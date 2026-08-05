ZWOOP WORKSPACE





Ликвидность • Подтверждённые Order Blocks • Торговые сессии • Временные ориентиры





ZWOOP WORKSPACE — настраиваемое рабочее пространство для анализа графика в MetaTrader 5, объединяющее уровни ликвидности, подтверждённые order blocks, торговые сессии и временные ориентиры в единой среде.





Рабочее пространство предназначено для трейдеров, использующих концепции Liquidity, SMC, ICT и LIT-подходы к анализу структуры рынка, и позволяет сократить объём ручной разметки графика при внутридневном анализе.





Основные возможности





* Автоматическое определение уровней ликвидности

* Подтверждённые зоны order blocks

* Сессии Asia, Spread Time, Frankfurt, London, New York и New York Trap

* Magic Minutes (MMM1 / MMM2)

* Линия окончания торгового дня

* Подсветка внутренних баров

* Линия направления тренда

* Независимое включение/отключение каждого модуля

* Переключение тёмной/светлой темы графика одним нажатием





Система ликвидности





Уровни ликвидности остаются активными до момента снятия ценой. Индикатор может выделять ночную ликвидность, отмечать уровни, оставшиеся непротестированными на протяжении нескольких торговых дней, фильтровать протестированные уровни и ограничивать количество отображаемых уровней для читаемости графика.





Подтверждённые Order Blocks





Order blocks формируются только после подтверждённой последовательности: снятие ликвидности, импульсная свеча с дисбалансом и подтверждение следующей свечой — что позволяет сосредоточиться на значимых зонах, а не на каждом локальном свечном паттерне.





Сессии и временные инструменты





Встроенные торговые сессии и временные ориентиры помогают отслеживать важные внутридневные периоды без дополнительной ручной разметки. Летнее и зимнее время переключается прямо в настройках — все уровни сессий и временных ориентиров остаются согласованы с выбранной временной конфигурацией рынка.





Гибкое рабочее пространство





Каждый компонент настраивается индивидуально, что позволяет выстроить чистый график под собственный подход к анализу, а не подстраиваться под фиксированный шаблон.



