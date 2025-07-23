Валюты / BB
BB: BlackBerry Limited
4.01 USD 0.04 (1.01%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BB за сегодня изменился на 1.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.92, а максимальная — 4.03.
Следите за динамикой BlackBerry Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BB
- BlackBerry (BB) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
- Tracking Prem Watsa’s Fairfax Financial Holdings Portfolio – Q2 2025 Update (FRFHF)
- BlackBerry (BB) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- BlackBerry (BB) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- How To Make Alternative Buy Points Your Secret Weapon For Nailing Big Gains
- Sorry, Siri: Why this iPhone user is switching to the new Google Pixel 10
- BlackBerry’s QNX partners with NVIDIA on autonomous driving platform
- BlackBerry appoints cybersecurity veteran Barry Mainz to board
- BlackBerry (BB) Rises Higher Than Market: Key Facts
- BlackBerry's QNX Launches QOS 8.0 to Boost Secure System Development
- BlackBerry (BB) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- BlackBerry (BB) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
- Is Apple making the same mistakes BlackBerry did? Here’s how it can change course.
- BlackBerry (BB) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
- What Happened to BlackBerry (BB) Stock This Year?
- BlackBerry (BB) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
- Cadence Q2 Earnings & Revenues Surpass Estimates, Rise Y/Y, Stock Up
- GameStop (GME) Is Excluded from the Latest Meme Stock Rally - TipRanks.com
- Iridium Falls 22% on Q2 Earnings Miss & Lowered View, Revenues Up Y/Y
- What to Know About the Meme Stocks Renaissance - TipRanks.com
- BlackBerry (BB) Down 15.8% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Plexus' Q3 Earnings Surpass Estimates, Revenues Miss Marginally
- KSS, DNUT, OPEN: Meme Stocks Return as Markets Get Frothy - TipRanks.com
- America Movil Q2 Earnings Miss, Revenues Up Y/Y on Business Momentum
Дневной диапазон
3.92 4.03
Годовой диапазон
2.24 6.25
- Предыдущее закрытие
- 3.97
- Open
- 3.99
- Bid
- 4.01
- Ask
- 4.31
- Low
- 3.92
- High
- 4.03
- Объем
- 4.104 K
- Дневное изменение
- 1.01%
- Месячное изменение
- 6.93%
- 6-месячное изменение
- 5.80%
- Годовое изменение
- 53.05%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.