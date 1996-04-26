ImpulseMap

ImpulseMap   является   Индикатор структуры рынка для MT4 и MT5   который автоматически идентифицирует и отображает   Высшие вершины (ВВ) ,   Более высокие минимумы (HL) ,   Нижние максимумы (LH) ,   Нижние минимумы (LL) ,   Нарушения структуры (BOS) ,   Изменения характера (CHoCH) и   Своды ликвидности   Помогает трейдерам с большей ясностью понимать развитие тренда, его продолжение и потенциальные развороты. Создано для   Динамика цен ,   Smart Money Concepts (SMC) ,   ИКТ и   Структура рынка   Для трейдеров этот индикатор преобразует исходное движение цены в структурированную карту без необходимости ручного анализа колебаний. Встроенный   Панель многовременной структуры   Отображает направление и выравнивание тренда на нескольких временных интервалах, а обучающие всплывающие подсказки объясняют каждое событие структуры рынка непосредственно на графике. Подходит для   Форекс ,   Золото (XAUUSD) ,   Индексы ,   Криптовалюты   ImpulseMap поддерживает торговлю акциями и другими CFD-рынками.   спекулянты ,   дневные трейдеры ,   свинг-трейдеры и   позиционные трейдеры   которые полагаются на объективную структуру рынка, анализ тенденций и динамику цен, а не на традиционные запаздывающие индикаторы.


Основные функции

ImpulseMap непрерывно сканирует движение цен для выявления подтвержденных случаев.   фрактальные максимумы и минимумы колебаний , автоматически классифицирующие каждое новое колебание как   Высший Высший (ВВ) ,   Высокий Низкий (HL) ,   Нижний Высокий (LH) , или   Нижний минимум (НМ) . Эти колебания составляют основу анализа структуры рынка и обеспечивают объективную основу для понимания того, находится ли рынок в тренде, консолидируется или начинает разворачиваться.

Используя эти подтвержденные точки колебаний, индикатор автоматически определяет   Нарушения структуры (BOS)   и   Изменения характера (CHoCH) . А   БОС   Определяется как пробитие ценой значительного колебания в направлении существующего тренда, в то время как   ЧоХ   Выделяет первый значимый структурный прорыв против преобладающего тренда, помогая трейдерам распознавать потенциальные изменения направления рынка. Дополнительно выделяются сильные прорывы смещения, что облегчает выявление существенных структурных сдвигов при анализе рынка в режиме реального времени.

ImpulseMap также разделяет   основная рыночная структура   от   Внутренняя структура рынка . Основная структура отслеживает более крупные колебания цен, определяющие главный тренд, в то время как внутренняя структура отслеживает более мелкие колебания цен в рамках каждого сегмента. Такой двухуровневый подход позволяет трейдерам изучать как долгосрочное развитие тренда, так и краткосрочные структурные изменения, не перегружая график.

Для повышения качества структурного анализа индикатор автоматически определяет   Анализ ликвидности позволяет выявлять ситуации, когда цена на короткое время пробивает важный колебательный диапазон, а затем быстро возвращается в предыдущий диапазон. Это помогает отличить подлинные структурные прорывы от событий, связанных с кратковременными скачками цены, которые часто происходят перед разворотами рынка.

А   Защищенные качели   Уровень автоматически поддерживается в качестве текущей точки структурной недействительности, обеспечивая четкую визуальную привязку к активному тренду. По мере развития новых подтвержденных колебаний защищенный уровень автоматически обновляется, позволяя трейдерам отслеживать структурную целостность без необходимости вручную перерисовывать уровни колебаний.

ImpulsMap также включает в себя   Панель многовременной структуры   Эта панель анализирует несколько периодов графика одновременно. На ней отображается текущее направление движения цены для каждого выбранного временного интервала, а также общий показатель соответствия, что упрощает сравнение ценового движения на более низких временных интервалах со структурой рынка на более высоких временных интервалах перед оценкой торговых возможностей.

Для поддержки различных торговых методик трейдеры могут выбирать способ подтверждения структурных прорывов.   фитиль ломается ,   Подтверждение закрытия свечи , или   Закрытие свечи с буфером ATR . Такая гибкость позволяет индикатору адаптироваться как к агрессивным, так и к консервативным подходам к анализу структуры рынка.

Каждый объект структуры рынка включает в себя необязательный   образовательная всплывающая подсказка   объяснение того, что это представляет собой и как это обычно интерпретируется в контексте   Динамика цен   и   Концепции разумного управления деньгами   анализ. В сочетании с настраиваемым   неожиданно возникнуть ,   звук ,   мобильные push-уведомления и   ImpulseMap предоставляет комплексное рабочее пространство для изучения структуры рынка и развития трендов по любому символу или временному интервалу, включая оповещения по электронной почте .


Основные характеристики

  • Автоматическое определение структуры рынка   – Идентифицирует и маркирует   Высшие вершины (ВВ) ,   Более высокие минимумы (HL) ,   Нижние максимумы (LH) и   Нижние минимумы (LL)   по мере формирования подтвержденных точек перелома.
  • Разрыв структуры (BOS) и изменение характера (CHoCH)   – Автоматически обнаруживает крупные структурные разрывы и потенциальные развороты тренда, с улучшенной маркировкой сильных разрывов смещения.
  • Анализ двойной структуры   – Раздельные   основная структура колебаний   от   Внутренняя структура рынка , позволяющая трейдерам отслеживать как долгосрочное направление тренда, так и краткосрочные движения цен.
  • Обнаружение переполнения ликвидных счетов   – Распознает события, приводящие к срабатыванию стоп-лоссов, когда цена на короткое время пробивает уровень колебания, а затем восстанавливает его, что помогает отличить ложные прорывы от подлинных структурных изменений.
  • Защищенные уровни колебаний   – Автоматически отображает текущий уровень структурной недействительности, предоставляя наглядную информацию для мониторинга продолжения или прекращения тренда.
  • Панель многовременной структуры   – Отображает направленность тренда для нескольких временных интервалов вместе с общим показателем соответствия, помогая трейдерам сравнивать структуру рынка на более высоких и более низких временных интервалах.
  • Подтверждение гибкого перерыва   – Выберите между   фитиль ,   закрытие свечи или   Подтверждение ATR-буфера   при проверке структурных повреждений.
  • Всплывающие подсказки для обучения   – К каждому BOS, CHoCH, метке свингового тренда и структурному объекту прилагается необязательное пояснение, помогающее трейдерам понять его назначение и интерпретацию.
  • Интеллектуальные оповещения   - Получать   неожиданно возникнуть ,   звук ,   мобильные push-уведомления и   электронная почта   Уведомления о BOS, CHoCH, операциях по перераспределению ликвидности, нарушениях внутренней структуры и изменениях смещения на разных временных интервалах.
  • Полностью настраиваемый интерфейс   – Настройте цвета, чувствительность, внешний вид панели управления, тему оформления графиков и выберите нужный вариант.   22 встроенных темы оформления панели управления   чтобы соответствовать вашим предпочтениям в отношении рабочего пространства.

