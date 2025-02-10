Valute / CSPI
CSPI: CSP Inc
13.31 USD 0.26 (1.99%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CSPI ha avuto una variazione del 1.99% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.82 e ad un massimo di 13.42.
Segui le dinamiche di CSP Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
11.82 13.42
Intervallo Annuale
9.72 21.95
- Chiusura Precedente
- 13.05
- Apertura
- 13.04
- Bid
- 13.31
- Ask
- 13.61
- Minimo
- 11.82
- Massimo
- 13.42
- Volume
- 92
- Variazione giornaliera
- 1.99%
- Variazione Mensile
- 16.86%
- Variazione Semestrale
- -13.29%
- Variazione Annuale
- 4.31%
