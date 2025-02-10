QuotazioniSezioni
Valute / CSPI
Tornare a Azioni

CSPI: CSP Inc

13.31 USD 0.26 (1.99%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CSPI ha avuto una variazione del 1.99% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.82 e ad un massimo di 13.42.

Segui le dinamiche di CSP Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CSPI News

Intervallo Giornaliero
11.82 13.42
Intervallo Annuale
9.72 21.95
Chiusura Precedente
13.05
Apertura
13.04
Bid
13.31
Ask
13.61
Minimo
11.82
Massimo
13.42
Volume
92
Variazione giornaliera
1.99%
Variazione Mensile
16.86%
Variazione Semestrale
-13.29%
Variazione Annuale
4.31%
21 settembre, domenica