Практическое применение в торговле

ImpulseMap   предназначен для трейдеров, которые используют   Структура рынка ,   Динамика цен ,   Smart Money Concepts (SMC) и   концепции торговли в сфере ИКТ   анализировать финансовые рынки.

Многие трейдеры начинают свой анализ с определения последовательности   Высшие вершины   Более высокие спады ,   Нижние максимумы и   Более низкие минимумы . ImpulseMap выполняет этот процесс автоматически, что упрощает определение того, находится ли рынок в тренде, консолидируется или начинает разворачиваться, без необходимости вручную отмечать каждое колебание.

Для   стратегии следования за трендами   Разрыв структуры (BOS)   может помочь подтвердить, что существующая тенденция остается неизменной, в то время как   Изменение характера (CHoCH)   Это может стать первым признаком изменения рыночных настроений. Рассмотрение этих событий вместе с защищенным уровнем колебаний обеспечивает дополнительный контекст при оценке силы тренда.

Трейдеры, использующие   Smart Money Concepts (SMC)   или   Методологии ИКТ   можно комбинировать   структура рынка ,   массовые изъятия ликвидности и   смещение, обусловленное несколькими временными интервалами   для более четкого понимания поведения рынка. Внутренняя структура позволяет на ранних этапах оценить нарастающую динамику, в то время как основная структура помогает сосредоточиться на более широкой тенденции.

Для   скальпинг   и   В дневной торговле внутренний структурный слой может помочь отслеживать краткосрочные изменения рынка на более коротких временных интервалах.   Свинг-трейдеры   можно сосредоточиться на крупных структурных сдвигах и более длительных временных рамках для изучения долгосрочного развития рынка.

интегрированный   Панель многовременной структуры   Это позволяет трейдерам сравнивать направление тренда на разных временных интервалах на одном графике, что упрощает оценку того, соответствуют ли движения на более низких временных интервалах общей структуре рынка.

Анализируя ли   Форекс ,   Золото (XAUUSD) ,   Индексы ,   Криптовалюты   Для торговли акциями или другими CFD-рынками ImpulseMap предоставляет структурированную и объективную основу для анализа ценового движения, выявления изменений тренда и понимания структуры рынка на любом временном интервале.


Идеально подходит для

ImpulseMap   предназначен для трейдеров, которые используют   Структура рынка ,   Динамика цен и   Smart Money Concepts (SMC)   анализировать финансовые рынки.

Этот индикатор подходит для:

  • Форекс-трейдеры   Изучение тенденций развития и структурных изменений.
  • Трейдеры золота (XAUUSD)   Анализ динамики цен и ликвидности.
  • Индексные трейдеры   торговля   US30 ,   NAS100 ,   GER40 и другие индексы CFD.
  • Трейдеры криптовалют   мониторинг структуры рынка волатильных цифровых активов.
  • Перекупщики   следование структуре внутреннего рынка на более коротких временных интервалах.
  • Дневные трейдеры   сочетание анализа рыночной структуры с подтверждением на нескольких временных интервалах.
  • Свинг-трейдеры   Анализ основных моделей продолжения и разворота тренда.
  • Трейдеры, использующие анализ ценового движения   использование объективного анализа колебаний вместо ручной разметки структуры.
  • Smart Money Concepts (SMC) и ICT Traders   изучение   БОС ,   ЧоЧ ,   Массовые операции по обеспечению ликвидности и смещение в сторону нескольких временных интервалов.
  • Дискреционные трейдеры   Мы стремимся к структурированному и наглядному подходу к анализу тенденций на различных рынках.

Оптимальная конфигурация

ImpulseMap   работает на всех   Таймфреймы MetaTrader   от   М1 к МН   и поддерживает   Форекс ,   Золото (XAUUSD) ,   Индексы ,   Криптовалюты   Акции ,   Сырьевые товары и другие рынки CFD.
  • Скальпинг:   M1, M5, M15 с использованием   Структура внутреннего рынка   для краткосрочных изменений тренда.
  • Дневная торговля:   M15, M30, H1 с использованием   БОС ,   ЧоЧ и   Многовременная структура   для подтверждения рыночной конъюнктуры.
  • Свинг-трейдинг:   H4, D1 и W1 сосредоточены на   Основные рыночные структуры , защищенные колебания и выравнивание тренда на более высоких временных интервалах.


Индикатор можно настроить, выбрав предпочтительный вариант.   метод подтверждения разрыва   (фитиль, закрытие свечи или подтверждение ATR), корректировка   чувствительность к структуре , включение или отключение внутренней структуры, выбор отображаемых временных рамок, настройка оповещений и выбор из   22 темы оформления панели мониторинга . Дополнительно можно включить тему оформления поверхности диаграмм для создания единого визуального рабочего пространства.


Заключительные замечания

ImpulseMap   является   Индикатор структуры рынка   автоматически сопоставляет   Высшие вершины   Более высокие спады ,   Нижние максимумы ,   Нижние минимумы ,   Нарушения структуры (BOS) ,   Изменения характера (CHoCH) ,   Проведение операций по привлечению ликвидности и   Многовременной анализ трендов   в понятную визуальную структуру. Сочетая объективный анализ колебаний рынка с обучающими пояснениями и гибкой настройкой, он помогает трейдерам изучать поведение рынка, не рисуя структуру вручную на каждом графике.

Индикатор действительно   Он не предсказывает будущие движения цен и не гарантирует результаты торговли . Вместо этого он предлагает структурированный подход к   анализ рынка ,   подтверждение тренда и   Интерпретация ценового движения предназначена для использования в сочетании с обоснованными торговыми планами, независимым анализом и соответствующими   управление рисками .


