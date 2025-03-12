Валюты / BRLT
BRLT: Brilliant Earth Group Inc - Class A
2.38 USD 0.02 (0.85%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BRLT за сегодня изменился на 0.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.37, а максимальная — 2.45.
Следите за динамикой Brilliant Earth Group Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.37 2.45
Годовой диапазон
1.25 3.10
- Предыдущее закрытие
- 2.36
- Open
- 2.37
- Bid
- 2.38
- Ask
- 2.68
- Low
- 2.37
- High
- 2.45
- Объем
- 175
- Дневное изменение
- 0.85%
- Месячное изменение
- -15.30%
- 6-месячное изменение
- 49.69%
- Годовое изменение
- 14.42%
