ImpulseMap

  • 指标
  • Thushara Dissanayake
    Thushara Dissanayake

    Thushara Dissanayake

    4.1 (70)
    我一直热衷于探索新的交易策略，用指标进行测试，并用智能交易系统（EA）实现自动化。欢迎来到我的外汇交易机器人、指标和交易工具的世界，所有产品均专为MetaTrader平台打造。
    我拥有超过8年的编程和外汇交易经验，开发了90多款产品，迄今为止销量已超过1000台。我对自动化的热情驱使我创造能够捕捉真实交易知识的工具，旨在帮助交易者更轻松、更快速地做出决策。
    我为各类交易者提供广泛的交易解决方案，从迈出第一步的初学者到寻求精准工具的经验丰富的专业人士，都能找到适合自己的方案。我发布的每一款产品都经过严格的质量和性能测试，确保您能够使用到当今市场上最可靠、最具创新性的工具。
    101 产品 31 主题 79 评论
  • 版本: 1.0
  • 激活: 5
脉冲映射 是一个  MT4 和 MT5 的市场结构指标 自动识别和映射  Higher Highs (HH )  更高低点（HL）   较低的高点（LH）   更低的低点（LL）   结构断裂（BOS   性格变化（CHOCH） 流动性扫荡 旨在帮助交易者更清晰地理解趋势发展、延续和潜在反转。专为……而设计 价格走势 智能理财理念（SMC   信息通信技术，以及 市场结构 对于交易者而言，该指标无需手动进行波动分析，即可将原始价格走势转化为有序的结构图。内置 多时间框架结构面板 展示跨多个时间框架的趋势方向和走向，同时提供教育性工具提示，直接在图表上解释每个市场结构事件。适用于 外汇  黄金（XAUUSD   指数  加密货币  ImpulseMap支持股票和其他差价合约市场。  黄牛党  日内交易 波段交易者，以及 持仓交易者 他们依靠客观的市场结构、趋势分析和价格行为，而不是传统的滞后指标。


核心功能

ImpulseMap持续扫描价格走势，以识别已确认的事件。  分形波动的高点和低点，自动将每次新的波动分类为一个  Higher High (HH)   高低点（HL）  较低的高点 (LH) ，或 更低的低点（LL） 。这些波动关系构成了市场结构分析的基础，并为理解市场是处于趋势、盘整还是开始反转提供了一个客观的框架。

利用这些已确认的摆动点，该指标会自动检测 结构断裂（BOS）   性格变化（CHOCH）   波士顿 当价格突破现有趋势方向的显著波动时，即可认定为趋势突破。  巧克力 突出显示与当前趋势相悖的首个重要结构性突破，帮助交易者识别市场方向的潜在变化。此外，还会突出显示强烈的位移性突破，使实时市场分析中更容易识别重要的结构性转变。

ImpulseMap 也进行了分离 主要市场结构  内部市场结构。主要结构追踪定义主要趋势的较大波动，而内部结构则追踪每个周期内较小的价格波动。这种双层结构使交易者能够在不使图表过于杂乱的情况下，同时研究长期趋势发展和短期结构变化。

为了提高结构分析的质量，该指标自动检测 流动性扫荡是指价格短暂突破重要波动区间后迅速回落至先前区间的情况。这有助于区分真正的结构性突破和止损单行冲刺事件，后者通常发生在市场反转之前。

一个 受保护的挥杆 该水平线会自动维护为当前结构失效点，为当前趋势提供清晰的视觉参考。随着新的已确认波动出现，受保护水平线会自动更新，使交易者无需手动重新绘制波动水平线即可监控结构完整性。

ImpulseMap 还包含一个 多时间框架结构面板 它可以同时分析多个图表周期。面板会显示每个选定时间周期的当前方向性偏差以及整体一致性评分，从而方便用户在评估交易机会之前，将较低时间周期的价格走势与较高时间周期的市场结构进行比较。

为了支持不同的交易方法，交易者可以选择如何使用以下方式确认结构性突破：  灯芯断裂  蜡烛图收盘确认，或 采用ATR缓冲的蜡烛图收盘价。这种灵活性使得该指标能够适应激进和保守的市场结构分析方法。

每个市场结构对象都包含一个可选的 教育工具提示 解释它代表什么以及它在内部通常是如何被解读的。  价格走势  精明理财理念 分析。结合可配置性 弹出窗口  声音  移动推送，以及  ImpulseMap 提供电子邮件提醒，并提供全面的市场结构工作空间，用于研究任何交易品种或时间范围内的趋势发展。


主要特点

  • 自动市场结构检测  – 识别并标记  Higher Highs (HH)  更高低点（HL）   较低的高点（LH） ，以及 更低的低点 (LL)  随着已确认的转折点出现。
  • 结构破坏 (BOS) 和特征改变 (CHOCH)   – 自动检测主要结构性断裂和潜在趋势反转，并增强对强位移断裂的标记。
  • 双结构分析  – 分离 主要摆动结构  内部市场结构，使交易者能够同时监控长期趋势方向和短期价格走势。
  • 液位扫描检测  – 识别价格短暂突破摆动水平后又重新回到该水平的止损冲刺事件，有助于区分虚假突破和真正的结构性变化。
  • 受保护的摆动水平  – 自动绘制当前结构失效水平，为监测趋势延续或失败提供清晰的参考。
  • 多时间框架结构面板  – 显示多个时间框架的方向性偏差以及整体一致性得分，帮助交易者比较更高和更低时间框架的市场结构。
  • 灵活休息确认  – 选择 灯芯  蜡烛图收盘价，或  ATR 缓冲区确认 验证结构性断裂时。
  • 教育工具提示  – 每个 BOS、CHOCH、波动标签和结构对象都包含一个可选的解释，以帮助交易者理解其用途和解释。
  • 智能提醒  - 收到 弹出窗口  声音  移动推送，以及 电子邮件  BOS、CHOCH、流动性清除、内部结构断裂和多时间框架偏差变化的通知。
  • 完全可定制的界面  – 自定义颜色、灵敏度、仪表盘外观、图表主题，并从中选择  22 个内置仪表盘主题 以适应您理想的工作空间。

实际交易应用

脉冲映射 专为使用以下工具的交易者而设计 市场结构  价格走势 精明理财理念（SMC） 信息通信技术交易概念 分析金融市场。

许多交易者在分析之初，首先会确定以下交易顺序：  更高的高峰  更高的低点  更低的高点，以及 更低的低点。ImpulseMap 会自动执行此过程，无需手动标记每一次波动，即可更轻松地识别市场是处于趋势、盘整还是开始反转。

为了 趋势跟踪策略 结构断裂（BOS）  可以帮助确认现有趋势是否保持不变，而 性格变化（CHOCH）  这可能预示着市场情绪正在发生变化。将这些事件与受保护的波动水平结合起来观察，可以为评估趋势强度提供更多背景信息。

交易者使用 精明理财理念（SMC）  或者 信息通信技术方法 可以组合 市场结构  流动性清除，以及 多时间框架偏差 为了更清晰地了解市场行为，内部结构能够更早地揭示市场动能的发展趋势，而主要结构则有助于关注更广泛的趋势。

为了 短线交易  日内交易中，内部结构层可以帮助监控较低时间框架内的短期市场变化。  波段交易者 可以着重关注重大结构性转变和更长的时间跨度，以研究更长期的市场发展。

集成 多时间框架结构面板 允许交易者从单个图表中比较多个时间框架的趋势方向，从而更容易评估较低时间框架的走势是否与更广泛的市场结构一致。

是否分析 外汇  黄金（XAUUSD）  指数  加密货币 无论是股票还是其他 CFD 市场，ImpulseMap 都能提供一个结构化且客观的框架，用于解读价格走势、识别趋势变化以及了解任何时间范围内的市场结构。


