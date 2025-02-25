KurseKategorien
CADL: Candel Therapeutics Inc

4.90 USD 0.04 (0.81%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CADL hat sich für heute um -0.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.85 bis zu einem Hoch von 5.01 gehandelt.

Verfolgen Sie die Candel Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
4.85 5.01
Jahresspanne
3.79 14.60
Vorheriger Schlusskurs
4.94
Eröffnung
5.00
Bid
4.90
Ask
5.20
Tief
4.85
Hoch
5.01
Volumen
144
Tagesänderung
-0.81%
Monatsänderung
-15.66%
6-Monatsänderung
-11.87%
Jahresänderung
-30.00%
