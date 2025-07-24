Währungen / ALVO
ALVO: Alvotech
7.82 USD 0.11 (1.39%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ALVO hat sich für heute um -1.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.75 bis zu einem Hoch von 8.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Alvotech-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
7.75 8.00
Jahresspanne
7.35 13.70
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.93
- Eröffnung
- 7.94
- Bid
- 7.82
- Ask
- 8.12
- Tief
- 7.75
- Hoch
- 8.00
- Volumen
- 621
- Tagesänderung
- -1.39%
- Monatsänderung
- -2.98%
- 6-Monatsänderung
- -21.01%
- Jahresänderung
- -34.67%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K