非常适合

脉冲映射 专为使用以下工具的交易者而设计 市场结构  价格行为，以及 精明理财理念（SMC）  分析金融市场。

该指标适用于：

  • 外汇交易员 研究趋势发展和结构变化。
  • 黄金（XAUUSD）交易员 分析价格走势和流动性。
  • 指数交易员 贸易  US30    NAS100    GER40和其他 CFD 指数。
  • 加密货币交易员 监测波动性较大的数字资产的市场结构。
  • 黄牛党 遵循较低时间框架内的内部市场结构。
  • 日内交易者 结合市场结构和多时间框架确认。
  • 波段交易者 分析主要趋势延续和反转模式。
  • 价格行为交易者 使用客观的摆动分析方法，而不是手动标记结构。
  • 智能资金概念（SMC）和信息通信技术交易员 学习 波士顿  CHOCH   流动性扫荡和多时间框架偏差。
  • 自主交易者 寻求一种结构化和可视化的方法来分析多个市场的趋势。

最佳配置

脉冲映射 适用于所有  MetaTrader 时间框架   M1 至 MN  并支持 外汇  黄金（XAUUSD   指数  加密货币 股票  商品及其他差价合约市场。
  • 短线交易：  使用 M1、M5、M15  内部市场结构 针对短期趋势变化。
  • 日内交易：   M15、M30、H1 使用 波士顿  CHoCH ，以及 多时间框架结构 待市场确认。
  • 波段交易：   H4、D1 和 W1 重点关注 主要市场结构、受保护的波动以及更高时间框架的趋势一致性。


可以通过选择首选项来自定义指标。  断点确认方法  （影线、蜡烛图收盘价或ATR确认），调整 结构敏感性设置，启用或禁用内部结构，选择显示的时间范围，配置警报，以及从以下选项中进行选择  22 种仪表盘主题。还可以启用可选的图表表面主题，以创建一致的视觉工作空间。


最后说明

脉冲映射 是一个 市场结构指标 自动映射 更高的高峰  更高的低点  更低的高点  更低的低点  结构断裂（BOS）  性格变化（CHOCH）  流动性扫荡，以及 多时间框架趋势分析 将其整合到一个清晰的可视化框架中。通过将客观的波动分析与科普讲解和灵活的自定义功能相结合，它帮助交易者无需在每张图表上手动绘制结构，即可研究市场行为。

该指标确实 它不预测未来的价格走势，也不保证交易结果。相反，它提供了一种结构化的方法。  市场分析  趋势确认，以及 价格行为解读，旨在与合理的交易计划、独立分析和适当的策略配合使用。  风险管理


