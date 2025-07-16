Валюты / CCEL
CCEL: Cryo-Cell International Inc
4.48 USD 0.04 (0.90%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CCEL за сегодня изменился на 0.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.26, а максимальная — 4.57.
Следите за динамикой Cryo-Cell International Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
4.26 4.57
Годовой диапазон
4.09 9.43
- Предыдущее закрытие
- 4.44
- Open
- 4.37
- Bid
- 4.48
- Ask
- 4.78
- Low
- 4.26
- High
- 4.57
- Объем
- 21
- Дневное изменение
- 0.90%
- Месячное изменение
- -5.29%
- 6-месячное изменение
- -31.08%
- Годовое изменение
- -28.32%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.