KurseKategorien
Währungen / BB
Zurück zum Aktien

BB: BlackBerry Limited

4.21 USD 0.20 (4.99%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BB hat sich für heute um 4.99% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.04 bis zu einem Hoch von 4.25 gehandelt.

Verfolgen Sie die BlackBerry Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BB News

Tagesspanne
4.04 4.25
Jahresspanne
2.24 6.25
Vorheriger Schlusskurs
4.01
Eröffnung
4.06
Bid
4.21
Ask
4.51
Tief
4.04
Hoch
4.25
Volumen
7.113 K
Tagesänderung
4.99%
Monatsänderung
12.27%
6-Monatsänderung
11.08%
Jahresänderung
60.69%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K