통화 / ALVO
ALVO: Alvotech
7.88 USD 0.06 (0.77%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ALVO 환율이 오늘 0.77%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.84이고 고가는 7.97이었습니다.
Alvotech 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
7.84 7.97
년간 변동
7.35 13.70
- 이전 종가
- 7.82
- 시가
- 7.94
- Bid
- 7.88
- Ask
- 8.18
- 저가
- 7.84
- 고가
- 7.97
- 볼륨
- 596
- 일일 변동
- 0.77%
- 월 변동
- -2.23%
- 6개월 변동
- -20.40%
- 년간 변동율
- -34.17%
