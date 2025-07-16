クォートセクション
通貨 / CCEL
CCEL: Cryo-Cell International Inc

4.50 USD 0.09 (2.04%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CCELの今日の為替レートは、2.04%変化しました。日中、通貨は1あたり4.39の安値と4.50の高値で取引されました。

Cryo-Cell International Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
4.39 4.50
1年のレンジ
4.09 9.43
以前の終値
4.41
始値
4.44
買値
4.50
買値
4.80
安値
4.39
高値
4.50
出来高
31
1日の変化
2.04%
1ヶ月の変化
-4.86%
6ヶ月の変化
-30.77%
1年の変化
-28.00%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K