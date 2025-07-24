Währungen / BB
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BB: BlackBerry Limited
4.21 USD 0.20 (4.99%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BB hat sich für heute um 4.99% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.04 bis zu einem Hoch von 4.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die BlackBerry Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BB News
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.45%
- BlackBerry (BB) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
- Tracking Prem Watsa’s Fairfax Financial Holdings Portfolio – Q2 2025 Update (FRFHF)
- BlackBerry (BB) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- BlackBerry (BB) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- How To Make Alternative Buy Points Your Secret Weapon For Nailing Big Gains
- Sorry, Siri: Why this iPhone user is switching to the new Google Pixel 10
- BlackBerry’s QNX partners with NVIDIA on autonomous driving platform
- BlackBerry appoints cybersecurity veteran Barry Mainz to board
- BlackBerry (BB) Rises Higher Than Market: Key Facts
- BlackBerry's QNX Launches QOS 8.0 to Boost Secure System Development
- BlackBerry (BB) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- BlackBerry (BB) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
- Is Apple making the same mistakes BlackBerry did? Here’s how it can change course.
- BlackBerry (BB) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
- What Happened to BlackBerry (BB) Stock This Year?
- BlackBerry (BB) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
- Cadence Q2 Earnings & Revenues Surpass Estimates, Rise Y/Y, Stock Up
- GameStop (GME) Is Excluded from the Latest Meme Stock Rally - TipRanks.com
- Iridium Falls 22% on Q2 Earnings Miss & Lowered View, Revenues Up Y/Y
- What to Know About the Meme Stocks Renaissance - TipRanks.com
- BlackBerry (BB) Down 15.8% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Plexus' Q3 Earnings Surpass Estimates, Revenues Miss Marginally
- KSS, DNUT, OPEN: Meme Stocks Return as Markets Get Frothy - TipRanks.com
Tagesspanne
4.04 4.25
Jahresspanne
2.24 6.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.01
- Eröffnung
- 4.06
- Bid
- 4.21
- Ask
- 4.51
- Tief
- 4.04
- Hoch
- 4.25
- Volumen
- 7.113 K
- Tagesänderung
- 4.99%
- Monatsänderung
- 12.27%
- 6-Monatsänderung
- 11.08%
- Jahresänderung
- 60.69%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K