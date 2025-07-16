KurseKategorien
Währungen / CCEL
Zurück zum Aktien

CCEL: Cryo-Cell International Inc

4.71 USD 0.21 (4.67%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CCEL hat sich für heute um 4.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.68 bis zu einem Hoch von 4.90 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cryo-Cell International Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CCEL News

Tagesspanne
4.68 4.90
Jahresspanne
4.09 9.43
Vorheriger Schlusskurs
4.50
Eröffnung
4.69
Bid
4.71
Ask
5.01
Tief
4.68
Hoch
4.90
Volumen
35
Tagesänderung
4.67%
Monatsänderung
-0.42%
6-Monatsänderung
-27.54%
Jahresänderung
-24.64%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K