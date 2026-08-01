Laguerre RSI Signal Alliance — гибкий осциллятор для MetaTrader 5 с настраиваемыми сигналами BUY/SELL, дополнительным подтверждением по Stochastic и несколькими каналами уведомлений.

Индикатор основан на концепции Laguerre RSI, предложенной Джоном Ф. Элерсом, и предназначен для трейдеров, которым недостаточно стандартной линии осциллятора.

Он отслеживает пересечения заданных уровней Laguerre RSI, отображает исторические стрелки сигналов, при необходимости подтверждает сигналы с помощью фильтра Stochastic и уведомляет пользователя через терминал, мобильное приложение, электронную почту или звуковой сигнал.

Основные возможности

осциллятор Laguerre RSI для MetaTrader 5;

настраиваемые уровни BUY и SELL;

независимый режим формирования сигналов BUY и SELL;

режимы «Закрытая свеча» и «Текущая свеча»;

дополнительный фильтр Stochastic;

отдельные диапазоны Stochastic для BUY и SELL;

дополнительная проверка направления линии K;

дополнительное подтверждение пересечением K и D;

автоматическое отображение линий K и D при включённом фильтре;

исторические стрелки BUY и SELL;

всплывающие уведомления в терминале;

мобильные Push-уведомления;

уведомления по электронной почте;

звуковые уведомления;

защита от повторных уведомлений на одной свече;

выбор применяемой цены;

опциональное окрашивание линии Laguerre RSI по направлению;

готовые пары Alpha/Gamma;

пользовательское значение Alpha;

информационная панель на основном графике.

Логика сигналов

Сигнал BUY формируется, когда Laguerre RSI пересекает заданный уровень BUY снизу вверх.

Сигнал SELL формируется, когда Laguerre RSI пересекает заданный уровень SELL сверху вниз.

Если фильтр Stochastic включён, сигнал отображается только при выполнении активных условий Stochastic.

Индикатор не открывает, не сопровождает и не закрывает сделки. Он предоставляет визуальные сигналы и уведомления для ручной торговли, анализа рынка или совместного использования с другими инструментами.

Режимы формирования сигналов

Для BUY и SELL можно независимо выбрать способ подтверждения пересечения.

Закрытая свеча — Candle Close

Пересечение подтверждается только после полного закрытия свечи.

Этот режим формирует стабильные исторические сигналы, поскольку значения завершённой свечи больше не изменяются.

Текущая свеча — Current Candle

Пересечение отслеживается внутри ещё не закрытой свечи.

Это позволяет получить более раннюю реакцию, однако сигнал может появиться или исчезнуть до закрытия свечи, если значение индикатора вернётся обратно за установленный уровень.

Режимы BUY и SELL настраиваются независимо друг от друга.

Подтверждение по Stochastic

Дополнительный фильтр Stochastic позволяет сократить количество сигналов, которые не соответствуют заданным условиям импульса.

Фильтр включает:

отдельные диапазоны значений K для BUY и SELL;

настраиваемые периоды K, D и Slowing;

выбор метода усреднения;

выбор типа цены Stochastic;

дополнительную проверку направления K;

дополнительную проверку пересечения K и D.

Для сигнала BUY значение линии K должно находиться внутри заданного диапазона BUY.

Для сигнала SELL значение линии K должно находиться внутри заданного диапазона SELL.

При включённой проверке направления:

для BUY линия K должна расти;

для SELL линия K должна снижаться.

При включённом подтверждении пересечением K/D:

для BUY линия K должна пересечь линию D снизу вверх;

для SELL линия K должна пересечь линию D сверху вниз.

Линии K и D автоматически отображаются в окне индикатора при включении фильтра Stochastic. Когда фильтр выключен, Stochastic не рассчитывается и не отображается.

Alpha и Gamma

В разных реализациях Laguerre RSI в качестве основного коэффициента сглаживания может использоваться Alpha или Gamma.

Эти параметры связаны одной формулой:

Gamma = 1 − Alpha

Примеры соответствия:

Alpha 0.10 = Gamma 0.90;

Alpha 0.20 = Gamma 0.80;

Alpha 0.50 = Gamma 0.50;

Alpha 0.80 = Gamma 0.20.

В индикаторе предусмотрено девять готовых пар Alpha/Gamma.

Для использования другого значения можно выбрать вариант Custom и самостоятельно указать Alpha. Соответствующее значение Gamma будет рассчитано автоматически.

Более высокое значение Alpha обычно делает Laguerre RSI быстрее и чувствительнее к изменениям цены.

Более низкое значение Alpha обычно делает линию более плавной и медленной.

Уведомления

Индикатор поддерживает:

всплывающие уведомления в терминале;

Push-уведомления в мобильном приложении MetaTrader;

уведомления по электронной почте;

звуковые уведомления.

Уведомления отправляются только для новых сигналов, появившихся после запуска индикатора.

Исторические стрелки не вызывают старые уведомления при добавлении индикатора на график или изменении его параметров.

Опция защиты от повторов позволяет ограничить количество одинаковых уведомлений на одной свече.

Информационная панель

Информационная панель отображается в левом верхнем углу основного графика и показывает:

активные значения Alpha и Gamma;

текущее значение Laguerre RSI;

уровень и режим сигнала BUY;

уровень и режим сигнала SELL;

состояние фильтра Stochastic;

предупреждение при использовании режима Current Candle.

Панель можно отключить в настройках индикатора.

Настройки отображения

Индикатор может отображать:

линию Laguerre RSI;

опциональное окрашивание линии по направлению движения;

уровни BUY и SELL;

исторические стрелки сигналов;

линии Stochastic K и D;

информационную панель.

Стрелки сигналов и информационную панель можно отключать независимо друг от друга.

Важная информация

Сигналы в режиме Candle Close подтверждаются только после завершения свечи.

Режим Current Candle реагирует раньше, но сигналы могут изменяться до закрытия свечи.

Индикатор не использует будущие бары при расчётах.

При включённом фильтре Stochastic сигнал формируется только при выполнении всех активированных условий фильтра.

Laguerre RSI Signal Alliance является инструментом технического анализа. Индикатор не гарантирует прибыльных сделок. Перед использованием рекомендуется протестировать его на выбранном торговом инструменте, таймфрейме и торговой системе.