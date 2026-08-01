Elmagiciann

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EL MAGICIAN – Профессиональный индикатор зон спроса и предложения (БЕСПЛАТНАЯ ПРОБНАЯ ВЕРСИЯ)

Автоматически определяет зоны спроса и предложения с высокой вероятностью отработки на любой валютной паре — больше никакого ручного рисования и никаких догадок.

Работает на любом таймфрейме

  • От M1 до M5 — Скальпинг: Помогает следовать за трендом и оставаться на правильной стороне импульса для быстрых внутридневных сделок.

  • M15 и выше — Зональная торговля: Определяет сильные зоны спроса и предложения как профессионал, выстраивая для вас институциональные уровни.

Основные характеристики

  • Мультитаймфреймовое слияние (Confluence): Одновременно анализирует графики H4, дневной и недельный. Зоны, совпадающие на разных таймфреймах, получают значок MTF, что указывает на сильное слияние.

  • Только свежие зоны: Отмечает активные зоны тегом FRESH (СВЕЖАЯ) и применяет правило 50% проникновения. Пробитые зоны скрываются автоматически.

  • Четкие сигналы: Покупайте, когда сильный спрос на старшем таймфрейме (HTF) совпадает со свежей зоной и бычьим подтверждением. Продавайте в обратной ситуации. Оставайтесь вне рынка при конфликтующих сигналах.

  • Автоматическая настройка сделок: Точный вход, стоп-лосс и цели на уровнях 1.5R, 2.5R и 4R, с отображением риска в пунктах прямо на графике.

  • Умное обнаружение: Распознает тени отклонения (режекшн), всплески объема и импульсные движения от 30+ пунктов. Зоны размером от 5 до 200 пунктов с рейтингом силы от 1 до 5 звезд.

  • Чистый дизайн: Синие зоны спроса, красные зоны предложения, минимум визуального мусора на графике.

Поддерживаемые инструменты

Все основные валютные пары (мажоры) и кросс-курсы Форекс, Золото, Серебро, Нефть и основные индексы, включая US30 и NAS100.

Рекомендуемые настройки (M15)

Период анализа (Lookback) 500–800 баров · Размер зоны 8–200 пунктов · Старший таймфрейм (HTF): H4, Дневной, Недельный · Проникновение (Penetration) 50%. Обычно дает 2–5 качественных сетапов в день.

Идеально подходит для

Скальперов на M1–M5, которым нужно направление тренда; внутридневных и свинг-трейдеров на M15 и выше; трейдеров, торгующих в свободное время; новичков, изучающих определение зон, и аналитиков, работающих с несколькими парами.

Не подходит для

Долгосрочных позиционных трейдеров и всех, кто ожидает гарантированной прибыли или 100% винрейта.

🎁 ЭТО БЕСПЛАТНАЯ ПРОБНАЯ ВЕРСИЯ

Скачайте, запустите на своих графиках и оцените сами. Никакой оплаты, никаких обязательств — протестируйте на демо-счете, посмотрите, как цена реагирует на зоны, и принимайте решение, убедившись во всем своими глазами.

Когда срок действия пробной версии истечет

Если EL MAGICIAN заслужит место на ваших графиках, вы можете арендовать полную версию здесь:

👉 https://www.mql5.com/en/market/product/163226

Всего 99 долларов США в год — это около 8 долларов в месяц.

Почему это лучше, чем платить за сигналы

Подумайте о том, куда на самом деле уходят деньги большинства трейдеров:

  • Сигнальные группы: 50–100 долларов каждый месяц. Вы получаете сообщение с указанием покупать. Вы не знаете, кто его отправил, какова их модель рисков или торгуют ли они вообще на счете, скриншоты которого показывают. Когда сигналы прекращаются, вы остаетесь ни с чем — ни навыков, ни понимания, ни умения читать график. Целый год оплачен, а знаний — ноль.

  • Копитрейдинг: Вы доверяете свой капитал незнакомцу с красивой кривой доходности. Одна серия мартингейла, один скачок на новостях, одна неделя усреднений — и счет, который вы пополняли годами, исчезает. Вы никогда ничего не контролировали — вы были просто пассажиром.

EL MAGICIAN — это полная противоположность.

Вы не покупаете чье-то мнение. Вы покупаете карту, которой они пользуются. Спрос и предложение — это то, как институциональные игроки на самом деле двигают цену — это зоны, где банки накапливают и распределяют активы. EL MAGICIAN показывает вам, где они находятся, почему они важны и как выглядит сделка.

С каждым открытым графиком вы тренируете свою насмотренность. Через несколько месяцев вы начнете замечать зоны еще до того, как их нарисует индикатор. Этот навык не имеет срока годности, не зависит от чьего-то Telegram-канала и работает на любой паре, у любого брокера, в любых рыночных условиях — до конца вашей торговой карьеры.

  • Один год сигналов ≈ 600–1200 USD и никаких приобретенных навыков.

  • Один год использования EL MAGICIAN = 99 USD и метод, которым вы реально владеете.

Инвестируйте в понимание рынка, а не в зависимость от того, кто будет понимать его за вас.

Сначала попробуйте бесплатно. Затем принимайте решение.

Уведомление о рисках

Торговля сопряжена с существенным риском убытков. EL MAGICIAN предоставляет только технический анализ без гарантий прибыли. Это инструмент поддержки принятия решений, а не сервис сигналов и не автоматизированная торговая система. Всегда используйте правильный риск-менеджмент, сначала тестируйте на демо-счете и никогда не рискуйте суммами, которые вы не можете позволить себе потерять. Прошлые результаты не гарантируют будущей прибыли. Ответственность за все торговые решения лежит исключительно на вас.


Отзывы 1
Fenix Trader
121
Fenix Trader 2026.08.10 12:29 
 

The indicator gives a good idea of ​​the market direction, and it has been useful to me. Thanks.

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Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
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5 (3)
Индикаторы
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Fenix Trader 2026.08.10 12:29 
 

The indicator gives a good idea of ​​the market direction, and it has been useful to me. Thanks.

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