Рекомендуем также
CRT Candle Range Theory HTF MT4
Robby Suhendrawan
5 (1)
Индикаторы
CRT Candle Range Theory HTF MT4.   Ultimate CRT Indicator: Advanced ICT Concepts and Malaysian SnR Trading System Master the Market Maker's Footprints with the Most Advanced Candle Range Theory Indicator Unlock the true power of  Smart Money Concepts (SMC)  and trade precisely like the institutions with the  Ultimate CRT Indicator . Built exclusively for serious traders, this indicator automates the highly effective  Candle Range Theory (CRT) , a core pillar of  ICT Concepts (Inner Circle Trader
Candle Countdown MT4
Sergey Ermolov
Индикаторы
Candle Countdown — Accurate Time to Close for MT4 Candle Countdown — это простой и точный инструмент, который показывает оставшееся время до закрытия текущей свечи прямо на графике. Когда вход зависит от момента закрытия свечи, даже несколько секунд имеют значение. Этот индикатор позволяет видеть точное время и принимать решения без спешки и догадок. Индикатор для точного контроля времени закрытия свечи. Индикатор показывает: время до закрытия текущей свечи текущее серверное время спред Stop Le
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Индикаторы
Если вам нравится этот проект, оставьте 5-звездочный обзор. Данный показатель рисует открытые, высокие, низкие и закрывающие цены на указанные период и его можно отрегулировать для специфического часового пояса. Это важные уровни, которые выглядят многие институциональные и профессиональные трейдеры и могут быть полезны для вас, чтобы знать места, где они могут быть больше активный. Доступные периоды: Предыдущий день. Предыдущая неделя. Предыдущий месяц. Предыдущий квартал. Предыдущий год. Или
FREE
Auto Fibonacci With EMA
Md Atiqul Islam
Индикаторы
The Auto Fibonacci Indicator is a professional technical analysis tool that automatically draws Fibonacci retracement levels based on the most recent closed Daily (D1) or 4-Hour (H4) candle. These levels are widely used by traders to identify key support , resistance , and trend reversal zones . This version is designed for manual trading and supports a powerful trading strategy using Fibonacci levels combined with a 50-period EMA (Exponential Moving Average) , which you can easily add from MT4
FREE
Double HMA lines MTF
Pavel Zamoshnikov
5 (2)
Индикаторы
Мультитаймфреймовая версия скользящей средней Хала (Hull Moving Average - HMA). Индикатор Double HMA MTF Light совмещает на одном графике два таймфрейма. HMA старшего таймфрейма определяет тренд, а HMA текущего таймфрейма - краткосрочные ценовые движения. Индикатор распространяется свободно и не имеет звуковых сигналов и сообщений. Основная его функция – это визуализация ценовых движений. Если вам нужны продвинутые функциональные возможности мультитаймфреймного индикатора HMA (информация о пок
FREE
Quantum Smart Signals
Shaaban Riad
Индикаторы
Quantum Falcon Signal Free is a smart visual trading indicator for MetaTrader 4 designed for Forex and Gold traders. The indicator combines: • Trend analysis • RSI momentum confirmation • MACD momentum filtering • ATR volatility filtering • Higher timeframe confirmation • Smart exit signal detection Main Features: • Smart Buy and Sell signals • Exit Buy / Exit Sell alerts • Real-time dashboard on chart • Professional candle arrows • Multi-timeframe trend confirmation • ATR market volatility filt
FREE
Sc MTF Average True Range ATR MT4
Krisztian Kenedi
Индикаторы
Индикатор Average True Range (ATR) с поддержкой мультитаймфрейма, настраиваемыми визуальными сигналами и конфигурируемой системой оповещений. Услуги по фриланс-программированию, обновления и другие продукты TrueTL доступны на моём профиле MQL5 . Отзывы и рецензии очень приветствуются! Что такое ATR? Average True Range (ATR), разработанный Дж. Уэллесом Уайлдером, — это технический индикатор, измеряющий рыночную волатильность. Он вычисляет среднее значение истинного диапазона (True Range) за ук
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.68 (50)
Индикаторы
Free automatic fibonacci - это индикатор, который автоматически строит коррекции Фибоначчи, основываясь на количестве баров, выбранных в параметре BarsToScan. Линии Фибоначчи автоматически обновляются в реальном времени при появлении новых максимальных и минимальных значений среди выбранных баров. В настройках индикатора можно выбрать уровни, значения которых будут отображены. Также можно выбрать цвет уровней, что позволяет трейдеру прикреплять индикатор несколько раз с разными настройками и цве
FREE
SC MTF Rsi MT4
Krisztian Kenedi
5 (1)
Индикаторы
Индикатор Индекса Относительной Силы (RSI) с поддержкой мульти-таймфрейма, настраиваемыми визуальными сигналами и конфигурируемой системой оповещений. Услуги фриланс-программирования, обновления и другие продукты TrueTL доступны в моём профиле MQL5 . Отзывы и оценки очень приветствуются! Что такое RSI? Индекс Относительной Силы (RSI) — это моментум-осциллятор, измеряющий скорость и величину изменений цены. Индикатор осциллирует между 0 и 100, сравнивая величину недавних прибылей с недавними у
FREE
LordChannel
Igor Pereira Calil
Индикаторы
LordChannel is an indicator for META TRADER 4 for all forex pairs and financial market metals. The indicator is used to make detections of high/low channels, implementing a technical analysis on possible breakouts and making correct order entries. LordChannel sends signals such as buy and sell in the graphical analysis, it is important to emphasize that the importance of these signals are safe in TIME FRAMES M30, H1, H4. The indicator was created for using bullish/downtrend channels to compl
SC MTF Balance of Power MT4
Krisztian Kenedi
Индикаторы
Индикатор Balance of Power (BOP) с поддержкой мультитаймфрейма, настраиваемыми визуальными сигналами и конфигурируемой системой оповещений. Услуги фриланс-программирования, обновления и другие продукты TrueTL доступны в моём профиле MQL5 . Отзывы и рецензии очень приветствуются! Что такое BOP? Balance of Power (BOP) — это осциллятор, который измеряет силу покупателей по сравнению с продавцами, сравнивая изменение цены с диапазоном бара. Индикатор рассчитывается как (Закрытие - Открытие) / (Ма
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Индикаторы
Данный индикатор создан для поиска предполагаемых разворотных точек цены символа. В его работе используется небольшой разворотный свечной паттерн в совокупности с фильтром экстремумов. Индикатор не перерисовывается! В случае отключения фильтра экстремумов, индикатор показывает все точки, в которых есть паттерн. В случае включения фильтра экстремумов, работает условие – если в истории на Previous bars 1 свечей назад, были более высокие свечки и они дальше чем свеча Previous bars 2 – то тогда тако
