Elmagiciann

EL MAGICIAN – Профессиональный индикатор зон спроса и предложения (БЕСПЛАТНАЯ ПРОБНАЯ ВЕРСИЯ)

Автоматически определяет зоны спроса и предложения с высокой вероятностью отработки на любой валютной паре — больше никакого ручного рисования и никаких догадок.

Работает на любом таймфрейме

От M1 до M5 — Скальпинг: Помогает следовать за трендом и оставаться на правильной стороне импульса для быстрых внутридневных сделок.

M15 и выше — Зональная торговля: Определяет сильные зоны спроса и предложения как профессионал, выстраивая для вас институциональные уровни.

Основные характеристики

Мультитаймфреймовое слияние (Confluence): Одновременно анализирует графики H4, дневной и недельный. Зоны, совпадающие на разных таймфреймах, получают значок MTF, что указывает на сильное слияние.

Только свежие зоны: Отмечает активные зоны тегом FRESH (СВЕЖАЯ) и применяет правило 50% проникновения. Пробитые зоны скрываются автоматически.

Четкие сигналы: Покупайте, когда сильный спрос на старшем таймфрейме (HTF) совпадает со свежей зоной и бычьим подтверждением. Продавайте в обратной ситуации. Оставайтесь вне рынка при конфликтующих сигналах.

Автоматическая настройка сделок: Точный вход, стоп-лосс и цели на уровнях 1.5R, 2.5R и 4R, с отображением риска в пунктах прямо на графике.

Умное обнаружение: Распознает тени отклонения (режекшн), всплески объема и импульсные движения от 30+ пунктов. Зоны размером от 5 до 200 пунктов с рейтингом силы от 1 до 5 звезд.

Чистый дизайн: Синие зоны спроса, красные зоны предложения, минимум визуального мусора на графике.

Поддерживаемые инструменты

Все основные валютные пары (мажоры) и кросс-курсы Форекс, Золото, Серебро, Нефть и основные индексы, включая US30 и NAS100.

Рекомендуемые настройки (M15)

Период анализа (Lookback) 500–800 баров · Размер зоны 8–200 пунктов · Старший таймфрейм (HTF): H4, Дневной, Недельный · Проникновение (Penetration) 50%. Обычно дает 2–5 качественных сетапов в день.

Идеально подходит для

Скальперов на M1–M5, которым нужно направление тренда; внутридневных и свинг-трейдеров на M15 и выше; трейдеров, торгующих в свободное время; новичков, изучающих определение зон, и аналитиков, работающих с несколькими парами.

Не подходит для

Долгосрочных позиционных трейдеров и всех, кто ожидает гарантированной прибыли или 100% винрейта.

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Скачайте, запустите на своих графиках и оцените сами. Никакой оплаты, никаких обязательств — протестируйте на демо-счете, посмотрите, как цена реагирует на зоны, и принимайте решение, убедившись во всем своими глазами.

Когда срок действия пробной версии истечет

Если EL MAGICIAN заслужит место на ваших графиках, вы можете арендовать полную версию здесь:

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Всего 99 долларов США в год — это около 8 долларов в месяц.

Почему это лучше, чем платить за сигналы

Подумайте о том, куда на самом деле уходят деньги большинства трейдеров:

Сигнальные группы: 50–100 долларов каждый месяц. Вы получаете сообщение с указанием покупать. Вы не знаете, кто его отправил, какова их модель рисков или торгуют ли они вообще на счете, скриншоты которого показывают. Когда сигналы прекращаются, вы остаетесь ни с чем — ни навыков, ни понимания, ни умения читать график. Целый год оплачен, а знаний — ноль.

Копитрейдинг: Вы доверяете свой капитал незнакомцу с красивой кривой доходности. Одна серия мартингейла, один скачок на новостях, одна неделя усреднений — и счет, который вы пополняли годами, исчезает. Вы никогда ничего не контролировали — вы были просто пассажиром.

EL MAGICIAN — это полная противоположность.

Вы не покупаете чье-то мнение. Вы покупаете карту, которой они пользуются. Спрос и предложение — это то, как институциональные игроки на самом деле двигают цену — это зоны, где банки накапливают и распределяют активы. EL MAGICIAN показывает вам, где они находятся, почему они важны и как выглядит сделка.

С каждым открытым графиком вы тренируете свою насмотренность. Через несколько месяцев вы начнете замечать зоны еще до того, как их нарисует индикатор. Этот навык не имеет срока годности, не зависит от чьего-то Telegram-канала и работает на любой паре, у любого брокера, в любых рыночных условиях — до конца вашей торговой карьеры.

Один год сигналов ≈ 600–1200 USD и никаких приобретенных навыков.

Один год использования EL MAGICIAN = 99 USD и метод, которым вы реально владеете.

Инвестируйте в понимание рынка, а не в зависимость от того, кто будет понимать его за вас.

Сначала попробуйте бесплатно. Затем принимайте решение.

Уведомление о рисках

Торговля сопряжена с существенным риском убытков. EL MAGICIAN предоставляет только технический анализ без гарантий прибыли. Это инструмент поддержки принятия решений, а не сервис сигналов и не автоматизированная торговая система. Всегда используйте правильный риск-менеджмент, сначала тестируйте на демо-счете и никогда не рискуйте суммами, которые вы не можете позволить себе потерять. Прошлые результаты не гарантируют будущей прибыли. Ответственность за все торговые решения лежит исключительно на вас.