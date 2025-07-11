Валюты / ALVO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ALVO: Alvotech
7.96 USD 0.16 (1.97%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ALVO за сегодня изменился на -1.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.87, а максимальная — 8.15.
Следите за динамикой Alvotech. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ALVO
- Alvotech at Morgan Stanley Conference: Strategic Growth and Market Expansion
- Alvotech (ALVO) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global
- ALVO Stock Trades Near 52-Week Low: Should You Buy, Hold or Sell?
- Earnings call transcript: Alvotech Q2 2025 sees strong revenue growth
- Alvotech appoints Patrik Ling as VP investor relations Scandinavia
- Soho House, GoodRx Holdings, Dayforce And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Alvotech (NASDAQ:ALVO)
- Kodiak Q2 Loss Wider Than Expected, Pipeline Development in Focus
- Alvotech 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ALVO)
- Alvotech (ALVO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ubiquiti, Amcor among Thursday’s market cap stock movers
- Alvotech (ALVO) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Alvotech earnings beat by $0.50, revenue topped estimates
- Alvotech soars as product revenue surges over 200% YoY
- Wall Street Analysts Think Alvotech (ALVO) Could Surge 102.31%: Read This Before Placing a Bet
- ADC Therapeutics SA (ADCT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Immunovant's Q1 Loss Narrower Than Expected, Pipeline in Focus
- Xenon Q2 Loss Wider Than Expected, Pipeline Development in Focus
- Wall Street Week Ahead
- Travere Therapeutics (TVTX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Alvotech Gears Up to Report Q2 Earnings: Here's What to Expect
- Dr. Reddy's Q1 Earnings Beat Estimates, Generics Sales Boost Revenues
- Wall Street Analysts See a 91.05% Upside in Alvotech (ALVO): Can the Stock Really Move This High?
- Down 6.6% in 4 Weeks, Here's Why You Should You Buy the Dip in Alvotech (ALVO)
- Alvotech: A Fast Expanding Biosimilar Concern (NASDAQ:ALVO)
Дневной диапазон
7.87 8.15
Годовой диапазон
7.35 13.70
- Предыдущее закрытие
- 8.12
- Open
- 8.15
- Bid
- 7.96
- Ask
- 8.26
- Low
- 7.87
- High
- 8.15
- Объем
- 456
- Дневное изменение
- -1.97%
- Месячное изменение
- -1.24%
- 6-месячное изменение
- -19.60%
- Годовое изменение
- -33.50%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.