FREE
Ppr PA
Yury Emeliyanov
4.75 (4)
Индикаторы
"Ppr PA" – это уникальный технический индикатор, созданный для выявления паттернов " PPR " на валютных графиках торговой платформы МТ4. Эти паттерны могут указывать на возможные развороты или продолжения тренда, предоставляя трейдерам ценные сигналы для входа в рынок. Особенности: Автоматическое Обнаружение PPR: Индикатор автоматически идентифицирует и отмечает паттерны PPR стрелками на графике. Визуальные Сигналы: Зеленые и красные стрелки обозначают оптимальные точки для покупки и продажи соот
FREE
Previous Indicators Data MA Crossover
Che Jeib Che Said
5 (3)
Индикаторы
PREVIOUS INDICATOR’S DATA MA CROSSOVER https://www.mql5.com/en/users/earobotkk/seller#products P/S: If you like this indicator, please rate it with 5 stars in the review section, this will increase its popularity so that other users will be benefited from using it. This indicator notifies and draws an arrow on the chart whenever    the MA line has crossed over its previous indicator’s data MA filtered by MA Trend.   It also displays total pips gained from all the entry set-ups. Setting ·   You c
FREE
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Индикаторы
Индикатор показывает потенциальный направление тренда по циклично-волновой зависимости. Таким образом, все лучи пересечения будут оптимальными лучами, в направлении которых ожидается движение цены с учетом периода индикатора. Лучи можно использовать как направление потенциального движения рынка. Но не надо забывать, что подход должен быть комплексным, сигналы индикатора требуют дополнительной информации для входа в рынок.
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Auto FIBO Pro" - отличный вспомогательный инструмент в торговле! - Индикатор автоматически рассчитывает и размещает на графике уровни Фибоначчи и локальные линии тренда (красного цвета). - Уровни Фибоначчи указывают ключевые области, где цена может развернуться. - Наиболее важными уровнями являются 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%. - Вы можете использовать его для скальпинга на разворот или для торговли по зональной сетке. - Существует множество возможностей улучшить вашу текущ
Adjustable Fractals mt
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
"Adjustable Fractals" - это расширенная версия индикатора фракталов, очень полезный инструмент для торговли! - Как мы знаем, стандартный индикатор fractals MT4 вообще не имеет настроек - это очень неудобно для трейдеров. - Adjustable Fractals решил эту проблему - в нем есть все необходимые настройки: - Настраиваемый период индикатора (рекомендуемые значения - выше 7). - Настраиваемое расстояние от максимумов/минимумов цены. - Настраиваемый дизайн фрактальных стрелок. - Индикатор имеет встроенны
MASi Three Screens
Aleksey Terentev
5 (2)
Индикаторы
MASi Three Screens основан на торговой стратегии Доктора Александра Элдера. Данный индикатор является сборником алгоритмов. Алгоритмы основаны на анализе графиков нескольких таймфреймов. Вы можете применить любой из предоставленных. Список версий алгоритмов ThreeScreens v1.0 - Простая реализация, с анализом MACD линии; ThreeScreens v1.1 - Простая реализация, с анализом MACD гистограммы; ThreeScreens v1.2 - Совмещение двух первых алгоритмов в одной версии; ThreeScreens v1.2.1 - В алгоритм внедре
FREE
OrderBlock TS Roman
Vladislav Vlastovskii
4 (6)
Индикаторы
Индикатор строит блоки заказов (БЗ) по торговой системе (ТС) Романа. Поиск блоков осуществляется одновременно на двух таймфремах: текущем и старшем (определяемым в настройках). Для оптимизации и игнорирования устаревших блоков в настройках задается ограничение количества дней в пределах которых осуществляется поиск блоков. Блоки строятся по правилам ТС состоящем из трех шагов: какую свечу вынесли (что?); какой свечой вынесли (чем?); правило отрисовки (как?).
FREE
MTF Stochastic and RSI
Georgiy Gazaryan
5 (2)
Индикаторы
Простой, но эффективный помощник, который позволит Вам отслеживать, как глобальные, так и локальные тенденции рынка. Индикатор совмещается в себе работу двух осцилляторов: Stochastic и RSI. Оба индикатора можно настроить на любой таймфрейм. Преимущества использования Мультитаймфреймовость - Вы сможете настроить оба индикатора на нужные таймфреймы. Для получения точек входа можно использовать систему трех экранов Элдера. Гибкая настройка - Вы сможете настроить не только параметры индикаторов, но
FREE
Zigzag Extremum points
Oleg Popov
4.81 (32)
Эксперты
Доступна новая версия 8.00. В этой версии я постарался учесть пожелания пользователя. Каждый из вас также может принять участие в улучшении этого советника. В настройках по умолчанию советник открывает сделки при пробитии точки экстремума   стандартного индикатора   ЗигЗаг. При пробое верхней точки экстремума зигзага - открывает сделку на покупку, а при пробое нижней точки экстремума зигзага - открывает сделку на продажу. По мимо стандартного индикатора ЗигЗаг, который имеется в терминале, возм
FREE
FlatBreakout
Aleksei Vorontsov
Индикаторы
FlatBreakout (Бесплатная версия) Детектор флэта и пробоев для MT4 — только для GBPUSD FlatBreakout — это бесплатная версия профессионального индикатора FlatBreakoutPro, специально предназначенная для анализа флэта и поиска точек пробоя только по паре GBPUSD . Идеально для трейдеров, которые хотят познакомиться с уникальной фрактальной логикой FlatBreakout и протестировать сигналы пробоя диапазона на реальном рынке. Для кого этот продукт Для трейдеров, предпочитающих торговать на пробой флэта (br
FREE
Williams Precision Prime
Steffen Reinhold Noll
5 (2)
Индикаторы
Williams Precision Prime – Когда точность становится легендой Williams Precision Prime — это высокоэффективный трендовый индикатор, который объединяет проверенную временем логику Ларри Вильямса с современными алгоритмическими фильтрами и эксклюзивным дизайном Peak Precision . Этот инструмент создан для трейдеров, которые ценят четкость, стабильность и математически обоснованные точки входа. Система использует три динамических уровня EMA (100, 50 и 21) для выявления импульсных сетапов ("Cross-Mo
FREE
Harmonic Shark
Sergey Deev
Индикаторы
Индикатор определяет и отображает на графике гармоничный паттерн Акула согласно схеме, приведенной на скриншоте. Выделение паттерна производится по вершинам индикатора ZigZag (включен в ресурсы, не требует дополнительной установки). В момент распознавания паттерна выводится сообщение во всплывающем окне, отправляются оповещения на мобильное устройство и электронный почтовый ящик. Индикатор выделяет не только завершенную фигуру, но и момент ее формирования. На этапе формирования фигура отображает
