Laguerre RSI Signal Alliance

Laguerre RSI Signal Alliance — гибкий осциллятор для MetaTrader 5 с настраиваемыми сигналами BUY/SELL, дополнительным подтверждением по Stochastic и несколькими каналами уведомлений.

Индикатор основан на концепции Laguerre RSI, предложенной Джоном Ф. Элерсом, и предназначен для трейдеров, которым недостаточно стандартной линии осциллятора.

Он отслеживает пересечения заданных уровней Laguerre RSI, отображает исторические стрелки сигналов, при необходимости подтверждает сигналы с помощью фильтра Stochastic и уведомляет пользователя через терминал, мобильное приложение, электронную почту или звуковой сигнал.

Основные возможности

  • осциллятор Laguerre RSI для MetaTrader 5;
  • настраиваемые уровни BUY и SELL;
  • независимый режим формирования сигналов BUY и SELL;
  • режимы «Закрытая свеча» и «Текущая свеча»;
  • дополнительный фильтр Stochastic;
  • отдельные диапазоны Stochastic для BUY и SELL;
  • дополнительная проверка направления линии K;
  • дополнительное подтверждение пересечением K и D;
  • автоматическое отображение линий K и D при включённом фильтре;
  • исторические стрелки BUY и SELL;
  • всплывающие уведомления в терминале;
  • мобильные Push-уведомления;
  • уведомления по электронной почте;
  • звуковые уведомления;
  • защита от повторных уведомлений на одной свече;
  • выбор применяемой цены;
  • опциональное окрашивание линии Laguerre RSI по направлению;
  • готовые пары Alpha/Gamma;
  • пользовательское значение Alpha;
  • информационная панель на основном графике.

Логика сигналов

Сигнал BUY формируется, когда Laguerre RSI пересекает заданный уровень BUY снизу вверх.

Сигнал SELL формируется, когда Laguerre RSI пересекает заданный уровень SELL сверху вниз.

Если фильтр Stochastic включён, сигнал отображается только при выполнении активных условий Stochastic.

Индикатор не открывает, не сопровождает и не закрывает сделки. Он предоставляет визуальные сигналы и уведомления для ручной торговли, анализа рынка или совместного использования с другими инструментами.

Режимы формирования сигналов

Для BUY и SELL можно независимо выбрать способ подтверждения пересечения.

Закрытая свеча — Candle Close

Пересечение подтверждается только после полного закрытия свечи.

Этот режим формирует стабильные исторические сигналы, поскольку значения завершённой свечи больше не изменяются.

Текущая свеча — Current Candle

Пересечение отслеживается внутри ещё не закрытой свечи.

Это позволяет получить более раннюю реакцию, однако сигнал может появиться или исчезнуть до закрытия свечи, если значение индикатора вернётся обратно за установленный уровень.

Режимы BUY и SELL настраиваются независимо друг от друга.

Подтверждение по Stochastic

Дополнительный фильтр Stochastic позволяет сократить количество сигналов, которые не соответствуют заданным условиям импульса.

Фильтр включает:

  • отдельные диапазоны значений K для BUY и SELL;
  • настраиваемые периоды K, D и Slowing;
  • выбор метода усреднения;
  • выбор типа цены Stochastic;
  • дополнительную проверку направления K;
  • дополнительную проверку пересечения K и D.

Для сигнала BUY значение линии K должно находиться внутри заданного диапазона BUY.

Для сигнала SELL значение линии K должно находиться внутри заданного диапазона SELL.

При включённой проверке направления:

  • для BUY линия K должна расти;
  • для SELL линия K должна снижаться.

При включённом подтверждении пересечением K/D:

  • для BUY линия K должна пересечь линию D снизу вверх;
  • для SELL линия K должна пересечь линию D сверху вниз.

Линии K и D автоматически отображаются в окне индикатора при включении фильтра Stochastic. Когда фильтр выключен, Stochastic не рассчитывается и не отображается.

Alpha и Gamma

В разных реализациях Laguerre RSI в качестве основного коэффициента сглаживания может использоваться Alpha или Gamma.

Эти параметры связаны одной формулой:

Gamma = 1 − Alpha

Примеры соответствия:

  • Alpha 0.10 = Gamma 0.90;
  • Alpha 0.20 = Gamma 0.80;
  • Alpha 0.50 = Gamma 0.50;
  • Alpha 0.80 = Gamma 0.20.

В индикаторе предусмотрено девять готовых пар Alpha/Gamma.

Для использования другого значения можно выбрать вариант Custom и самостоятельно указать Alpha. Соответствующее значение Gamma будет рассчитано автоматически.

Более высокое значение Alpha обычно делает Laguerre RSI быстрее и чувствительнее к изменениям цены.

Более низкое значение Alpha обычно делает линию более плавной и медленной.

Уведомления

Индикатор поддерживает:

  • всплывающие уведомления в терминале;
  • Push-уведомления в мобильном приложении MetaTrader;
  • уведомления по электронной почте;
  • звуковые уведомления.

Уведомления отправляются только для новых сигналов, появившихся после запуска индикатора.

Исторические стрелки не вызывают старые уведомления при добавлении индикатора на график или изменении его параметров.

Опция защиты от повторов позволяет ограничить количество одинаковых уведомлений на одной свече.

Информационная панель

Информационная панель отображается в левом верхнем углу основного графика и показывает:

  • активные значения Alpha и Gamma;
  • текущее значение Laguerre RSI;
  • уровень и режим сигнала BUY;
  • уровень и режим сигнала SELL;
  • состояние фильтра Stochastic;
  • предупреждение при использовании режима Current Candle.

Панель можно отключить в настройках индикатора.

Настройки отображения

Индикатор может отображать:

  • линию Laguerre RSI;
  • опциональное окрашивание линии по направлению движения;
  • уровни BUY и SELL;
  • исторические стрелки сигналов;
  • линии Stochastic K и D;
  • информационную панель.

Стрелки сигналов и информационную панель можно отключать независимо друг от друга.

Важная информация

Сигналы в режиме Candle Close подтверждаются только после завершения свечи.

Режим Current Candle реагирует раньше, но сигналы могут изменяться до закрытия свечи.

Индикатор не использует будущие бары при расчётах.

При включённом фильтре Stochastic сигнал формируется только при выполнении всех активированных условий фильтра.

Laguerre RSI Signal Alliance является инструментом технического анализа. Индикатор не гарантирует прибыльных сделок. Перед использованием рекомендуется протестировать его на выбранном торговом инструменте, таймфрейме и торговой системе.


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Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 5 Вам знакомо это чувство. Вы долго анализируете золото. Ждёте подходящего момента для входа. Наконец открываете сделку — и цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, передвигаете Stop Loss или сомневаетесь всего несколько секунд. После этого рынок достигает именно той цели, которую вы ожидали изначально, но уже без вас. Проблема не всегда за
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
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