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4.84 (171)
指标
Gann Made Easy 是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (1)
指标
SR Liquidity 是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Prop Firm Sniper
Mohamed Hassan
4.33 (6)
指标
Prop Firm Sniper MT4  is a professional market structure indicator that automatically identifies high-probability BUY and SELL opportunities using BOS and CHoCH analysis. Recommended Timeframes: For backtesting, use the indicator on   M5 or M15   for Gold (XAUUSD), and   M15 or H1   for more volatile Forex pairs such as   GBPUSD, USDJPY, EURGBP , and similar markets. CONTACT ME AFTER PURCHASE TO CLAIM YOUR FREE BONUSES! Prop Firm Sniper  is a professional market structure indicator designed t
BTMM State Engine Pro MT4
Garry James Goodchild
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (2)
指标
KURAMA GOLD SIGNAL PRO（MT4）— 7层过滤 · 自动止盈止损 · 质量评分 · 信号历史保存 | 完整的XAUUSD交易系统 实时不重绘。信号出现的瞬间，箭头、入场、止盈、止损当场锁定，之后绝不移动。你交易的就是这个实时信号。而且在v7.20中，每一个真正发出的信号都会自动保存，并在重启后精确还原。 购买者专属赠品 购买永久授权，即可免费获得 AI Zone Radar（价值$59）+ 完整PDF手册。在产品价格之外，额外附赠价值$59的赠品。购买后在MQL5上给我留言即可。 AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 在黄金交易者社区中被实际使用，因精度与易用性而广受好评。 你的难题 —— 以及解决方案 黄金一天波动$30–$50。你知道机会就在那里。但这些情况是否似曾相识： - 入场太早，价格逆行$10后才朝你的方
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
5 (1)
指标
DayTrader PRO DayTrader PRO 是一款先进的交易指标，它结合了约翰·埃勒斯 (John Ehlers) 的 Laguerre 滤波器与强大的自动优化引擎。该指标不依赖固定的参数，而是根据最新的市场状况自动搜寻最佳设置，帮助您在无需手动调整的情况下适应不断变化的市场波动。 该指标可生成清晰的买入 (BUY) 和卖出 (SELL) 信号，并提供根据当前市场波动率计算得出的自适应止损 (Stop Loss) 和止盈 (Take Profit) 水平。内置的趋势、效率系数 (Efficiency Ratio)、波动率和蜡烛图过滤功能，有助于剔除低质量的交易设置，从而提高信号的准确性。 实时性能面板会显示当前已优化的设置、利润因子 (Profit Factor)、胜率 (Win Rate)、回撤 (Drawdown) 以及其他交易统计数据。DayTrader PRO 还支持弹出窗口、推送、邮件和声音提醒，确保您不会错过任何交易机会。 主要功能 全自动参数优化 自适应买入与卖出信号 基于 ATR 的动态止损与止盈 支持每日、每周或每月重新优化 内置趋势与市场过滤功能 性能统
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
指标
Dynamic Forex28 Navigator - 下一代外汇交易工具。 当前 49% 折扣。 Dynamic Forex28 Navigator 是我们长期流行的指标的演变，将三种功能合二为一： 高级货币强度 28 指标 （695 条评论）+ 高级货币 IMPULSE 带警报 （520 条评论）+ CS28 组合信号（奖励）。 有关指标的详细信息 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 下一代强度指标提供什么？ 您喜欢的原始指标的一切，现在通过新功能和更高的精度进行了增强。 主要特点： 专有货币强度公式。  所有时间范围内的平滑和准确的强度线。 非常适合识别趋势和精确进入。 动态市场斐波那契水平（市场斐波那契）。  此指标独有的独特功能。 斐波那契应用于货币强度，而不是价格图表。 适应实时市场活动以获得准确的反转区域。 实时市场动量。  第 9 行显示市场是活跃还是被动。 对于定时交易至关重要。 全面的警报和显示。  每种货币最强的买入和卖出动量。 ​​28 对的双重动量买入和卖出。 超买/超卖警告外部范围和止损。 反转
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
指标
目前八折优惠! 这个仪表板是一个非常强大的软件，可用于多个符号和多达9个时间段。 它是基于我们的主要指标（最佳评论：高级供应需求）。 Advanced Supply Demand 该仪表板提供了一个伟大的概述。它显示。   筛选后的供需值，包括区域强度评级。 区间内和区间外的点位距离。 它突出了嵌套的区域。 在所有（9个）时间段内，它对所选符号发出4种警报。 它是高度可配置的，以满足您的个人需求! 您的利益! 对每个交易者来说，最重要的问题是。 什么是入市的最佳水平？ 在强大的供应/需求区域内或附近进入你的交易，以获得最佳的成功机会和风险/回报。 我的止损的最佳位置是哪里？ 把你的止损放在强势供应/需求区的下方/上方是最安全的。 我的最佳盈利目标是什么？ 你的退出策略和你的进入策略一样重要，了解更高的时间框架图可以帮助你。对于买入，使用下一个供应区作为目标，对于卖出，使用下一个需求区作为目标。在回撤到供应区或需求区时进场，以确保有足够的利润空间，达到更高的时间框架的供应和需求，将增加你的利润。 为什么我们要过滤强区和弱区？ 不平衡性越大，价格的变动就
Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
5 (1)
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 联系我获取推荐设置 首发名额有限 ZORYK — MetaTrader 4 专业 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统 你一定经历过这种感觉。 你花时间分析黄金，等待入场，终于打开交易后，价格却立即向相反方向移动。你过早平仓，移动止损，或者因为犹豫几秒而错过机会。随后市场在没有你的情况下，准确到达你最初预期的目标。 问题并不总是方向错误。 真正的问题是不确定性。 你不知道真正的入场位置在哪里，不知道交易逻辑在什么位置失效，也不知道应该先保护较小的利润，还是继续等待更大的行情。你甚至不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在勉强寻找一笔交易。 黄金移动速度非常快。没有明确计划的正确判断，也可能在几秒钟内变成错误决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套专门为 MetaTrader 4 和 XAUUSD M5 周期开发的完整黄金信号与交易计划系统。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自处理所有后续决定的普通指标。 每个确认信号都可以在图表上显示
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
指标
Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 在較低的時間週期上效果最佳，例如 1 分鐘、5 分鐘與 15 分鐘圖表。 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 總結： Super Signal – Skyblade Edition 是一款邏輯清晰、穩定高效的專業趨勢型
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.      &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线
ORB Seeker
Marcela Goncalves De Oliveira
指标
限时折扣价！ 仅售99美元！ 购买后请联系我以获取奖励的 ORB Seeker EA 和个人优化设置文件。 自信地捕捉干净利落的比赛片段！ ORB Seeker 是一款专业的开盘区间突破 (ORB) 指标，专为追求准确性、简洁性、灵活性和清晰图表结构的交易者而设计。 它能自动绘制任何交易品种的盘前或自定义交易时段区间，然后给出清晰的突破信号，包括入场点、止损点、止盈点以及可选的50%部分止盈位。所有数据均实时计算并直接显示在图表上。 您可以选择交易伦敦开盘、纽约交易时段、亚洲交易时段，或者您自定义的交易时段。ORB Seeker 会根据您选择的交易时段自动调整，让您精准掌握市场波动范围、突破位和交易位的位置。 每次购买均免费赠送 ORB Seeker EA 智能交易系统。该 EA 系统读取指标的突破信号并可自动下单，您可以选择手动交易，也可以让 EA 系统根据指标的信号逻辑自动处理入场。   为什么选择 ORB Seeker 支持多个交易时段 - 您可以自行设置伦敦、纽约、亚洲或自定义交易时段的盘前交易时间和交易时段。 完整的突破视觉效果 - 交易最高点和最低点线、范围框、突破箭头