QualifiedEngulfing
Ashkan Hazegh Nikrou
Индикаторы
QualifiedEngulfing - это бесплатная версия индикатора ProEngulfing ProEngulfing - это платная версия индикатора Advance Engulf, загрузите ее здесь. В чем разница между бесплатной и платной версией ProEngulfing ? Бесплатная версия имеет ограничение в один сигнал в день. Представляем QualifiedEngulfing - ваш профессиональный индикатор для распознавания паттернов Engulf для MT4. Разблокируйте мощь точности с QualifiedEngulfing, передовым индикатором, разработанным для выявления и выделения квалиф
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
4.8 (5)
Индикаторы
Индикатор Smart FVG для MT4 – Продвинутое определение Fair Value Gap для MetaTrader 4 Индикатор Smart FVG для MetaTrader 4 обеспечивает профессиональное обнаружение, мониторинг и оповещение о Fair Value Gap (FVG) прямо на ваших графиках. Он сочетает фильтрацию на основе ATR со структурно-ориентированной логикой, чтобы убрать шум, адаптироваться к ликвидности и оставлять только наиболее значимые дисбалансы для точных торговых решений. Ключевые преимущества Точное обнаружение FVG: находит реальн
FREE
The Day Scalping System
Anton Iudakov
3 (5)
Индикаторы
Индикатор для скальпинга. Учитывает волатильность, движение цены на локальном промежутке, направление текущего тренда. Рекомендуется таймфрейм - М5. Преимущества: Низкая волатильность при появлении сигнала обеспечивает минимальное движение против открытой позиции. Индикатор не перерисовывает свои сигналы. Есть оповещения сигналов. Это отличный инструмент для внутридневной торговли. Подпишись на мой telegram канал,   ссылка в контактах   моего профиля . Настройки: Наименование Описание Period Пе
FREE
Spread and Close MT4
Alexander Denisovich Jegorov
Индикаторы
Spread & Candle Close Timer Indicator for MT4  Optimize your trading with this lightweight and efficient indicator, designed to display the real-time spread and candle close countdown directly on your MT4 chart. Features: Live Spread Monitoring – Instantly see market conditions. Candle Close Timer – Stay prepared for the next price movement. Simple & Non-Intrusive Design – No unnecessary settings, just clear and accurate data. Ideal for scalpers, day traders, and those who need real-time exec
Price Magnets
Ivan Simonika
Индикаторы
Price Magnet — Индикатор зон плотности цены и уровней притяжения Price Magnet — это профессиональный аналитический инструмент, который определяет ключевые уровни поддержки и сопротивления на основе статистической плотности распределения цены (Price Density). Индикатор анализирует заданный исторический период и находит ценовые значения, на которых рынок находился дольше всего. Эти зоны выступают в роли «магнитов» — они притягивают цену или служат фундаментом для разворота. В отличие от стандартны
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Индикаторы
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
С этим продуктом покупают
Neuro Poseidon MT4
Daria Rezueva
4.8 (45)
Индикаторы
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне после покупки и получите Neuro Poseidon Assistant в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденн
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.84 (171)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только н
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (27)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
Prop Firm Sniper
Mohamed Hassan
4.33 (6)
Индикаторы
Prop Firm Sniper MT4  is a professional market structure indicator that automatically identifies high-probability BUY and SELL opportunities using BOS and CHoCH analysis. Recommended Timeframes: For backtesting, use the indicator on   M5 or M15   for Gold (XAUUSD), and   M15 or H1   for more volatile Forex pairs such as   GBPUSD, USDJPY, EURGBP , and similar markets. CONTACT ME AFTER PURCHASE TO CLAIM YOUR FREE BONUSES! Prop Firm Sniper  is a professional market structure indicator designed t
BTMM State Engine Pro MT4
Garry James Goodchild
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (2)
Индикаторы
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT4) — 7-уровневый фильтр · Автоматический TP/SL · Оценка качества · Сохранение истории сигналов | Полная торговая система для XAUUSD Без перерисовки в реальном времени. В момент появления сигнала стрелка, вход, TP и SL фиксируются на месте и больше никогда не смещаются. Вы торгуете именно этот сигнал в реальном времени. А в версии 7.20 каждый фактически отправленный сигнал автоматически сохраняется и точно восстанавливается после перезапуска. БОНУС ДЛ
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
Индикаторы
Scalper Inside PRO помогает читать внутридневной тренд и планировать сделку до входа в рынок. Индикатор использует эксклюзивные встроенные алгоритмы для оценки направления рынка и расчёта ключевых целевых уровней в момент появления сигнала, поэтому вы всегда заранее видите потенциальный вход, стоп-лосс и цели по прибыли. Индикатор также показывает подробную статистику эффективности на исторических данных, чтобы вы могли увидеть, как вели себя разные инструменты и стратегии, и выбрать то, что под
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
5 (1)
Индикаторы
DayTrader PRO DayTrader PRO — это передовой торговый индикатор, сочетающий фильтр Лагерра (Laguerre Filter) Джона Элерса с мощным движком автоматической оптимизации. Вместо использования фиксированных параметров индикатор автоматически подбирает оптимальные настройки на основе недавних рыночных условий, что позволяет адаптироваться к изменяющейся волатильности без необходимости ручной корректировки. Индикатор генерирует четкие сигналы на ПОКУПКУ и ПРОДАЖУ, а также адаптивные уровни Stop Loss и T
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
Индикаторы
В настоящее время скидка 30%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
SR Liquidity — это торговый индикатор, предназначенный для выявления скрытых зон, где концентрируется рыночная ликвидность и наблюдается наиболее сильная реакция цены. Эти особые зоны ликвидности выступают в качестве мощных уровней поддержки и сопротивления, предоставляя вам четкую картину того, где с наибольшей вероятностью произойдет разворот рынка. Вместо построения стандартных линий поддержки и сопротивления, индикатор SR Liquidity анализирует реальное поведение цены, выявляя зоны концентрац
