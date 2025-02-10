KurseKategorien
CSPI: CSP Inc

12.55 USD 0.50 (3.83%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CSPI hat sich für heute um -3.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.82 bis zu einem Hoch von 13.04 gehandelt.

Verfolgen Sie die CSP Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
11.82 13.04
Jahresspanne
9.72 21.95
Vorheriger Schlusskurs
13.05
Eröffnung
13.04
Bid
12.55
Ask
12.85
Tief
11.82
Hoch
13.04
Volumen
20
Tagesänderung
-3.83%
Monatsänderung
10.18%
6-Monatsänderung
-18.24%
Jahresänderung
-1.65%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K