RR Gestion
- Утилиты
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- Версия: 10.0
- Обновлено: 7 августа 2026
- Активации: 15
Торгуйте с абсолютной точностью, скоростью и визуальным контролем. RR Gestion V4.0 — это ультимативная панель Risk-to-Reward для MetaTrader 5, созданная для того, чтобы перенести плавный и визуальный опыт выставления ордеров из TradingView прямо на ваши графики MT5.
🌟 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:
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Визуальный интерфейс Drag & Drop: Интерактивные зоны риска (Красная) и прибыли (Зеленая). Перетаскивайте линии Entry, Stop Loss (SL) или Take Profit (TP), и размер лота будет пересчитываться в реальном времени.
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Мобильная и сворачиваемая панель: Перетаскивайте панель за заголовок. Нажмите _ , чтобы скрыть основную часть, оставив только строку "Quick Trade".
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Умный переключатель BUY / SELL: Быстрое переключение между направлениями.
🎛️ УПРАВЛЕНИЕ И ПАРАМЕТРЫ:
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Типы ордеров: Market, Stop или Limit с умной валидацией.
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Режимы расчета риска: $ (Фиксированная сумма), Lot (Фиксированный лот) или % (Процент от баланса).
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Режим Stop Loss: Переключение между точной ценой (Precio) и пунктами (Pips).
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Продвинутый Multi-TP (TP1 - TP4): До 4 частичных тейк-профитов. Укажите множитель риска (R) и процент закрытия позиции (%).
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Автоматический Break-Even (BE): Перетащите золотую линию на графике, чтобы SL автоматически перенесся в безубыток при достижении этой цены.
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Исполнение в 1 клик: Нажмите "COLOCAR ORDEN" для отправки ордера. "CERRAR / CANCELAR TODO" для немедленного закрытия всех позиций.
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Строка Quick Trade: Быстрое исполнение рыночных ордеров даже при свернутой панели.
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Мониторинг прибыли: Отслеживайте текущую прибыль в валюте или пунктах ($ / pips).