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработанная командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет,   Quantum Breakout PRO   предназначена для того, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря своей инновационной и динамичной стратегии зон прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
Индикаторы
Super Signal – Skyblade Edition Профессиональная система трендовых сигналов без перерисовки и без задержек с исключительным процентом выигрышей | Для MT4 / MT5 Лучше всего работает на младших таймфреймах, таких как 1 минута, 5 минут и 15 минут. Основные характеристики: Super Signal – Skyblade Edition — это интеллектуальная система сигналов, специально разработанная для трендовой торговли. Она использует многоуровневую фильтрацию, чтобы выявлять только сильные направленные движения, подкреплённ
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
Индикаторы
Специальное предложение – скидка 30% Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и пре
Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ограниченное количество копий по стартовой цене ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 4 Вам знакомо это чувство. Вы анализируете золото, ждёте вход и наконец открываете сделку. Цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, переносите Stop Loss или сомневаетесь несколько секунд. А затем рынок без вас достигает именно той цели, которую вы ожидали с самого начала. Проблема не всегд
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
Индикаторы
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
Индикаторы
Индикатор AW Candle Patterns является комбинацией из продвинутого трендового индикатора в сочетании с мощным сканером свечных паттернов. Это полезный инструмент для распознания и выделения тридцати наиболее надежных свечных паттернов. Помимо этого это анализатор текущего тренда по окрашенным барам с  подключаемой мультитаймфреймовой трендовой панелью, изменяемой по размеру и положению. Уникальная возможность регулировки отображения паттернов в зависимости от трендовой фильтрации.  Преимущества: 
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
Индикаторы
Индикатор All-in-One Trade (AOTI) определяет дневные цели для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD и USDJPY. Все остальные модули работают на любых финансовых инструментах. Индикатор включает в себя множество функций: двойной канал для определения тренда, ценовой канал, полосы МА, построение уровней Фибо, определение точки кульминации и др. Индикатор создан для упрощения анализа рынка и основан на нескольких торговых стратегия
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Другие продукты этого автора
ImpulseMap MT5
Thushara Dissanayake
Индикаторы
ImpulseMap       является       Индикатор структуры рынка для MT4 и MT5       который автоматически идентифицирует и отображает       Высшие вершины (ВВ)   ,       Более высокие минимумы (HL)   ,       Нижние максимумы (LH)   ,       Нижние минимумы (LL)   ,       Нарушения структуры (BOS)   ,       Изменения характера (CHoCH)   и       Своды ликвидности       Помогает трейдерам с большей ясностью понимать развитие тренда, его продолжение и потенциальные развороты. Создано для       Динамика цен
Entry Point Dashboard Ultimate MT5
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Индикатор   Entry Point Dashboard Ultimate   — это   многовременной торговый индикатор для MT4 и MT5,   разработанный для упрощения   технического анализа   ,   анализа рыночных трендов   и   определения точек входа   путем объединения нескольких торговых инструментов в единую визуальную панель. Индикатор анализирует   скользящие средние   ,   CCI   ,   RSI   ,   стохастический осциллятор   , данные импульса и объемы на выбранных временных интервалах, создавая структурированный обзор текущей рын
Candle Power Pro
Thushara Dissanayake
4.56 (9)
Индикаторы
Candle Power Pro   — это   индикатор анализа объема   , предназначенный для анализа   реального тикового объема   ,   бычьего/медвежьего давления   ,   дисбаланса покупателей и продавцов   , а также   соотношения цены и объема   непосредственно на графике. Индикатор преобразует активность объема свечей в визуальную систему анализа рынка, отображая   процентное соотношение бычьего и медвежьего объема   , доминирование объема, условия дивергенции и сигналы подтверждения тренда. Разработанный для
SMC Sessions MT5
Thushara Dissanayake
5 (2)
Индикаторы
Индикатор сессий SMC   — это точный инструмент, созданный для   трейдеров Smart Money   , которые полагаются на   концепции ИКТ, охоту за ликвидностью   и   стратегии на основе сессий   . Он плавно отображает критические торговые зоны на основе сессий, используя самые проверенные и популярные концепции, используемые трейдерами институционального уровня. Этот индикатор сессий «все в одном» накладывает на ваш график самые эффективные и высоковероятностные стратегии диапазона, включая:   ICT Asian
ICT NewYork Open Killzone MT5
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Индикатор ICT NewYork Open Killzone   предназначен для трейдеров, которые следуют   концепциям Smart Money (SMC)   ,   торговым моделям ICT   и   стратегиям на основе ликвидности   на   рынке Forex   . Этот инструмент отмечает   New York Open Killzone   , охватывая   период с 11:00 до 14:00 по Гринвичу   , критическое время, когда институциональный объем часто приводит к крупным движениям. Индикатор выделяет   диапазоны сессий   ,   диапазоны маркет-мейкеров   ,   свипы ликвидности   ,   зоны FV
Donchian Time Sync Analyzer MT5
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Анализатор синхронизации времени Дончиана   добавляет мощное   многотаймфреймовое   измерение к классическому анализу каналов Дончиана, позволяя трейдерам одновременно отслеживать   силу тренда   и потенциальные   сигналы разворота   на пяти различных временных периодах. Этот продвинутый индикатор рассчитывает максимальные и минимальные значения на выбранных вами таймфреймах, генерируя   чёткие визуальные сигналы   , помогающие определить схождение направления тренда на нескольких временных гори
NewYork Range MT5
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Индикатор диапазона Нью-Йорка   — это инструмент анализа на основе сессии, разработанный для трейдеров, применяющих   концепции   ICT (Inner Circle Trader)   , торговлю Smart Money и   институциональные методы ценового действия   . Разработанный специально для сессии Нью-Йорка, этот индикатор фиксирует ценовой диапазон между   12:00   и   14:00 по Гринвичу   , критический период, который совпадает с   закрытием Лондона   и   открытием Нью-Йорка   . Он определяет   максимумы и минимумы сессии   ,
