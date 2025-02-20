Валюты / CADL
CADL: Candel Therapeutics Inc
4.85 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CADL за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.82, а максимальная — 4.95.
Следите за динамикой Candel Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
4.82 4.95
Годовой диапазон
3.79 14.60
- Предыдущее закрытие
- 4.85
- Open
- 4.85
- Bid
- 4.85
- Ask
- 5.15
- Low
- 4.82
- High
- 4.95
- Объем
- 700
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -16.52%
- 6-месячное изменение
- -12.77%
- Годовое изменение
- -30.71%
