시세섹션
통화 / CCEL
주식로 돌아가기

CCEL: Cryo-Cell International Inc

4.79 USD 0.29 (6.44%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

CCEL 환율이 오늘 6.44%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.51이고 고가는 4.90이었습니다.

Cryo-Cell International Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CCEL News

일일 변동 비율
4.51 4.90
년간 변동
4.09 9.43
이전 종가
4.50
시가
4.69
Bid
4.79
Ask
5.09
저가
4.51
고가
4.90
볼륨
83
일일 변동
6.44%
월 변동
1.27%
6개월 변동
-26.31%
년간 변동율
-23.36%
20 9월, 토요일