Smart Daily Fibonacci MT5
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Smart Daily Fibonacci   is a   Daily Fibonacci Indicator for MT4 and MT5   that automatically draws   Fibonacci Retracement   and   Fibonacci Extension   levels using the previous trading day's high and low. Designed for   Forex traders ,   gold traders ,   index traders ,   cryptocurrency traders ,   scalpers ,   day traders ,   swing traders , and   prop firm traders , it helps create a structured daily trading framework without the need to manually draw Fibonacci tools every session. By trans
Candle GAP
Thushara Dissanayake
3 (1)
Индикаторы
Индикатор   Candle GAP   является важным инструментом для трейдеров, использующих   стратегии Gap Trading   , поскольку он автоматически определяет свечные разрывы для каждого дня недели. Гэп относится к разнице ценовых уровней между закрытием и открытием двух последовательных дней. Этот индикатор распознает четыре типа гэп-паттернов: обычный, прорыв, продолжение и истощение. Включив этот индикатор в любой график, трейдеры могут проверять свои сигналы и улучшать свои торговые решения. Одной из
FREE
Extract Candle Power
Thushara Dissanayake
5 (3)
Индикаторы
Extract Candle Power   — это индикатор извлечения объема в реальном времени, который дает ценную информацию о поведении продавцов и покупателей во время каждой свечи. Анализируя объемные данные, трейдеры могут принимать более обоснованные решения о рыночных тенденциях и потенциальных разворотах, превосходя возможности традиционных индикаторов скользящих средних. Этот мощный инструмент позволяет извлекать и анализировать объем продавцов и покупателей текущей свечи, а также сравнивать его с объем
Three MA Alert
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Индикатор   Triple MA Crossover Alert   предназначен для анализа направления рынка с использованием комбинации трех скользящих средних:   быстрой   ,   обычной   и   медленной   . Индикатор помогает трейдерам выявлять изменения   рыночного тренда   , потенциальные   бычьи и медвежьи тренды   , а также важные области движения цены благодаря четкой структуре с тремя скользящими   средними   . Сочетая   технический анализ   ,   анализ тренда   и настраиваемые   торговые оповещения   , этот   индика
Mr Fibonacci
Thushara Dissanayake
5 (1)
Индикаторы
Представляем   Mr. Fibonacci   , удивительный индикатор, разработанный для упрощения процесса рисования и корректировки уровней Фибоначчи на графике. Этот индикатор предлагает исключительные возможности настройки для профессиональных трейдеров, позволяя им с точностью рисовать любой уровень Фибоначчи. Кроме того, он предоставляет мобильные уведомления, оповещения по электронной почте и всплывающие оповещения, когда цена достигает уровней Фибоначчи, гарантируя, что вы никогда не упустите потенци
Two MA Crossover
Thushara Dissanayake
5 (3)
Индикаторы
Two MA Crossover   — это мощная система уведомлений, разработанная специально для трейдеров, которые полагаются на   стратегию пересечения скользящих средних   . Этот полностью автоматический индикатор служит комплексной системой оповещения, гарантируя, что вы никогда не пропустите важное торговое событие. Он отправляет уведомления на ваше мобильное устройство, электронную почту и отображает всплывающие оповещения со звуком на вашем компьютере, когда обнаруживает пересечение скользящих средних
Pivot Bro
Thushara Dissanayake
5 (1)
Индикаторы
Индикатор   Pivot Confluence Zones   — это инструмент   технического анализа для MT4 и MT5   , предназначенный для определения   зон коррекции   ,   областей разворота   , а также   уровней поддержки и сопротивления   путем объединения   точек разворота (Pivot Points)   ,   уровней коррекции Фибоначчи (Fibonacci Retracement   )   ,   ATR   и   ADR   в единое торговое пространство. Вместо использования одного технического инструмента, индикатор ищет   зоны слияния   , где перекрываются несколько
ReversalPatterns
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Этот технический индикатор автоматически идентифицирует и анализирует поведение цены, используя различные   паттерны разворотных свечей   на графике. Он удобно рисует стрелки вместе с соответствующими названиями паттернов, что упрощает обнаружение последних паттернов разворотных свечей. С помощью этого индикатора вы можете быстро определить и сравнить анализ графика с ранее выявленными моделями свечей. Индикатор включает в себя ряд реализованных моделей свечей, как простых, так и сложных, таких
Reversal Alert Pro
Thushara Dissanayake
2.5 (2)
Индикаторы
Индикатор   Reversal Alert Pro   — это мощный инструмент, предназначенный для автоматического обнаружения областей разворота на рынке. Он предлагает удобные уведомления, отправляемые прямо на ваше мобильное устройство, и отображает всплывающие оповещения со звуком. Включив этот индикатор в свою торговую стратегию, вы сможете эффективно фильтровать торговые позиции. Кроме того, индикатор предоставляет возможность использовать индикаторы CCI, RSI и Stochastic для дальнейшего уточнения генерируемы
Currency Strength 7
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Технический индикатор   «Сила валюты 7»   — это мощный инструмент, призванный помочь трейдерам оценить силу семи самых популярных валют. Анализируя силу AUD, USD, EUR, GBP, JPY, CHF и CAD, этот индикатор дает ценную информацию о динамике валют. Он представляет силу валюты на графике с помощью линий, что позволяет трейдерам быстро оценить относительную силу различных валют. Одной из выдающихся особенностей этого индикатора является его способность отображать на графике расширенный объем историче
BullsBears Action
Thushara Dissanayake
Эксперты
BullsBears Action Expert Advisor   — это передовое торговое решение, разработанное для трейдеров, которые полагаются на анализ рынка на основе объема. Используя данные об объеме Bulls and Bears, этот советник автоматически определяет потенциальные торговые возможности на основе силы рынка и исполняет ордера Buy или Sell в соответствии с заданными пользователем параметрами. Он полностью настраиваемый, что позволяет трейдерам точно настраивать свои стратегии с помощью нескольких фильтров, опций у
Crossover Action
Thushara Dissanayake
Эксперты
