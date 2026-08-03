RR Gestion

Торгуйте с абсолютной точностью, скоростью и визуальным контролем. RR Gestion V4.0 — это ультимативная панель Risk-to-Reward для MetaTrader 5, созданная для того, чтобы перенести плавный и визуальный опыт выставления ордеров из TradingView прямо на ваши графики MT5.

🌟 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

  • Визуальный интерфейс Drag & Drop: Интерактивные зоны риска (Красная) и прибыли (Зеленая). Перетаскивайте линии Entry, Stop Loss (SL) или Take Profit (TP), и размер лота будет пересчитываться в реальном времени.

  • Мобильная и сворачиваемая панель: Перетаскивайте панель за заголовок. Нажмите _ , чтобы скрыть основную часть, оставив только строку "Quick Trade".

  • Умный переключатель BUY / SELL: Быстрое переключение между направлениями.

🎛️ УПРАВЛЕНИЕ И ПАРАМЕТРЫ:

  • Типы ордеров: Market, Stop или Limit с умной валидацией.

  • Режимы расчета риска: $ (Фиксированная сумма), Lot (Фиксированный лот) или % (Процент от баланса).

  • Режим Stop Loss: Переключение между точной ценой (Precio) и пунктами (Pips).

  • Продвинутый Multi-TP (TP1 - TP4): До 4 частичных тейк-профитов. Укажите множитель риска (R) и процент закрытия позиции (%).

  • Автоматический Break-Even (BE): Перетащите золотую линию на графике, чтобы SL автоматически перенесся в безубыток при достижении этой цены.

  • Исполнение в 1 клик: Нажмите "COLOCAR ORDEN" для отправки ордера. "CERRAR / CANCELAR TODO" для немедленного закрытия всех позиций.

  • Строка Quick Trade: Быстрое исполнение рыночных ордеров даже при свернутой панели.

  • Мониторинг прибыли: Отслеживайте текущую прибыль в валюте или пунктах ($ / pips).


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3 (1)
Утилиты
TradeMirror — это локальное программное обеспечение для копирования сделок, разработанное для платформ MT4/MT5 с поддержкой синхронизации операций в реальном времени. Руководство по использованию Нажмите на ссылку Руководство по Trademirror , чтобы посмотреть больше инструкций. Преимущества продукта Соответствуя высоким стандартам безопасности, стабильности и конфиденциальности для финансового ПО, мы оптимизировали три ключевых аспекта: Интуитивно понятный графический интерфейс для удобного упра
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Утилиты
Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными в разных местах, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на множество счетов-получателей, а один получатель может копировать торговлю множества провайдеров. Поставщик также может установить время истечения подписки
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