Moedas / CSPI
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CSPI: CSP Inc
12.89 USD 0.71 (5.83%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CSPI para hoje mudou para 5.83%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.11 e o mais alto foi 13.05.
Veja a dinâmica do par de moedas CSP Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CSPI Notícias
- CSP: Early Cybersecurity Traction, Low Margin Growth, Uncertain Profit Path (NASDAQ:CSPI)
- CSPI Reports Wider Y/Y Net Loss, 18% Revenue Growth in Q3
- Csp Posts 18 Percent Revenue Gain in Q3
- CSP Inc validates InvestingPro’s overvaluation warning with 41% decline
- CSP Inc. investor Joseph Nerges acquires $27,722 in common stock
- CSP Inc. joins Russell 3000 Index, eyes growth
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- CSP Inc. sees significant stock acquisition by major shareholder Joseph R. Nerges
- CSPi Reports Fiscal 2025 Second Quarter Results; AZT PROTECT New Business Pipeline Continues to Increase Globally
- CSP Is A Struggling Niche Player In Need Of Reinvention (NASDAQ:CSPI)
- CSP Inc. (CSPI) Q1 2025 Earnings Call Transcript
Faixa diária
12.11 13.05
Faixa anual
9.72 21.95
- Fechamento anterior
- 12.18
- Open
- 12.33
- Bid
- 12.89
- Ask
- 13.19
- Low
- 12.11
- High
- 13.05
- Volume
- 48
- Mudança diária
- 5.83%
- Mudança mensal
- 13.17%
- Mudança de 6 meses
- -16.03%
- Mudança anual
- 1.02%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh