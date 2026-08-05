Zwoop Workspace

ZWOOP WORKSPACE

Ликвидность • Подтверждённые Order Blocks • Торговые сессии • Временные ориентиры

ZWOOP WORKSPACE — настраиваемое рабочее пространство для анализа графика в MetaTrader 5, объединяющее уровни ликвидности, подтверждённые order blocks, торговые сессии и временные ориентиры в единой среде.

Рабочее пространство предназначено для трейдеров, использующих концепции Liquidity, SMC, ICT и LIT-подходы к анализу структуры рынка, и позволяет сократить объём ручной разметки графика при внутридневном анализе.

Основные возможности

* Автоматическое определение уровней ликвидности
* Подтверждённые зоны order blocks
* Сессии Asia, Spread Time, Frankfurt, London, New York и New York Trap
* Magic Minutes (MMM1 / MMM2)
* Линия окончания торгового дня
* Подсветка внутренних баров
* Линия направления тренда
* Независимое включение/отключение каждого модуля
* Переключение тёмной/светлой темы графика одним нажатием

Система ликвидности

Уровни ликвидности остаются активными до момента снятия ценой. Индикатор может выделять ночную ликвидность, отмечать уровни, оставшиеся непротестированными на протяжении нескольких торговых дней, фильтровать протестированные уровни и ограничивать количество отображаемых уровней для читаемости графика.

Подтверждённые Order Blocks

Order blocks формируются только после подтверждённой последовательности: снятие ликвидности, импульсная свеча с дисбалансом и подтверждение следующей свечой — что позволяет сосредоточиться на значимых зонах, а не на каждом локальном свечном паттерне.

Сессии и временные инструменты

Встроенные торговые сессии и временные ориентиры помогают отслеживать важные внутридневные периоды без дополнительной ручной разметки. Летнее и зимнее время переключается прямо в настройках — все уровни сессий и временных ориентиров остаются согласованы с выбранной временной конфигурацией рынка.

Гибкое рабочее пространство

Каждый компонент настраивается индивидуально, что позволяет выстроить чистый график под собственный подход к анализу, а не подстраиваться под фиксированный шаблон.

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5 (1)
Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Индикаторы
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Power of Three AMD Protocol
Ravi Gurung
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Индикаторы
ICT PO3 (Power of 3) AMD Protocol Framework Indicator True Time & Structure Integration   |  Non-Repainting | Real-Time  | Multi-Asset  | MT4 Version Available Full Setup Guide & Strategy Playbook: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768683 MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/171742 Indicator Overview The ICT PO3 AMD Protocol Framework is a complete structural overlay for MetaTrader 5 that maps the True Daily Cycle directly onto your lower-timeframe execution chart. It projects
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Квантовый прорыв PRO       разработан, чтобы поднять ваше торговое путешествие к новым высотам с его инновационной и динамичной стратегией зоны прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса на основе поля
PZ Lopez Trend MT5
PZ TRADING SLU
Индикаторы
Этот индикатор отслеживает рыночную тенденцию с непревзойденной надежностью, игнорируя внезапные колебания и рыночный шум. Он был спроектирован для трендовых внутридневных графиков и небольших таймфреймов. Коэффициент выигрыша составляет около 85%. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Найти ситуации перепроданности / перекупленности Наслаждайтесь бесшумной торговлей в любое время Избегайте провалов на вн
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