Delta crt system

🚀 2X DELTA CRT SYSTEM V8.8
Превосходство анализа CANDLE RANGE THEORY на MT5

"Предвидьте манипуляцию. Доминируйте на импульсе."

2X DELTA CRT SYSTEM V8.8 — это самый продвинутый сканер для MetaTrader 5, специально разработанный для работы по концепции Candle Range Theory (CRT). Этот инструмент превращает сложные институциональные концепции в автоматический (а также полуавтоматический в ручном режиме для контроля текущих сетапов), понятный и готовый к исполнению торговый план.


🔥 ПОЧЕМУ ВЕРСИЯ V8.8 МЕНЯЕТ ПРАВИЛА ИГРЫ

В отличие от классических индикаторов, которые запаздывают за структурой рынка, 2X DELTA CRT System работает в реальном времени в самом центре ликвидности:

• 🎯 Хирургическая точность «Model 1»: Отслеживает микроструктуру на M1 во время фазы манипуляции для определения идеальной точки ретеста.
• 👁️ Двойной старший таймфрейм (HTF Views): Накладывайте два старших таймфрейма (например: H4 + D1) прямо на ваш рабочий график без визуального захламления.
• 🛡️ Защита от ложных пробоев (Правило C7): Забудьте о ложных сигналах из-за обычных теней свечей. Система требует два последовательных закрытия за пределами зоны для отмены структуры.
• 🖱️ Чистый и удобный интерфейс: Скрывайте или удаляйте любой ненужный сигнал одним кликом для сохранения 100% читаемости графика.


⚔️ МЕХАНИКА CRT В 3 КЛЮЧЕВЫХ ЭТАПАХ

[ 🟦 B1 : АККУМУЛЯЦИЯ ] ──► [ ⚡ B2 : МАНИПУЛЯЦИЯ ] ──► [ 📈 B3 : ДИСТРИБУЦИЯ ]
    Структура исходного           Снятие ликвидности /            Точка входа и
          диапазона                       Sweep                     исполнение

1. B1 — Аккумуляция: Сканер автоматически определяет и измеряет диапазон согласно вашим критериям размера в пипсах.
2. B2 — Манипуляция: Обнаружена охота за ликвидностью! Цена делает Sweep выше/ниже диапазона B1 и сразу возвращается внутрь.
3. B3 — Дистрибуция: Подтверждение свечи входа. Система мгновенно строит полный торговый план.


📋 ВАШ ТОРГОВЫЙ ПЛАН ГЕНЕРИРУЕТСЯ МГНОВЕННО

Как только сетап подтвержден, 2X DELTA CRT рассчитывает и выводит на экран все необходимые данные:

• 🟢 / 🔴 Направление сделки: BUY или SELL
• 📍 Оптимальная зона входа
• 🎯 TP1 (Mid-Level 50%) — Фиксация первой прибыли
• 🏆 TP2 (Противоположная граница) — Полная цель диапазона
• 🛡️ Stop Loss / Уровень отмены
• 🔄 Зона подтверждения ретеста (Model 1)


🎛️ 2 ДОПОЛНЯЮЩИХ РЕЖИМА АНАЛИЗА

🤖 АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
• Сканирование 24/7 в фоновом режиме по вашим фильтрам.
• Последовательное определение по 3 свечам или Multi-Candles Inside.
• Одновременный анализ на 2 временных горизонтах.

✍️ РУЧНОЙ РЕЖИМ (Настраиваемая метка)
• Просто нарисуйте прямоугольник с именем focus_ на графике.
• Система начнет следить за вашей зоной и рассчитает план CRT при снятии ликвидности.
• Идеально для тех, кто хочет контролировать ключевые зоны вручную.


🌐 УНИВЕРСАЛЬНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ И МУЛЬТИАКТИВНОСТЬ

Никаких сложных настроек. Задайте параметры в пипсах, и алгоритм автоматически адаптирует расчеты (Digits от 1 до 5, Points, Pips) под любые активы MT5:

• 💱 Валютные пары Forex (Мажоры, кроссы и пары с JPY)
• 🥇 Драгоценные металлы (Золото / XAUUSD, Серебро)
• 🛢️ Энергоносители (WTI, Brent)
• 📊 Индексы (US30, NAS100, GER40...)
• ⚡ Синтетические индексы и Криптовалюты


🔔 МНОГОКАНАЛЬНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ И ДИНАМИЧЕСКИЙ DASHBOARD

• Push-уведомления на телефон, Pop-up в MT5 и звуковые сигналы: Получайте точный уровень, символ, таймфрейм и время при появлении сетапа, открытии свечи B3, ретесте M1 или достижении TP/SL.
• Интерактивная панель: Компактный dashboard отображает обратный отсчет свечи HTF, статус сканера и состояние сделки в реальном времени (ACTIVE, TP1 HIT, TP2 HIT, INVALID).


🏆 БУДЬТЕ НА ШАГ ВПЕРЕДИ РЫНКА

✔️ Никаких сомнений: Каждый этап подтверждается математически.
✔️ Огромная экономия времени: Анализ структуры полностью автоматизирован.
✔️ Строгая дисциплина: Вы торгуете только сетапы с высокой вероятностью успеха.


🚀 2X DELTA CRT SYSTEM V8.8
Незаменимый инструмент для торговли по Candle Range Theory с точностью институциональных алгоритмов.

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Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
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Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
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Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
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Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
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Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
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