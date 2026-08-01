Elmagiciann

EL MAGICIAN – 专业供需区指标 (免费试用版)

自动检测任何货币对上的高概率供需区 — 不再需要手动绘制，不再靠猜测。

适用于所有时间框架

M1 到 M5 — 剥头皮交易 (Scalping): 帮助您顺势而为，站在动能正确的一边，进行快速的日内剥头皮交易。

M15 及以上 — 区域交易: 像专业人士一样识别强劲的供需区，为您标出机构交易水平。

核心功能

多时间框架共振 (Multi-Timeframe Confluence): 同时分析 H4、日线和周线。在多个时间框架上对齐的区域会获得一个 MTF 徽章，代表强烈的共振。

仅限新鲜区域 (Fresh Zones Only): 用 FRESH 标签标记活跃区域，并应用 50% 穿透规则。被突破的区域会自动隐藏。

清晰的信号: 当高级别时间框架 (HTF) 的强劲需求遇到新鲜区域并伴随看涨确认时买入。反之则卖出。当信号冲突时保持观望。

自动交易设置: 精确的入场点、止损点，以及 1.5R、2.5R 和 4R 的目标位，并在图表上以点数显示风险。

智能检测: 识别拒绝影线 (rejection wicks)、成交量激增和 30 个点以上的动能移动。区域大小在 5–200 个点之间，具有 1–5 星的强度评级。

简洁的设计: 蓝色的需求区，红色的供应区，最大限度减少图表上的视觉混乱。

支持的交易品种

所有外汇主要货币对和交叉盘、黄金、白银、原油以及主要指数（包括 US30 和 NAS100）。

推荐设置 (M15)

回溯 (Lookback) 500–800 根 K 线 · 区域大小 8–200 个点 · 高级别时间框架 (HTF): H4, 日线, 周线 · 穿透率 (Penetration) 50%。通常每天产生 2–5 个高质量的交易设置。

非常适合

需要确定趋势方向的 M1–M5 剥头皮交易者；M15 及以上的日内和波段交易者；兼职交易者；学习区域识别的初学者；以及多品种分析师。

不适合

长线持仓者，或任何期望获得保证利润或 100% 胜率的人。

🎁 这是免费试用版

下载它，在您自己的图表上运行并亲自评判。无需付款，无需承诺 — 在模拟账户上进行测试，观察价格在这些区域的反应，然后用您自己的双眼做出决定。

当您的试用期结束时

如果 EL MAGICIAN 赢得了在您图表上的一席之地，您可以在这里租用完整版：

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每年只需 99 美元 — 每月约 8 美元。

为什么这比付费买信号更好

想一想大多数交易者的钱到底去了哪里：

信号群: 每个月 50–100 美元。您收到一条让您买入的消息。您不知道是谁发的，他们的风险模型是什么，或者他们是否真的在使用那些截图背后的账户进行交易。当信号停止时，您一无所有 — 没有技能，没有理解，也没有看懂图表的能力。付了一整年的钱，什么也没学到。

跟单交易: 您将资金交给一个有着漂亮资金曲线的陌生人。一次马丁格尔策略、一次新闻事件的剧烈波动、一个星期的不断摊平，您花了数年时间注入资金的账户就化为乌有。您从未掌握控制权 — 您只是一个乘客。

EL MAGICIAN 则恰恰相反。

您买的不是别人的意见。您买的是他们使用的地图。供需关系是机构实际推动价格的方式 — 这些是银行吸筹和派发的区域。EL MAGICIAN 向您展示了它们在哪里、为什么重要，以及交易应该是什么样子。

您打开的每一张图表，都在训练您的眼力。几个月后，您将在指标绘制出区域之前就开始发现它们。这项技能不会过期，不依赖于任何人的 Telegram 频道，并且适用于任何货币对、任何经纪商、任何市场条件 — 伴随您余下的交易生涯。

一年的信号 ≈ 600–1200 美元，而且学不到任何技能。

一年的 EL MAGICIAN = 99 美元，外加一种您真正掌握的方法。

投资于理解市场 — 而不是依赖别人为您理解它。

先免费试用。然后再做决定。

风险提示

交易涉及重大损失风险。EL MAGICIAN 仅提供技术分析，不保证利润。它是一个决策支持工具，而不是信号服务，也不是自动交易系统。请始终使用适当的风险管理，先在模拟账户上进行测试，并且永远不要拿您无法承受损失的资金去冒险。过往业绩不保证未来结果。所有的交易决策由您自行负责。