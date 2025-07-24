Dövizler / ALVO
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ALVO: Alvotech
7.88 USD 0.06 (0.77%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ALVO fiyatı bugün 0.77% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 7.84 ve Yüksek fiyatı olarak 7.97 aralığında işlem gördü.
Alvotech hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALVO haberleri
- Alvotech, Japonya’da üç yeni biyobenzer için onay aldı
- Alvotech receives Japanese approval for three new biosimilars
- Here's How ALVO's Commercial Partnerships Are Driving Top-line Growth
- Alvotech at Morgan Stanley Conference: Strategic Growth and Market Expansion
- Alvotech (ALVO) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global
- ALVO Stock Trades Near 52-Week Low: Should You Buy, Hold or Sell?
- Earnings call transcript: Alvotech Q2 2025 sees strong revenue growth
- Alvotech appoints Patrik Ling as VP investor relations Scandinavia
- Soho House, GoodRx Holdings, Dayforce And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Alvotech (NASDAQ:ALVO)
- Kodiak Q2 Loss Wider Than Expected, Pipeline Development in Focus
- Alvotech 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ALVO)
- Alvotech (ALVO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ubiquiti, Amcor among Thursday’s market cap stock movers
- Alvotech (ALVO) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Alvotech earnings beat by $0.50, revenue topped estimates
- Alvotech soars as product revenue surges over 200% YoY
- Wall Street Analysts Think Alvotech (ALVO) Could Surge 102.31%: Read This Before Placing a Bet
- ADC Therapeutics SA (ADCT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Immunovant's Q1 Loss Narrower Than Expected, Pipeline in Focus
- Xenon Q2 Loss Wider Than Expected, Pipeline Development in Focus
- Wall Street Week Ahead
- Travere Therapeutics (TVTX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Alvotech Gears Up to Report Q2 Earnings: Here's What to Expect
- Dr. Reddy's Q1 Earnings Beat Estimates, Generics Sales Boost Revenues
Günlük aralık
7.84 7.97
Yıllık aralık
7.35 13.70
- Önceki kapanış
- 7.82
- Açılış
- 7.94
- Satış
- 7.88
- Alış
- 8.18
- Düşük
- 7.84
- Yüksek
- 7.97
- Hacim
- 596
- Günlük değişim
- 0.77%
- Aylık değişim
- -2.23%
- 6 aylık değişim
- -20.40%
- Yıllık değişim
- -34.17%
21 Eylül, Pazar