CSPI: CSP Inc
13.31 USD 0.26 (1.99%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CSPI a changé de 1.99% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 11.82 et à un maximum de 13.42.
Suivez la dynamique CSP Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CSPI Nouvelles
- CSP: Early Cybersecurity Traction, Low Margin Growth, Uncertain Profit Path (NASDAQ:CSPI)
- CSPI Reports Wider Y/Y Net Loss, 18% Revenue Growth in Q3
- Csp Posts 18 Percent Revenue Gain in Q3
- CSP Inc validates InvestingPro’s overvaluation warning with 41% decline
- CSP Inc. investor Joseph Nerges acquires $27,722 in common stock
- CSP Inc. joins Russell 3000 Index, eyes growth
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- CSP Inc. sees significant stock acquisition by major shareholder Joseph R. Nerges
- CSPi Reports Fiscal 2025 Second Quarter Results; AZT PROTECT New Business Pipeline Continues to Increase Globally
- CSP Is A Struggling Niche Player In Need Of Reinvention (NASDAQ:CSPI)
- CSP Inc. (CSPI) Q1 2025 Earnings Call Transcript
Range quotidien
11.82 13.42
Range Annuel
9.72 21.95
- Clôture Précédente
- 13.05
- Ouverture
- 13.04
- Bid
- 13.31
- Ask
- 13.61
- Plus Bas
- 11.82
- Plus Haut
- 13.42
- Volume
- 92
- Changement quotidien
- 1.99%
- Changement Mensuel
- 16.86%
- Changement à 6 Mois
- -13.29%
- Changement Annuel
- 4.31%
20 septembre, samedi