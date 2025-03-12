QuotazioniSezioni
BRLT: Brilliant Earth Group Inc - Class A

2.47 USD 0.22 (8.18%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BRLT ha avuto una variazione del -8.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.47 e ad un massimo di 2.67.

Segui le dinamiche di Brilliant Earth Group Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.47 2.67
Intervallo Annuale
1.25 3.10
Chiusura Precedente
2.69
Apertura
2.67
Bid
2.47
Ask
2.77
Minimo
2.47
Massimo
2.67
Volume
225
Variazione giornaliera
-8.18%
Variazione Mensile
-12.10%
Variazione Semestrale
55.35%
Variazione Annuale
18.75%
21 settembre, domenica