Valute / BRLT
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BRLT: Brilliant Earth Group Inc - Class A
2.47 USD 0.22 (8.18%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BRLT ha avuto una variazione del -8.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.47 e ad un massimo di 2.67.
Segui le dinamiche di Brilliant Earth Group Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BRLT News
- Is the Options Market Predicting a Spike in Brilliant Earth Stock?
- Taylor Swift and Tariffs Can Both Help Sell Diamonds
- The Swift Effect" Strikes Again: Here's How the Singer's Engagement Announcement Impacted Jewelry Stocks This Week
- Brilliant Earth at Midwest Conference: Navigating Growth and Challenges
- Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT)'s Technical Outlook is Bright After Key Golden Cross
- Brilliant Earth at Lytham Summit: Celebrating 20 Years of Growth
- Brilliant Earth Stock: Special Dividends Don't Create Long-Term Value (NASDAQ:BRLT)
- Dow Dips Over 300 Points; US Initial Claims Rise - Aveanna Healthcare Hldgs (NASDAQ:AVAH), Brilliant Earth Group (NASDAQ:BRLT)
- Nasdaq Surges Over 150 Points; ConocoPhillips Earnings Top Estimates - Bit Origin (NASDAQ:BTOG), Brilliant Earth Group (NASDAQ:BRLT)
- Brilliant Earth Q2 2025 slides: Sales growth returns as orders surge 18%
- Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Brilliant Earth earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Brilliant Earth director Harris sells $20k in shares
- TD Cowen highlights top retail ideas as consumers seek value
- Brilliant Earth at East Coast IDEAS: Strategic Growth and Innovation
- Brilliant Earth Announces Participation in the 15th Annual East Coast IDEAS Investor Conference
- Beyonce Dazzles on Cowboy Carter Stage in Custom Brilliant Earth Bolo Necklace
- Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Brilliant Earth Group, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BRLT)
- Brilliant Earth shares surge 10.8% on Q4 earnings beat, strong order growth
Intervallo Giornaliero
2.47 2.67
Intervallo Annuale
1.25 3.10
- Chiusura Precedente
- 2.69
- Apertura
- 2.67
- Bid
- 2.47
- Ask
- 2.77
- Minimo
- 2.47
- Massimo
- 2.67
- Volume
- 225
- Variazione giornaliera
- -8.18%
- Variazione Mensile
- -12.10%
- Variazione Semestrale
- 55.35%
- Variazione Annuale
- 18.75%
21 settembre, domenica