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
指标
现在优惠 30%！ 任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需
Smart Market Structure Toolkit mt4
Garry James Goodchild
指标
Built-in multi-symbol scanner — traffic-light grid for up to 30 pairs across four timeframes. No separate scanner file required. BUY, SELL, WAIT cells with confluence score and recent structure event. Full alignment with AI Trade Idea — current chart cell reads live engine data so scanner, dashboard, and AI panel always show the same verdict, score, and reason. Per-cell explain popup — four-section breakdown of what is happening, how the score was built, what to look for, and what to watch out
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
指标
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
指标
AW 蜡烛形态指标是高级趋势指标与强大的蜡烛形态扫描仪的组合。它是识别和突出显示 30 个最可靠的烛台形态的有用工具。此外，它是一个基于彩色条的电流趋势分析器，带有   可调整大小和定位的插件多时间框架趋势面板。根据趋势过滤调整模式显示的独特能力。 优点： 轻松识别蜡烛形态 不重绘结果 内置多时间趋势面板 禁用模式类型（1、2、3 根蜡烛） 显示形态时趋势过滤的调整 MT5 version - >   HERE   / Instructions and description  -> HERE 显示模式列表： 锤模式 固定/固定 看跌 Harami / 看涨 Harami 看跌 Harami Cross / 看涨 Harami Cross 枢轴点反转向上/枢轴点反转向下 双柱低位收盘价较高/双柱低位收盘价较低 收盘价反转向上 / 收盘价反转向下 中性条 /     两个中性条 双内/内/外 向上推力杆/向下推力杆 晚星/晨星 晚上十字星 / 早上十字星 吞没看跌线/吞没看涨线 镜子酒吧 流星 乌云盖顶 十字星 输入变量： Main settings Trend Filtering Mo
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
指标
Scalper Inside PRO 帮你分析日内趋势，在入场前就把交易规划好。核心是三套专属策略，让你更精准地读懂市场。信号一出现，指标就自动判断行情方向并计算关键价位，你能提前看到潜在入场点、预期的止损以及多个止盈位。详尽的绩效统计会展示不同品种和策略在历史上的表现，帮你根据当前行情挑选合适的资产。它既可以作为独立的剥头皮工具，也可以融入你的系统，或者作为你自己 EA 的基础。运行于 MetaTrader 4 平台。 指标会直接在图表上标出入场、三个止盈位 - TP1、TP2、TP3 以及一个可选止损。你甚至可以接入自己的箭头指标，检验它们的统计数据和盈利能力。 购买后请直接联系我，即可获得指标的专属附赠 add-ons、更多关于实盘运用的说明，以及把它正确接入你自己交易系统和 EA 的帮助。 指标主要功能 内置三套专属交易策略，可即时切换。 箭头信号出现后即时计算价位：入场以及 TP1、TP2、TP3 多级目标立刻显示，方便你提前规划交易。开启手动或自动计算后，会显示止损位。 三套策略均内置优化模块：自动把参数适配到当前品种和周期，帮你快速筛选资产（仅在实时状态下可用）。 HTF
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
指标
All-in-One Trade Indicator (AOTI) – Since 2015. The All-in-One Trade Indicator (AOTI) determines daily targets for EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD, and USDJPY. All other modules work with any trading instruments. The indicator includes various features, such as Double Channel trend direction, Price channel, MA Bands, Fibo levels, Climax Bar detection, and others. The AOTI indicator is based on several trading strategies, and
Color Trend FX
Alexey Minkov
4.5 (4)
指标
Color Trend FX 直接在图表上显示当前的趋势方向，并标出入场点、trailing 跟踪止损位以及可能的出场点。该指标专为想看到开仓点、获得平仓建议并查看历史表现的交易者设计。它可以作为独立工具使用，也可以作为您自己交易系统的一部分，或作为您 Expert Advisors 的基础。 指标以彩色圆点的形式显示信号，圆点跟随趋势，同时充当持仓的 trailing 跟踪止损位。当行情动能减弱、价格开始从极值回撤时，会出现一个提示出场 / 平仓的信号。 购买后请直接联系我，获取关于如何在交易中使用该指标，以及如何将其正确接入您自己的交易系统和 Expert Advisors 的更多信息。 主要功能 趋势圆点跟随价格，充当持仓的 trailing 跟踪止损位。 当行情动能减弱、价格从极值回撤时，出现出场信号。 不重绘信号：信号出现在已收盘的 K 线上，固定不动，之后不会重新计算。 趋势变化提醒：终端弹窗、声音提示、Push 和 Email（需要在终端中额外设置）。 可灵活调节信号过滤器灵敏度（Accuracy Delta）以及出场检测灵敏度，适配不同品种和周期。 可选的时间过滤器：设
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.67 (12)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
指标
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。 Online course , manual and [download presets] . 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随动能，并通过止损指导和移动止损选项寻找更清晰的入场机会。
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
指标
Scalper Vault 是一个专业的剥头皮系统，为您提供成功剥头皮所需的一切。该指标是一个完整的交易系统，可供外汇和二元期权交易者使用。推荐的时间范围是 M5。 该系统为您提供趋势方向的准确箭头信号。它还为您提供顶部和底部信号以及江恩市场水平。无论您拥有何种交易经验，该系统都易于使用。您只需要遵循简单的规则并每天重复该过程。 建议将此系统用于主要货币对。感谢您的关注！ 请注意，该指标在策略测试器中可能无法正常工作。因此，我建议仅在模拟或真实账户的真实交易条件下使用该系统。 指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买指标后请与我联系。我将免费与您分享我的个人交易建议和出色的奖励指标！ 祝您交易愉快，盈利！
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
指标
TREND LINES PRO 帮助您了解市场真正的方向转变点。该指标显示真实的趋势反转点以及主要参与者重新入场的时机。 您可以看到 BOS线、 趋势变化和更高时间框架的关键水平——无需复杂的设置或不必要的干扰。信号不会重绘，并在K线收盘后仍然保留在图表上。 VERSION MT 5    -   与……搭配使用时，可发挥其最大潜力   RFI LEVELS PRO 指示器 该指标显示的内容： 实际变化 趋势（BOS 线） 一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着重要的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以更精准、更准确地进入市场。此外，还有一个功能，会在箭头出现后为K线着色，直到达到目标价位（止盈）或出现反转信号为止。 重复条目   以及主要玩家的充值 为了提高寻找入场点时的视觉清晰度，我们创建了一个模块，该模块首先显示买入/卖出区域，并在该区域内寻找最佳入场点。此外，我们还加入了智能逻辑来管理止损位，该逻辑会随着时间的推移逐步降低止损位的大小，从而降低入场交易时的初始风险（移动止损位）。 信号强度水平（BOS） 该指标采用三个显著性等级来衡量
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
