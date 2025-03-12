Divisas / BRLT
BRLT: Brilliant Earth Group Inc - Class A
2.30 USD 0.08 (3.36%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BRLT de hoy ha cambiado un -3.36%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.24, mientras que el máximo ha alcanzado 2.55.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Brilliant Earth Group Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
2.24 2.55
Rango anual
1.25 3.10
- Cierres anteriores
- 2.38
- Open
- 2.40
- Bid
- 2.30
- Ask
- 2.60
- Low
- 2.24
- High
- 2.55
- Volumen
- 327
- Cambio diario
- -3.36%
- Cambio mensual
- -18.15%
- Cambio a 6 meses
- 44.65%
- Cambio anual
- 10.58%
