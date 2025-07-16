Währungen / CCEL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CCEL: Cryo-Cell International Inc
4.71 USD 0.21 (4.67%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CCEL hat sich für heute um 4.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.68 bis zu einem Hoch von 4.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cryo-Cell International Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
4.68 4.90
Jahresspanne
4.09 9.43
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.50
- Eröffnung
- 4.69
- Bid
- 4.71
- Ask
- 5.01
- Tief
- 4.68
- Hoch
- 4.90
- Volumen
- 35
- Tagesänderung
- 4.67%
- Monatsänderung
- -0.42%
- 6-Monatsänderung
- -27.54%
- Jahresänderung
- -24.64%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K