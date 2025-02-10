货币 / CSPI
CSPI: CSP Inc
12.43 USD 0.88 (7.62%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CSPI汇率已更改7.62%。当日，交易品种以低点11.69和高点12.49进行交易。
关注CSP Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
11.69 12.49
年范围
9.72 21.95
- 前一天收盘价
- 11.55
- 开盘价
- 11.69
- 卖价
- 12.43
- 买价
- 12.73
- 最低价
- 11.69
- 最高价
- 12.49
- 交易量
- 37
- 日变化
- 7.62%
- 月变化
- 9.13%
- 6个月变化
- -19.02%
- 年变化
- -2.59%
