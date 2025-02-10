Währungen / CSPI
CSPI: CSP Inc
12.55 USD 0.50 (3.83%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CSPI hat sich für heute um -3.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.82 bis zu einem Hoch von 13.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die CSP Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CSPI News
Tagesspanne
11.82 13.04
Jahresspanne
9.72 21.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.05
- Eröffnung
- 13.04
- Bid
- 12.55
- Ask
- 12.85
- Tief
- 11.82
- Hoch
- 13.04
- Volumen
- 20
- Tagesänderung
- -3.83%
- Monatsänderung
- 10.18%
- 6-Monatsänderung
- -18.24%
- Jahresänderung
- -1.65%
