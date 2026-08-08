🚀 2X DELTA CRT SYSTEM V8.8

Превосходство анализа CANDLE RANGE THEORY на MT5





"Предвидьте манипуляцию. Доминируйте на импульсе."





2X DELTA CRT SYSTEM V8.8 — это самый продвинутый сканер для MetaTrader 5, специально разработанный для работы по концепции Candle Range Theory (CRT). Этот инструмент превращает сложные институциональные концепции в автоматический (а также полуавтоматический в ручном режиме для контроля текущих сетапов), понятный и готовый к исполнению торговый план.









🔥 ПОЧЕМУ ВЕРСИЯ V8.8 МЕНЯЕТ ПРАВИЛА ИГРЫ





В отличие от классических индикаторов, которые запаздывают за структурой рынка, 2X DELTA CRT System работает в реальном времени в самом центре ликвидности:





• 🎯 Хирургическая точность «Model 1»: Отслеживает микроструктуру на M1 во время фазы манипуляции для определения идеальной точки ретеста.

• 👁️ Двойной старший таймфрейм (HTF Views): Накладывайте два старших таймфрейма (например: H4 + D1) прямо на ваш рабочий график без визуального захламления.

• 🛡️ Защита от ложных пробоев (Правило C7): Забудьте о ложных сигналах из-за обычных теней свечей. Система требует два последовательных закрытия за пределами зоны для отмены структуры.

• 🖱️ Чистый и удобный интерфейс: Скрывайте или удаляйте любой ненужный сигнал одним кликом для сохранения 100% читаемости графика.









⚔️ МЕХАНИКА CRT В 3 КЛЮЧЕВЫХ ЭТАПАХ





[ 🟦 B1 : АККУМУЛЯЦИЯ ] ──► [ ⚡ B2 : МАНИПУЛЯЦИЯ ] ──► [ 📈 B3 : ДИСТРИБУЦИЯ ]

Структура исходного Снятие ликвидности / Точка входа и

диапазона Sweep исполнение





1. B1 — Аккумуляция: Сканер автоматически определяет и измеряет диапазон согласно вашим критериям размера в пипсах.

2. B2 — Манипуляция: Обнаружена охота за ликвидностью! Цена делает Sweep выше/ниже диапазона B1 и сразу возвращается внутрь.

3. B3 — Дистрибуция: Подтверждение свечи входа. Система мгновенно строит полный торговый план.









📋 ВАШ ТОРГОВЫЙ ПЛАН ГЕНЕРИРУЕТСЯ МГНОВЕННО





Как только сетап подтвержден, 2X DELTA CRT рассчитывает и выводит на экран все необходимые данные:





• 🟢 / 🔴 Направление сделки: BUY или SELL

• 📍 Оптимальная зона входа

• 🎯 TP1 (Mid-Level 50%) — Фиксация первой прибыли

• 🏆 TP2 (Противоположная граница) — Полная цель диапазона

• 🛡️ Stop Loss / Уровень отмены

• 🔄 Зона подтверждения ретеста (Model 1)









🎛️ 2 ДОПОЛНЯЮЩИХ РЕЖИМА АНАЛИЗА





🤖 АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

• Сканирование 24/7 в фоновом режиме по вашим фильтрам.

• Последовательное определение по 3 свечам или Multi-Candles Inside.

• Одновременный анализ на 2 временных горизонтах.





✍️ РУЧНОЙ РЕЖИМ (Настраиваемая метка)

• Просто нарисуйте прямоугольник с именем focus_ на графике.

• Система начнет следить за вашей зоной и рассчитает план CRT при снятии ликвидности.

• Идеально для тех, кто хочет контролировать ключевые зоны вручную.









🌐 УНИВЕРСАЛЬНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ И МУЛЬТИАКТИВНОСТЬ





Никаких сложных настроек. Задайте параметры в пипсах, и алгоритм автоматически адаптирует расчеты (Digits от 1 до 5, Points, Pips) под любые активы MT5:





• 💱 Валютные пары Forex (Мажоры, кроссы и пары с JPY)

• 🥇 Драгоценные металлы (Золото / XAUUSD, Серебро)

• 🛢️ Энергоносители (WTI, Brent)

• 📊 Индексы (US30, NAS100, GER40...)

• ⚡ Синтетические индексы и Криптовалюты









🔔 МНОГОКАНАЛЬНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ И ДИНАМИЧЕСКИЙ DASHBOARD





• Push-уведомления на телефон, Pop-up в MT5 и звуковые сигналы: Получайте точный уровень, символ, таймфрейм и время при появлении сетапа, открытии свечи B3, ретесте M1 или достижении TP/SL.

• Интерактивная панель: Компактный dashboard отображает обратный отсчет свечи HTF, статус сканера и состояние сделки в реальном времени (ACTIVE, TP1 HIT, TP2 HIT, INVALID).









🏆 БУДЬТЕ НА ШАГ ВПЕРЕДИ РЫНКА





✔️ Никаких сомнений: Каждый этап подтверждается математически.

✔️ Огромная экономия времени: Анализ структуры полностью автоматизирован.

✔️ Строгая дисциплина: Вы торгуете только сетапы с высокой вероятностью успеха.









🚀 2X DELTA CRT SYSTEM V8.8

Незаменимый инструмент для торговли по Candle Range Theory с точностью институциональных алгоритмов.