指标
成交量突破震荡指标是一种以震荡指标的形式将价格变动与成交量趋势相匹配的指标。 我想将成交量分析整合到我的策略中，但大多数成交量指标都令我失望， 例如 OBV、资金流量指数、A/D，还有成交量加权 Macd 和许多其他指标。 因此，我为自己编写了这个指标，我对它的实用性感到满意，因此我决定将其发布到市场上。 主要特点： 它突出显示了价格在成交量增加（突破）支持下朝某个方向移动的阶段。 它突出显示了成交量增加停止并因此市场收缩的阶段。 它突出显示了价格和成交量均未移动的阶段，尤其是在时间范围（<=15 分钟）的日内交易中，因此市场已为未来的运行做好准备。 当其他 EA 交易程序发出的虚假信号不受交易量增加的支持时，可过滤掉这些信号。 它使趋势和范围阶段可视化变得非常容易 输入参数： 计算设置： 计算类型：快速、正常、慢速，用于监控短期、中期和长期，保持在同一时间范围内。 计算周期：计算周期 交易量设置： 交易量类型：TickVolume（主要用于外汇）和RealVolume（用于股票市场） 信号设置： 信号周期：信号线周期 突破水平：突破信号的阈值水平 警报设置 警报类型：收盘
Forex Breath System
Oleg Rodin
5 (5)
指标
Forex Breath System 它是一个基于趋势的交易系统，可用于任何市场。您可以将此系统用于货币、金属、商品、指数、加密货币甚至股票。它也可以在任何时间范围内使用。该系统是通用的。它显示趋势并提供趋势箭头信号。当信号出现在趋势方向时，该指标还可以为您提供特殊类型的警报，从而使趋势交易成为一项简单的任务。 该指标非常易于使用，因为它根本不需要处理任何难以理解的设置。 您只需将其附加到图表中即可开始交易。无论您喜欢哪种交易风格，系统都会帮助您了解市场的方向以及趋势方向上可能的入场点。 该系统将对所有交易者有所帮助，无论他们的交易经验水平如何。 该指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我以获得交易说明和丰厚奖金！ 祝您交易愉快、盈利！
作者的更多信息
ImpulseMap MT5
Thushara Dissanayake
指标
脉冲映射   是一个     MT4 和 MT5 的市场结构指标   自动识别和映射     Higher Highs (HH   )     更高低点（HL）   ，     较低的高点（LH）   ，     更低的低点（LL）   ，     结构断裂（BOS   ）     性格变化（CHOCH） 和   流动性扫荡   旨在帮助交易者更清晰地理解趋势发展、延续和潜在反转。专为……而设计   价格 走势   智能理财理念（SMC   ）     信息通信技术 ，以及   市场结构   对于交易者而言，该指标无需手动进行波动分析，即可将原始价格走势转化为有序的结构图。内置   多时间框架结构面板   展示跨多个时间框架的趋势方向和走向，同时提供教育性工具提示，直接在图表上解释每个市场结构事件。适用于   外汇 ，     黄金（XAUUSD   ）     指数 ，     加密 货币     ImpulseMap支持 股票 和其他差价合约市场。     黄牛党 ，     日内交易 者   波段交易者 ，以及   持仓交易者   他们依靠客观的市场结构、趋势分析和价格行为，而不
Entry Point Dashboard Ultimate MT5
Thushara Dissanayake
指标
Entry Point Dashboard Ultimate 是一款 适用于 MT4 和 MT5 的多时间框架交易仪表盘指标， 旨在通过将多种交易工具整合到一个可视化仪表盘中，简化 技术分析 、 市场趋势分析 和 入场点识别 。该指标分析选定时间框架内的 移动平均线 、   CCI   、   RSI   、 随机指标 、动量数据和成交量，从而提供当前市场状况的结构化概览。它专为 外汇交易者 、 黄金交易者 、 指数交易者 、 加密货币交易者 、 超短线 交易者、 日内交易者 、 波段交易者 和 系统化交易者 而设计，有助于将复杂的图表信息整理成清晰的仪表盘视图。通过扫描多个交易品种和时间框架，该指标为交易者提供便捷的 市场分析工具 、 趋势检测工具 和 信号确认仪表盘， 无需手动查看多个图表和指标。 核心功能 该指标将几种常用的技术分析方法整合到一个可自定义的仪表盘中。交易者无需打开多个指标窗口，即可通过单一界面监控不同的市场因素。 该仪表盘最多可分析三个选定的时间段，并对每个时间段进行独立评估。每个时间段都会根据不同技术指标之间的关系获得一个方向性偏差，然后使用可自定义的 加权投
Candle Power Pro
Thushara Dissanayake
4.56 (9)
指标
Candle Power Pro 是一款 成交量分析指标， 旨在 直接从图表 分析 实际成交量 、 多空压力 、 买卖双方失衡 以及 价格成交量关系 。该指标通过显示 多空成交量百分比 、成交量主导地位、背离情况和趋势确认信号，将蜡烛图成交量活动转化为可视化的市场分析系统。Candle Power Pro 专为 外汇 交易者 、 黄金交易者 、 指数交易者 、 加密货币交易者、 超 短线交易者 、 日内交易者 、 波段交易者 以及采用 价格行为 、   SMC 和成交量交易策略的交易者而设计，提供了一套完整的市场强度和参与者活动分析工作流程。凭借内置的 多品种扫描器 、 单品种仪表盘 、多种技术分析工具和可自定义的警报，交易者可以通过一个界面监控成交量状况、市场动能和潜在的价格波动区域。 核心功能 Candle Power Pro 分析实时成交量数据，并评估价格走势与成交量活动之间的关系。该指标不仅关注蜡烛图的方向，还会研究买盘或卖盘压力是否支撑当前的蜡烛图走势。 该指标计算多头和空头交易活动的百分比平衡，并通过可视化仪表板和图表工具显示结果。 主要分析内容包括： 买卖双方失衡分析
SMC Sessions MT5
Thushara Dissanayake
5 (2)
指标
SMC 时段指标 是一种精确工具，专为依赖 ICT 概念、流动性搜寻 和 基于时段的策略 的 智能货币交易者 而设计。它使用机构级交易者使用的最成熟和最流行的概念，无缝地绘制出关键的基于时段的交易区域。这种一体化时段指标将最有效和高概率的区间策略叠加到您的图表上，包括：   ICT 亚洲区间、伦敦突破、纽约区间、ICT 伦敦开盘杀戮区、ICT 纽约开盘杀戮区、开盘区间突破 (ORB)   （涵盖 伦敦、纽约、东京 ）和强大的 午夜开盘区间 。它还突出显示 主要的外汇交易时段， 包括 悉尼、东京、伦敦 和 纽约 。每个区间都使用 TimeBox 方法以最高精度绘制， 有助于识别关键的 FVG（公允价值差距）、区间扫描、时段高点/低点 和潜在的 做市商操纵区域 。该指标专为严肃的 SMC 交易者设计，高度可定制，以与任何经纪商的服务器时间保持一致，从而能够在任何图表或时间范围内精确执行。 ICT 亚洲区间策略：   ICT 亚洲区间 策略是智能货币和 ICT 框架下的基础策略。它识别 格林威治标准时间 23:00 至 04:00 之间的累积和盘整区域，这些区域通常会设置流动性陷阱，并使交
ICT NewYork Open Killzone MT5
Thushara Dissanayake
指标
ICT纽约开盘杀戮区指标 专为在 外汇市场 遵循 智能货币概念 (SMC)   、   ICT交易模型 和 基于流动性策略的 交易者而设计。该工具标记 纽约开盘杀戮区 ，涵盖格林威治标准时间 (GMT) 11:00 至 14:00   ，这是一个机构交易量通常引发重大波动的关键时段。该指标突出显示了 交易时段波动范围 、 做市商波动范围 、 流动性波动 、   FVG区域（公允价值缺口） 和 突破机会 ，从而提供高影响时段 价格走势 的完整视图。 该指标使用 时间框 绘制 纽约交易时段波动范围 ，并绘制交易时段的 最高点和最低点 ，帮助识别潜在的 流动性追逐 、 区间震荡 和 做市商陷阱 。FVG 检测功能 可显示激进走势留下的缺口，从而洞察潜在的 回撤区域 和 延续区域 。显示 缺口填补百分比， 以便更好地分析 订单区块行为 、 不平衡填补 和 基于交易量的位移 。 此工具非常适合： 交易员在 纽约开盘 期间 运用 ICT 杀伤区 来捕捉高概率设置 。 精明的资金交易者希望围绕 流动性突袭 、 区间扫描 和 突破设置 建立入场点 。 日内交易者和波段交易者分析 宏观时间框架偏差 并
Donchian Time Sync Analyzer MT5
Thushara Dissanayake
指标
Donchian 时间同步分析器 为经典的 Donchian 通道分析带来了强大的 多时间 框架维度，使交易者能够同时监控五个不同图表周期的 趋势强度 和潜在 反转信号 。这款先进的指标能够计算您所选时间框架内的最高点和最低点，生成 清晰的视觉信号 ，帮助您识别跨多个时间范围的趋势方向的收敛。通过提供从分钟到小时的协同分析，它比单一时间框架工具提供更深入的市场洞察，帮助交易者 确认重大突破 ，并通过时间框架确认 避免错误信号 。 核心功能 这款先进的工具同时在多个时间范围内应用久经考验的 唐奇安通道策略 ，绘制同步信号，揭示短期价格走势是否与长期趋势一致。当价格突破您所选时间范围内的关键支撑位或阻力位时，系统会在单独的指标窗口中生成彩色箭头，从而以强大的视觉方式呈现市场动量。这种多时间范围方法通过汇聚不同时间视角的信号，更好地确认 趋势的起始点、延续点 和 潜在衰竭点 。 主要特点 多时间框架分析：     同时监控最多五个不同的时间范围（M1 至 MN），以获得全面的趋势视角 可定制的时间范围选择：     选择您喜欢的时间范围组合以匹配您的交易风格 视觉信号融合：     清晰
NewYork Range MT5
Thushara Dissanayake
指标