Советник Crossover Action   — это продвинутый инструмент, предназначенный для автоматизации одной из самых популярных торговых стратегий —   стратегии пересечения скользящих средних   . Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и мощным функциям этот советник упрощает ручную торговлю и выполняет сделки автоматически на основе пересечения скользящих средних. Одной из ключевых особенностей этого советника является его надлежащая система управления рисками, гарантирующая, что сделки выполняются с
CCI Action
Thushara Dissanayake
Эксперты
Советник CCI Action   — это мощный инструмент, предназначенный для автоматизации   стратегии CCI (индекс товарного канала)   , позволяющий трейдерам извлекать выгоду из касаний уровня CCI. Благодаря удобным настройкам и надежной системе управления рисками этот советник представляет собой надежное и эффективное решение для трейдеров, желающих использовать индикатор CCI в своем торговом подходе. Одной из ключевых особенностей этого советника является правильная система управления рисками, которая
News Robo
Thushara Dissanayake
2 (1)
Эксперты
Советник News Robo — это мощный инструмент, предназначенный для помощи новостным трейдерам в открытии отложенных ордеров со скрытым стоп-лоссом во время выхода новостей. Он предлагает несколько функций, которые улучшают ваш торговый опыт и защищают ваши сделки. Одной из ключевых особенностей News Robo является скрытый стоп-лосс, который идеально подходит для новостных трейдеров, которые предпочитают скрывать свои стоп-лоссы от брокеров-маркет-мейкеров. Стоп-лосс автоматически раскрывается после
RSI Action
Thushara Dissanayake
3.67 (3)
Эксперты
Советник RSI Action   — это мощный инструмент, который автоматизирует популярные стратегии   RSI (индекс относительной силы)   , обеспечивая эффективную и точную торговлю. Используя уровни перекупленности и перепроданности, этот советник определяет оптимальные точки входа для ордеров на покупку и продажу. Он также предлагает различные варианты фильтрации сигналов для повышения точности торговли, включая точки разворота RSI, отложенные ордера, идентификацию основного тренда и сигналы пересечения
Fibo Scalper Pro
Thushara Dissanayake
2.33 (3)
Эксперты
Советник Fibo Scalper Pro   — это мощный инструмент, предназначенный для автоматизации популярных   торговых стратегий Фибоначчи   . Он упрощает процесс торговли, автоматически рисуя и корректируя уровни Фибоначчи на графике. Эта функция обеспечивает удобство и точность для трейдеров, которые используют уровни коррекции и расширения Фибоначчи в своем анализе. Одной из ключевых особенностей Fibo Scalper Pro является его возможность настройки. Это позволяет профессиональным трейдерам включать ил
TPSL Driver
Thushara Dissanayake
Утилиты
Представляем   TPSL Driver Utility   , мощный инструмент, предназначенный для улучшения вашего торгового опыта за счет автоматизации управления стоп-лоссом и тейк-профитом. Эта утилита предназначена для каждого трейдера, который хочет беспрепятственного управления ордерами и передовых методов защиты прибыли. С помощью утилиты драйверов TPSL у вас есть возможность выбирать между двумя режимами управления заказами: скрытым и визуальным. Скрытый режим позволяет вам скрыть уровни тейк-профита и стоп
Breakout Robot
Thushara Dissanayake
5 (3)
Эксперты
Breakout Robot EA   — специализированный торговый инструмент, разработанный для автоматизации   прорывов на основе временных сессий   . Советник работает, рисуя рамку ценового диапазона и линии максимума/минимума в соответствии с указанными входными параметрами времени. Когда цена прорывается выше максимума или ниже минимума этого определенного диапазона, советник автоматически исполняет сделки. Основная функциональность системы сосредоточена на   прорыве EURJPY   между 22:00-02:00 GMT, в то вре
Entry Point
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Он       Точка входа       индикатор — это       профессиональная панель мониторинга сигналов       который объединяет несколько технических индикаторов на трех временных интервалах для получения единого результата.       Объединенный сигнал на вход   . Вместо того чтобы работать с отдельными окнами для скользящих средних, CCI, RSI, стохастического осциллятора, акселератора Билла Уильямса и анализа объемов, трейдеры могут просматривать все эти показатели в одном окне.       Интуитивно понятная в
Entry Point Dashboard Ultimate
Thushara Dissanayake
4 (5)
Индикаторы
Индикатор   Entry Point Dashboard Ultimate   — это   многовременной торговый индикатор для MT4 и MT5,   разработанный для упрощения   технического анализа   ,   анализа рыночных трендов   и   определения точек входа   путем объединения нескольких торговых инструментов в единую визуальную панель. Индикатор анализирует   скользящие средние   ,   CCI   ,   RSI   ,   стохастический осциллятор   , данные импульса и объемы на выбранных временных интервалах, создавая структурированный обзор текущей рын
Fibo Channels Ultimate
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Представляем технический индикатор   Fibo Channels Ultimate   , мощный инструмент, разработанный для того, чтобы коренным образом изменить вашу торговую стратегию Фибоначчи. Благодаря своей расширенной функциональности этот индикатор автоматически рисует все прошлые каналы Фибоначчи на вашем графике, экономя ваше время и усилия. Что отличает Fibo Channels Ultimate, так это его исключительные возможности настройки, позволяющие профессиональным трейдерам рисовать любой уровень Фибоначчи по своему
Crossover Tactics Ultimate
Thushara Dissanayake
Эксперты
Советник Crossover Tactics Ultimate   — это мощный инструмент, предназначенный для автоматизации популярных   стратегий пересечения скользящих средних   . Он отлично подходит для определения оптимальных точек входа на основе пересечения трех скользящих средних, а также использует передовые методы фильтрации для повышения надежности сигналов. Однако, что отличает этот советник, так это его комплексная система управления торговлей, известная как алгоритм TPSL Driver Utility. Одной из выдающихся ос
DFP Reconnoiter Ultimate
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Представляем   DFP Reconnoiter Ultimate   — технический индикатор, специально разработанный для трейдеров, использующих   стратегию Daily Fibonacci Pivot   . Этот индикатор включает в себя стандартные уровни коррекции Фибоначчи, дневные уровни разворота, модели свечей, уровни ATR и ADR для определения областей разворота и выхода, что обеспечивает своевременные входы. Ключевые уровни восстановления Фибоначчи 38,2%, 50,0% или 61,8% предпочтительнее в сочетании с дневным центральным пивотом. Страте
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв