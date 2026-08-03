RR Gestion
- 实用工具
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- 版本: 10.0
- 更新: 7 八月 2026
- 激活: 15
以绝对的精度、速度和视觉控制进行交易。 RR Gestion V4.0 是 MetaTrader 5 的终极风险回报 (Risk-to-Reward) 实用面板，旨在将 TradingView 流畅的视觉下单体验直接引入您的 MT5 图表。
🌟 主要功能：
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全视觉拖放界面 (Drag & Drop)： 直接在图表上显示互动的风险（红色）和回报（绿色）区域。拖动入场线、止损 (SL) 或止盈 (TP) 线，手数将根据您的风险参数实时重新计算。
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可移动和可最小化面板： 拖动标题栏移动面板。点击 _ 最小化面板，仅保留“快速交易 (Quick Trade)”栏。
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智能 BUY/SELL 切换： 无缝切换做多和做空场景。
🎛️ 面板控制与参数：
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订单类型： Market (市价), Stop (停损) 或 Limit (限价)，带有智能防错验证。
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风险规模模式： $ (固定金额), Lot (固定手数), % (账户百分比)。
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止损模式： 在精确“价格 (Precio)”或固定“点数 (Pips)”之间切换。
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高级多 TP 管理 (TP1 - TP4)： 启用最多 4 个部分止盈。为每个 TP 定义风险倍数 (R) 和平仓百分比 (%)。
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视觉自动盈亏平衡 (BE)： 激活 BE，拖动图表上的金线设置触发价格，止损将自动移至入场价。
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一键执行和紧急按钮： 点击 "COLOCAR ORDEN" 发送完美计算的订单。使用 "CERRAR / CANCELAR TODO" 立即关闭所有仓位和挂单。
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快速交易栏： 即使面板最小化，也能瞬间执行市价订单。
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实时利润监控： 在面板上追踪实时利润，在金额和点数 ($ / pips) 之间切换。