纽约区间指标 是一款基于交易时段的分析工具，专为运用 ICT（内部交易者） 概念、智能货币交易 和 机构价格行为方法的 交易者而开发。该指标专为纽约交易时段设计，捕捉格林威治标准时间（GMT）   12:00 至 14:00 之间的价格区间，这一关键时段与 伦敦收盘价 和 纽约开盘价 重叠。它能够识别 交易时段的最高价和最低价 ，检测 公允价值缺口（FVG）   ，并突出显示潜在的 流动性扫荡区域 ，帮助交易者精准分析 做市商行为、交易时段区间突破 和 回撤机会 。 该策略专注于理解 纽约杀戮区 与 伦敦纽约交易时段 重叠 期间发生的 市场结构转变 以及 累积或分布模式 。该指标提供了一个结构化的可视化框架，用于使用 智能货币概念 解读图表，例如 结构突破（BOS）、市场结构转变（MSS）、位移蜡烛图、不平衡区域 和 流动性空缺 。该工具允许交易者分析 交易区间、 等待 流动性抢占 并监控 FVG的填充反应 ，使其非常适合 回撤入场、后期突破 和 反转设置 。 该指标适合那些希望利用 纽约交易时段 常见的高波动性和机构交易量的交易者。它支持分析 外汇交易周期 内的 价格走势 ，尤其
Smart Daily Fibonacci MT5
Thushara Dissanayake
指标
Smart Daily Fibonacci   is a   Daily Fibonacci Indicator for MT4 and MT5   that automatically draws   Fibonacci Retracement   and   Fibonacci Extension   levels using the previous trading day's high and low. Designed for   Forex traders ,   gold traders ,   index traders ,   cryptocurrency traders ,   scalpers ,   day traders ,   swing traders , and   prop firm traders , it helps create a structured daily trading framework without the need to manually draw Fibonacci tools every session. By trans
Candle GAP
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3 (1)
指标
Candle GAP 指标是交易者使用 缺口交易策略的 重要工具，因为它会自动识别一周中每一天的蜡烛缺口。缺口是指连续两天的收盘价和开盘价之间的价格水平差异。该指标识别四种类型的缺口模式：常见、突破、延续和耗尽。通过将该指标纳入任何图表，交易者可以验证他们的信号并增强他们的交易决策。 Candle GAP 指标的主要特点之一是它的多功能性，因为它可用于 D1（每日）下的任何时间范围以及任何交易品种或工具。它提供易于使用的参数，使所有经验水平的交易者都可以使用它。该指标在图表上迅速绘制缺口形态，便于快速分析和决策。它的简单性增加了它的可用性，确保了简单高效的交易体验。 指标的数据显示参数允许交易者自定义缺口信息的外观。用户可以选择所需的字体系列和大小来显示与一周中的每一天相关的文本。此外，可以为星期一、星期二、星期三、星期四和星期五分配单独的颜色，提供视觉清晰度和易于解释。 总体而言，Candle GAP 指标是寻求利用缺口交易策略的交易者的强大工具。它有助于识别和确认缺口模式，使交易者能够跨各种时间框架和交易品种做出明智的交易决策。 参数 数据显示参数 - 自定义视觉外观和颜色。
FREE
Extract Candle Power
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5 (3)
指标
Extract Candle Power 是一种实时交易量提取器指标，可提供有关每根蜡烛期间买卖双方行为的宝贵见解。通过分析交易量数据，交易者可以就市场趋势和潜在逆转做出更明智的决策，超越传统移动平均线指标的能力。 这个强大的工具允许您提取和分析当前蜡烛的买卖双方交易量，并将其与之前蜡烛的交易量进行比较。该信息对于了解交易者当前在市场中的定位至关重要。此外，您可以通过将实时蜡烛的交易量与移动平均线进行比较，轻松识别潜在的反转点。 Extract Candle Power 指标用途广泛，适用于所有时间范围和任何货币对。它提供了准确的见解，并且在更高的时间范围内使用时尤其有价值。无论您有特定的交易策略还是更喜欢适应不同的时间框架，该指标都可以根据您的需要进行定制。 该指标还提供了一系列附加信息和参数，可增强您的交易体验。您可以访问详细信息，例如经纪人的服务器时间、买家和卖家的交易量百分比、蜡烛交易量、买入价和卖出价、价差、当日最高价和最低价、掉期利率、杠杆、保证金、净值、利润和余额。 通过可自定义的显示参数，包括颜色选择、字体选择和大小选项，您可以个性化指示器的外观以满足您的喜好。信息面板
Three MA Alert
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指标
三重移动平均线交叉预警指标 是一款 移动平均线交叉指标， 旨在通过结合 快速移动平均线 、 常规移动平均线 和 慢速移动平均线 来分析市场方向。该指标 通过清晰的三重移动平均线结构， 帮助交易者识别 市场趋势 的变化 、潜在的 看涨和看跌行情 以及重要的价格波动区域。该 外汇指标 结合了 技术分析 、 趋势分析 和可自定义的 交易预警 功能 ， 为使用 趋势跟踪 、 日内交易 、 超短线交易 和 波段交易 策略 的交易者提供了一种基于图表的简单方法 。三重移动平均线交叉预警指标适用于分析 外汇货币对 、 黄金（XAUUSD）   、 指数 、 加密货币 以及其他使用移动平均线来研究价格行为和市场动能的差价合约工具的交易者。 核心功能 该指标使用三条可自定义的 移动平均线 来构建市场走势的结构化视图。快速移动平均线对近期价格变化反应更迅速，普通移动平均线代表中期走势，而慢速移动平均线则有助于识别更广泛的市场趋势。 当三条移动平均线重合时，该指标会突出显示当前的市场结构，并在图表上直接显示视觉信号。此 移动平均线交叉指标 可帮助交易者观察短期动能相对于长期趋势的变化。 该指标使用用户自定
Mr Fibonacci
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5 (1)
指标
隆重推出 Mr. Fibonacci   ，这是一个了不起的指标，旨在简化在图表上绘制和调整斐波那契水平的过程。该指标为专业交易者提供特殊的定制选项，使他们能够精确地绘制任何斐波那契水平。此外，它还提供移动通知、电子邮件提醒和价格进入斐波那契水平时的弹出提醒，确保您不会错过潜在的交易机会。 使用此指标，您不再需要持续监控价格走势，直到它触及斐波那契水平。相反，您可以依靠移动通知或电子邮件提醒来随时了解情况。这可以为您节省宝贵的时间，让您可以专注于交易策略的其他方面。此外，斐波那契先生确保斐波那契水平被正确绘制，点对点，这对于准确分析和决策至关重要。 用户友好的界面和快速访问按钮使 Mr. Fibonacci 易于使用和导航。由于其自动调整功能，绘制斐波那契水平变得轻而易举。该指标智能调整每个级别，以适应市场条件的变化。 凭借发送手机、电子邮件和弹出式警报的能力，当价格进入斐波那契水平时，斐波那契先生会通知您。您可以根据自己的喜好和交易风格灵活地激活或停用每种类型的警报。这可确保您以适合您需要的方式接收通知。 斐波那契先生包括技术分析中常用的最重要的斐波那契水平。此外，它还提供自定义选
Two MA Crossover
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5 (3)
指标
Two MA Crossover 是一个强大的通知系统，专为依赖 移动平均线交叉策略的 交易者设计。这个全自动指标作为一个全面的警报系统，确保您不会错过重要的交易事件。它会向您的移动设备、电子邮件发送通知，并在您的计算机上显示带有声音的弹出警报，所有这些都是在它根据您的首选参数检测到移动平均线交叉时发生的。 其显着特点之一是与最流行的移动平均线交叉策略的兼容性，使其成为采用该策略的交易者的宝贵工具。该指标自动在图表上绘制移动平均线，提供交叉事件的视觉确认。无论是“买入信号”还是“卖出信号”，您都会及时收到通知，让您随时了解市场动向。 两个 MA 交叉的灵活性允许您根据您的喜好激活或停用每种通知方法。您可以选择各种通知渠道，包括移动设备、电子邮件和弹出式警报。电子邮件提醒包括基本信息，例如时间范围、信号类型、时间、买价/卖价、点差、账户余额、净值和利润。通过触手可及的这些详细信息，您可以做出明智的交易决策。 该指标还在图表上直接显示“买入”和“卖出”信号，便于直观地识别交叉事件。此外，它还提供服务器时间和点差等实时信息，让您全面了解市场行情。凭借其快速的活动，您可以依靠两个 MA 交叉来
Pivot Bro
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5 (1)
指标
Pivot Confluence Zones 是一款 适用 于 MT4 和 MT5 的技术分析指标， 旨在 通过将 枢轴点 、 斐波那契回撤 、   ATR 和 ADR 整合到一个交易工作区中， 识别 回撤区域 、 反转区域 以及 支撑位和阻力位 。该指标并非依赖单一技术工具，而是搜索 多个交易水平重叠的 汇合区域 ，帮助交易者评估可能吸引更多市场关注的区域。为了增强价格分析，该指标还包含 多达 45 种 K 线形态 、 移动平均线趋势过滤器 、交互式绘图工具和可配置的触及价位警报。Pivot Confluence Zones 专为 外汇交易者 、 黄金 (XAUUSD) 交易者 、 指数交易 者 、 加密货币 交易者 、 短线 交易 者 、 日内交易者 、 波段交易者 、 价格行为交易者 和 趋势交易者 而设计，在一个集成的仪表板中提供了一种结构化的方法，用于分析市场结构、规划入场和出场点以及管理重要的交易水平。 核心功能 枢轴汇合区指标将多种常用的技术分析方法整合到一个指标中，简化了图表分析和日常交易准备。该指标无需手动绘制和管理多个工具，即可自动计算重要的 枢轴点 、 斐波那契
ReversalPatterns
