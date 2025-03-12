Währungen / BRLT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BRLT: Brilliant Earth Group Inc - Class A
2.60 USD 0.09 (3.35%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BRLT hat sich für heute um -3.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.53 bis zu einem Hoch von 2.67 gehandelt.
Verfolgen Sie die Brilliant Earth Group Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BRLT News
- Is the Options Market Predicting a Spike in Brilliant Earth Stock?
- Taylor Swift and Tariffs Can Both Help Sell Diamonds
- The Swift Effect" Strikes Again: Here's How the Singer's Engagement Announcement Impacted Jewelry Stocks This Week
- Brilliant Earth at Midwest Conference: Navigating Growth and Challenges
- Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT)'s Technical Outlook is Bright After Key Golden Cross
- Brilliant Earth at Lytham Summit: Celebrating 20 Years of Growth
- Brilliant Earth Stock: Special Dividends Don't Create Long-Term Value (NASDAQ:BRLT)
- Dow Dips Over 300 Points; US Initial Claims Rise - Aveanna Healthcare Hldgs (NASDAQ:AVAH), Brilliant Earth Group (NASDAQ:BRLT)
- Nasdaq Surges Over 150 Points; ConocoPhillips Earnings Top Estimates - Bit Origin (NASDAQ:BTOG), Brilliant Earth Group (NASDAQ:BRLT)
- Brilliant Earth Q2 2025 slides: Sales growth returns as orders surge 18%
- Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Brilliant Earth earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Brilliant Earth director Harris sells $20k in shares
- TD Cowen highlights top retail ideas as consumers seek value
- Brilliant Earth at East Coast IDEAS: Strategic Growth and Innovation
- Brilliant Earth Announces Participation in the 15th Annual East Coast IDEAS Investor Conference
- Beyonce Dazzles on Cowboy Carter Stage in Custom Brilliant Earth Bolo Necklace
- Brilliant Earth Group, Inc. (BRLT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Brilliant Earth Group, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BRLT)
- Brilliant Earth shares surge 10.8% on Q4 earnings beat, strong order growth
Tagesspanne
2.53 2.67
Jahresspanne
1.25 3.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.69
- Eröffnung
- 2.67
- Bid
- 2.60
- Ask
- 2.90
- Tief
- 2.53
- Hoch
- 2.67
- Volumen
- 124
- Tagesänderung
- -3.35%
- Monatsänderung
- -7.47%
- 6-Monatsänderung
- 63.52%
- Jahresänderung
- 25.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K