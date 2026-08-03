RR Gestion

介绍 Trade Assistant EA，这是一款为寻求高级控制的交易者设计的综合工具。通过这个管理器，您可以轻松地在点数或 ATR（平均真实波幅）上设置止损和止盈，并方便地确定盈亏平衡和追踪止损的大小。享受在蜡烛收盘时或实时进行追踪的灵活性，利用基于点数或 ATR 的追踪距离。在进场之前，您可以根据百分比或手数调整止损和止盈的预览线，并使用自动或手动的盈亏平衡按钮来保障头寸。Trade Assistant EA 还可作为头寸管理器，完美集成了多种指标和时间框架，适合手动和自动交易，并允许个性化的交易时间和禁交易区设置，实现量身定制的交易策略。 该 EA 推荐给有经验的交易者，与技术分析相结合使用。 EA 的工作原理 EA 使用点数、ATR（平均真实波幅）、移动平均线（MA）、DEMA（双指数移动平均线）和 MACD（移动平均收敛发散）等技术指标组合来识别潜在的交易机会。用户可以为每个指标设置特定的输入值，以适应他们的交易风格和偏好。 止损、止盈、盈亏平衡和追踪止损可以基于点数距离和 ATR 测量来设置，所有这些都可以在输入菜单中配置。 所有交易的入场点都基于点数或 ATR