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指标
该技术指标使用图表上的各种 反转烛台模式 自动识别和分析价格行为。它可以方便地绘制箭头符号以及相应的形态名称，从而轻松发现最新的反转烛条形态。使用此指标，您可以快速识别图表分析并将其与之前识别的蜡烛形态进行比较。 该指标包括一系列实施的烛台模式，既简单又复杂，例如蜻蜓十字星、墓碑十字星、锤子、Pin Bar 等。这些模式根据当前趋势和历史数据进行过滤，确保信号可靠。该指标通过绘制箭头并在图表上显示模式名称来直观地表示已识别的模式。此外，您可以灵活地自定义所有对象的箭头类型和颜色，以获得更好的视觉体验。 除了其模式识别功能外，该指标还提供各种自定义参数。您可以设置买卖信号的颜色，为箭头符号选择特定字符，并调整箭头与蜡烛高/低点的距离。此外，“高-低保证金”参数允许您从当天的高点和低点定义保证金水平，以分析烛台形态。 凭借其全面的功能和用户友好的界面，该指标对于寻求在其技术分析中利用烛台模式的力量的交易者来说是一个有价值的工具。 参数 图形参数 - 自定义视觉外观和颜色。 其他参数 - 自定义常用指标条件。
Reversal Alert Pro
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2.5 (2)
指标
Reversal Alert Pro 指标是一款功能强大的工具，旨在自动检测市场的反转区域。它提供直接发送到您的移动设备的方便通知，并显示带有声音的弹出式警报。通过将该指标纳入您的交易策略，您可以有效地过滤交易头寸。此外，该指标提供了利用 CCI、RSI 和随机指标进一步细化生成的信号的选项，从而增强了其通用性和适用性。 Reversal Alert Pro 指标的主要特点之一是它适用于所有时间范围和交易品种。无论您喜欢哪种交易方式或您交易的市场，该指标都能适应您的需求。参数设置设计为人性化，可以根据您的喜好轻松配置和定制。 当应用于您的图表时，该指标会快速绘制信号，使您能够迅速识别潜在的反转区域。这些信号可以通过您选择的周期、CCI、RSI 和随机指标进一步过滤，提供额外的精度层和对生成的警报的控制。 在指标的参数中，您可以灵活地调整各种设置。其中包括定义计算周期、指定从蜡烛高点/低点绘制箭头符号的距离，以及自定义具有不同颜色和字符的买卖符号的外观。 要进一步细化信号，您可以激活 CCI、RSI 和随机信号过滤器。这些过滤器允许您设置特定水平和平均周期，以根据各自的指标确定买入和卖出
Currency Strength 7
Thushara Dissanayake
指标
Currency Strength 7 技术指标是一个强大的工具，旨在帮助交易者衡量七种最受欢迎货币的强度。通过分析澳元、美元、欧元、英镑、日元、瑞士法郎和加元的实力，该指标提供了对货币动态的宝贵见解。它在图表上使用线条表示货币强弱，让交易者能够快速评估不同货币的相对强弱。 该指标的突出特点之一是它能够在图表上绘制大量历史数据。这种全面的历史视角使交易者能够更有效地分析市场走势并做出明智的交易决策。通过更好地了解过去的趋势和模式，交易者可以增强他们预测未来货币走势的能力。 货币强度 7 指标利用移动平均线数据来指示每种货币的强度。它使用“+”和“-”符号分别表示强势和弱势头寸。这种清晰的视觉表示简化了货币强度信号的解释，使交易者能够快速评估市场状况。此外，该指标与各种时间帧兼容，但特别推荐用于其信号更可靠的更高时间帧。 该指标提供用户友好的参数，使其易于定制和适应个人交易偏好。交易者可以选择通过调整移动平均线参数来过滤信号，从而进一步完善并与特定交易策略保持一致。 为了提供清晰的视觉呈现，货币强度 7 指标在单独的窗口上绘制其信号，确保它们脱颖而出并且不会干扰其他图表元素。这种分离提高
BullsBears Action
Thushara Dissanayake
专家
BullsBears Action Expert Advisor 是一款先进的交易解决方案，专为依赖基于交易量的市场分析的交易者而设计。利用牛市和熊市的交易量数据，此 EA 可根据市场强度自动识别潜在交易机会，并根据用户定义的参数执行买入或卖出订单。它是完全可定制的，允许交易者使用多个过滤器、风险管理选项和交易执行控制来微调他们的策略。 此 EA 包含增强型风险管理系统，允许交易者定义每笔交易的最大风险百分比，从而帮助有效管理风险。手数管理系统支持基于风险百分比的动态头寸调整。利润保护功能（包括追踪止损、盈亏平衡和分步利润锁定）使交易者能够有效确保收益。警报系统已得到改进，可提供及时的弹出窗口、移动端和电子邮件通知，以了解交易执行情况和市场状况。 交易者使用多个时间范围过滤交易信号，确保在进入头寸之前确认。其他过滤器（例如移动平均线交叉、CCI、RSI 和随机指标）可进一步细化交易信号。EA 还可以根据价差条件、之前的蜡烛范围和蜡烛类型限制交易，让交易者更好地控制执行质量。时间范围过滤器仅允许在指定时间内进行交易，每日利润目标设置在达到期望的利润水平后停止交易。 简单的仪表板显
Crossover Action
Thushara Dissanayake
专家
Crossover Action Expert Advisor 是一种高级工具，旨在自动执行最流行的交易策略之一，即 移动平均线交叉策略 。凭借其直观的界面和强大的功能，该专家顾问消除了手动交易的复杂性，并根据移动平均线交叉自动执行交易。 该专家顾问的主要特点之一是其适当的风险管理系统，确保以适当的手数和最大风险限额执行交易。这有助于保护您的交易资金并最大程度地减少潜在损失。 专家顾问完全自动运行，无需人工干预。它利用潜在的趋势逆转或延续，在移动平均线交叉处开单。此外，随着交易的进行，它会自动调整止损水平以保护利润。止损水平是隐藏的，为您的交易增加了一层额外的安全保障。 为了增强信号的可靠性，专家顾问应用了先进的过滤技术。这些过滤器有助于消除错误信号并提高交易策略的准确性。通过合并这些过滤器，专家顾问确保只对最可靠和高概率的交易机会采取行动。 专家顾问的用户友好设置使配置和适应您的特定交易偏好变得容易。您可以自定义参数，例如手数、最大风险、移动止损、止损、获利等等。这种灵活性使您能够根据您想要的风险回报概况和交易风格调整专家顾问。 总之，Crossover Action Expert
CCI Action
Thushara Dissanayake
专家
CCI 行动专家顾问 是一个强大的工具，旨在自动化 CCI（商品通道指数）策略 ，允许交易者利用 CCI 水平触及。凭借其用户友好的设置和强大的风险管理系统，该 EA 为希望将 CCI 指标纳入其交易方法的交易者提供了可靠且高效的解决方案。 该 Expert Advisor 的主要特点之一是其适当的风险管理系统，可帮助交易者保持对其交易资本的控制。通过指定手数和最大风险占总保证金的百分比，交易者可以有效地管理他们的市场敞口并保护他们的投资。 EA 完全自动运行，根据预定义的 CCI 级别参数执行交易。当达到指定的 CCI 水平时，EA 相应地打开订单，允许交易者利用 CCI 指标识别的潜在市场变动。这种自动化为交易者节省了时间和精力，因为他们不再需要手动监控市场的 CCI 信号。 为了保障利润，EA 交易会自动调整止损水平，随着交易的顺利进行将其移至盈利方。此功能有助于保护收益并确保利润得到保障，同时最大限度地减少潜在损失。此外，隐藏的止损水平通过防止其他市场参与者成为目标而增加了额外的安全层。 EA 结合了基于流行规则的信号过滤，使交易者能够通过将其与特定的 CCI 指标信号对齐来增
News Robo
Thushara Dissanayake
2 (1)
专家
News Robo Expert Advisor 是一个强大的工具，旨在帮助新闻交易者在新闻发布期间打开带有隐藏止损的挂单。它提供多种功能，可增强您的交易体验并保护您的交易。 News Robo 的主要功能之一是隐藏止损，这对于喜欢向做市商经纪人隐瞒止损的新闻交易者来说是理想的选择。一旦实现盈利头寸，止损会自动显示，让您有效地确保您的收益。此外，Expert Advisor 采用适当的风险管理技术来确保您的交易资金受到保护。 使用 News Robo，您有两种打开挂单的选项：快速模式和时间模式。快速模式使您能够根据默认设置快速打开挂单，如果您忘记手动设置消息时间，则提供了一个方便的解决方案。另一方面，时间模式允许您指定打开挂单的确切时间，提供更多的灵活性和自定义。 Expert Advisor 的设计具有用户友好的设置，使所有经验水平的交易者都可以使用它。您可以根据您的交易偏好轻松配置手数、最大风险、追踪止损、止损、获利和放置挂单的距离等参数。 EA 还提供快速活动，确保在新闻事件期间及时执行交易。它提供通知警报，让您随时了解重要的市场动态，即使您没有主动监控您的交易平台。 为了进一步
RSI Action
Thushara Dissanayake
3.67 (3)
专家
RSI Action Expert Advisor 是一款功能强大的工具，可自动执行流行的 RSI（相对强度指数） 策略，从而实现高效准确的交易。通过利用超买和超卖水平，此 EA 确定买卖订单的最佳切入点。它还提供各种信号过滤选项以提高交易精度，包括 RSI 反转点、挂单、主要趋势识别和移动平均线交叉信号。此外，它还结合了一个现代追踪系统，可以自动保护利润和追踪止损以最大化收益。 该 EA 包含旨在优化您的交易体验的基本功能。它包括适当的风险管理系统，确保负责任的交易行为。凭借其完全自动化的功能，EA 独立执行交易，为您节省时间和精力。现代追踪和利润保护系统有助于在波动的市场条件下确保您的利润。用户友好的设置允许根据您的交易偏好轻松定制。下单无界限，您可以自由探索交易机会。 EA 以惊人的速度运行，使您能够利用时间敏感的市场情况。 在参数方面，EA 提供了灵活性和控制力。您可以指定手数并设置止损和获利水平以有效管理风险。幻数功能允许跨不同交易品种窗口同时使用 EA。您还可以定义挂单的距离，并设置帐户可用保证金阈值以在低余额情况下禁用交易。利润保护功能通过动态调整止损来保护您的收益。追踪
Fibo Scalper Pro
Thushara Dissanayake
2.33 (3)
专家
Fibo Scalper Pro Expert Advisor 是一款功能强大的工具，旨在自动执行流行的 斐波那契交易策略 。它通过在图表上自动绘制和调整斐波那契水平来简化交易过程。此功能为在其分析中使用斐波那契回撤和扩展的交易者提供了便利和准确性。 Fibo Scalper Pro 的主要特点之一是其定制功能。它允许专业交易者根据他们的特定交易偏好启用或禁用每个斐波那契水平。这种级别的定制确保交易者可以根据他们的个人策略和交易风格定制工具。 为了进一步增强交易信号，Fibo Scalper Pro 结合了流行的指标，例如 RSI、CCI 和随机指标。这些指标用作验证斐波那契信号的过滤器，提高交易策略的整体准确性和可靠性。 Expert Advisor 还包括适当的风险管理系统，这对于有效保护资本和管理风险至关重要。交易者可以定义手数、最大风险百分比、追踪止损、止损和止盈等参数，以符合他们的风险承受能力和交易目标。 此外，Fibo Scalper Pro 提供快速活动，确保根据生成的信号及时执行交易。交易者即使没有主动监控图表，也可以收到通知提醒，随时了解交易机会。 Fib
TPSL Driver
Thushara Dissanayake
实用工具
介绍 TPSL Driver Utility   ，这是一款功能强大的工具，旨在通过自动化止损和获利管理来增强您的交易体验。该实用程序迎合了每个需要无缝订单管理和高级利润保护技术的交易者。 使用 TPSL Driver Utility，您可以灵活地在两种订单管理模式之间进行选择：隐藏和可视。隐藏模式允许您隐藏获利和止损水平，提供一种谨慎的方法来管理您的交易。另一方面，可视模式提供传统的获利和止损水平显示。 通过多种选项来设置止损和获利，从而控制您的风险和利润目标。无论您喜欢按点数还是按美元金额计算，该实用程序都能确保精确控制您想要的水平。此外，利润保护选项通过在您的交易达到特定点数或特定金额时自动调整止损水平来增加额外的安全层。 使用跟踪选项最大化您的利润，该选项会随着市场向您有利的方向动态调整止损水平。此功能允许您锁定收益并跟踪您的利润以捕捉额外的上涨潜力。 通过弹出通知、声音警报和移动通知提供的实时警报，随时了解情况，不错过任何交易机会。该实用程序的用户友好设置使自定义变得轻而易举，让您可以将其无缝集成到您的交易设置中。 体验 TPSL Driver Utility 的快速响应性能
Breakout Robot
Thushara Dissanayake
5 (3)
专家
突破机器人 EA 是一款专门的交易工具，旨在自动执行 基于时间时段的突破交易 。该 EA 的运作方式是根据指定的输入时间参数绘制价格范围框和高/低线。当价格突破该定义范围的高点或低点时，EA 会自动执行交易。该系统的核心功能专注于 格林威治标准时间 (GMT) 22:00-02:00 之间的欧元/日元突破 ，同时其灵活的架构允许通过参数调整适应其他基于时间的策略，例如 伦敦、纽约、东京 或 午夜杀戮地带的突破 。 主要特点包括： 欧元/日元区间焦点：     硬编码监控格林威治标准时间 (GMT) 22:00-02:00 时段内欧元/日元的突破情况，并可调整范围阈值。 自定义时段适应性：     虽然没有针对特定交易时段进行预先配置，但交易者可以修改设置以实施伦敦、纽约、东京或午夜杀戮地带策略。 动态范围验证：     根据可自定义的最小/最大范围阈值（默认 15-45 点）过滤交易，以避免低波动性突破。 突破确认：     使用收盘价和可调整的保证金设置（超出范围 0-5 个点）来验证信号。 移动平均趋势过滤器：     可选的快速（25 周期）和慢速（200 周期）MA，以使突
Entry Point
Thushara Dissanayake
指标
这   入口点   指标是   专业信号仪表盘   它结合了多达三个时间框架内的多个技术指标，生成一个单一的指标。     整合入场信号 。交易者无需分别在不同的窗口中查看移动平均线、CCI、RSI、随机指标、比尔·威廉姆斯加速器和成交量分析，即可在一个窗口中查看所有这些指标。     直观的可视化面板 。系统独立分析每个时间段，然后应用   加权投票   根据您选择的优先级，生成清晰的   买入、卖出或强烈买入/卖出信号   当各项指标一致时。       18 种仪表盘颜色主题   通过可调节的缩放功能，显示屏能够适应任何交易设置，同时保持界面简洁易读。 核心功能 该指标最多可处理三个用户选择的时间周期（默认为 M1、M5 和 M15），并使用一系列成熟的工具对每个周期进行分析。     趋势方向 ，它最多使用五个   移动平均周期     （默认值为 5、8、13、21、34），您可以选择使用 SMA 或其他方法。     动量振荡器     – CCI（周期 14，阈值 ±100）、RSI（周期 9，水平 70/30）和随机指标（%K 14，%D 3，减速 3，水平 80/
Entry Point Dashboard Ultimate
Thushara Dissanayake
4 (5)
指标
Entry Point Dashboard Ultimate 是一款 适用于 MT4 和 MT5 的多时间框架交易仪表盘指标， 旨在通过将多种交易工具整合到一个可视化仪表盘中，简化 技术分析 、 市场趋势分析 和 入场点识别 。该指标分析选定时间框架内的 移动平均线 、   CCI   、   RSI   、 随机指标 、动量数据和成交量，从而提供当前市场状况的结构化概览。它专为 外汇交易者 、 黄金交易者 、 指数交易者 、 加密货币交易者 、 超短线 交易者、 日内交易者 、 波段交易者 和 系统化交易者 而设计，有助于将复杂的图表信息整理成清晰的仪表盘视图。通过扫描多个交易品种和时间框架，该指标为交易者提供便捷的 市场分析工具 、 趋势检测工具 和 信号确认仪表盘， 无需手动查看多个图表和指标。 核心功能 该指标将几种常用的技术分析方法整合到一个可自定义的仪表盘中。交易者无需打开多个指标窗口，即可通过单一界面监控不同的市场因素。 该仪表盘最多可分析三个选定的时间段，并对每个时间段进行独立评估。每个时间段都会根据不同技术指标之间的关系获得一个方向性偏差，然后使用可自定义的 加权投
Fibo Channels Ultimate
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指标
引入 Fibo Channels Ultimate 技术指标，这是一款旨在彻底改变您的斐波那契交易策略的强大工具。凭借其先进的功能，该指标会自动在您的图表上绘制所有过去的斐波那契通道，为您节省时间和精力。 Fibo Channels Ultimate 与众不同的是其卓越的定制功能，允许专业交易者绘制他们想要的任何斐波那契水平。这种灵活性确保您可以定制指标以完全符合您独特的交易风格和偏好。 使用 Fibo Channels Ultimate 保持消息灵通，绝不会错过任何交易机会。该指标直接向您的移动设备、电子邮件发送信号，并在价格触及斐波那契水平时显示弹出警报并伴有声音通知。使用激活/停用功能完全控制您的警报，使您能够根据需要自定义通知。 我们了解包含最重要的斐波那契水平的重要性，这就是我们将它们集成到斐波纳奇通道终极指标中的原因。但是，我们还为您提供自定义这些级别的自由，从而实现真正个性化的斐波那契交易体验。 Fibo Channels Ultimate 以其用户友好的参数而自豪，可以轻松导航和配置指标以满足您的喜好。无论您是经验丰富的交易员还是刚刚起步，该指标都将简化您的交易流程，并
Crossover Tactics Ultimate
Thushara Dissanayake
专家
Crossover Tactics Ultimate Expert Advisor 是一款功能强大的工具，旨在自动执行流行的 移动平均线交叉策略 。它擅长根据三个移动平均线的交集确定最佳入场点，同时采用先进的过滤技术来增强信号的可靠性。然而，这款 EA 的与众不同之处在于其全面的交易管理系统，称为 TPSL Driver Utility 算法。 该专家顾问的突出特点之一是它能够管理止损和无形地获利水平。这种创新技术允许交易者向做市商经纪人隐瞒他们的交易想法，提供额外的保护层。此外，可以使用货币金额设置止盈和止损水平，例如指定 10 美元的止盈水平。 EA 还包括利润保护功能，随着利润的增加迅速调整止损。例如，当盈利达到5个点时，止损自动向盈利方向移动2个点，有效保障您的收益。此外，EA 提供现代追踪止损选项，确保在获取最大利润的同时将潜在损失降至最低。 为了进一步增强其功能，Crossover Tactics Ultimate EA 结合了 ATR 指标和时间过滤器。例如，您可以将 EA 配置为仅在 ATR（14 天）超过阈值 100 时才开始交易。此外，EA 提供了在特定时间间隔（例
DFP Reconnoiter Ultimate
Thushara Dissanayake
指标
隆重推出 DFP Reconnoiter Ultimate   ，这是专为 每日斐波那契轴心策略 交易者设计的技术指标。该指标结合了标准斐波那契回撤、每日枢轴水平、烛台形态、ATR 和 ADR 水平，以确定反转和退出区域，从而适时进入。 38.2%、50.0% 或 61.8% 的关键斐波那契回撤水平与每日中心支点一起是首选。 该策略涉及监控前一个交易时段超过五天的平均真实范围 (ATR)。如果当前价格高于当天的中心支点，则斐波那契水平从前一天的低点到高点，或者如果价格低于当天的中心点，则从前一天的高点到低点。重点是确定斐波那契回撤水平与每日中心支点的汇合点。一旦回撤到已识别的汇合点，交易者可以选择在市场上入场或等待确认蜡烛信号或货币强度变化，然后再进入交易。 DFP Reconnoiter Ultimate 具有一套全面的指标，包括 Pivot、Fibonacci、ADR、ATR 和移动平均线 (MA)。为了提高信号的准确性，它结合了反转烛条模式扫描仪、货币计和蜡烛功率提取器。所有指标都是完全可定制的，允许交易者根据自己的策略定制它们。指标数据方便地显示在附加的数据面板中，以便于参考。
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